Klart: Cristiano Ronaldo spelar sin 1000:e karriärmatch ikväll – mot Inter!

Ursprungligen skulle Ronaldo ha fått spela sin 1000:e karriärmatch på seniornivå den 1:a mars mot Inter, men den matchen senarelades till 13:e maj och även semi-returen mot Milan som skulle spelats den 4:e mars senarelades. Fram till några dagar sedan såg det ut som att den 1000:e matchen skulle spelas borta mot Bologna idag söndag, men nu blir det som ursprungligt planerat – hemma mot Inter, men 7 dagar senare och inför tomma läktare.

Alla dessa turer med senarelagda matcher beror på Corona-virusets spridning i Italien och främst norra Italien.

Inför Juventus–Inter är Ronaldos läge efter 25 omgångar i ligan:

– 21 spelade matcher (21 starter, 0 inhopp)

– 21 gjorda mål (14 spelmål & 7 straffmål)

– 2 målgivande passningar

Dessutom har Ronaldo en mäktig svit på 11 raka spelade matcher där han har gjort minst 1 mål i varje (16 mål totalt på dessa 11 matcher över de 12 senaste omgångarna). Målsviten kan förlängas till 12 raka spelade matcher.

Mer av intresse beträffande sviter: Juventus har en svit på 6 raka möten med Inter utan förlust, i alla sammanhang och oavsett hemma eller borta. När det enbart handlar om hemmamatcher har Juventus en svit på 7 raka utan förlust mot Inter. Senaste hemmaförlusten mot Inter inträffade den 3:e november 2012.

Det är sedan klockan 13:00 officiellt bekräftat att Ronaldo är med i matchtruppen – som finns att beskåda här.

***

Ronaldos “jubileumsmatch”, den 1000:e i karriären på seniornivå (klubb- och landslag kombinerat) – Juventus hemma mot Inter, sänds på C More Fotboll och C More:s streamtjänst. Avsparkstiden är 20:45. Försnacket börjar 20:40.