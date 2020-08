Efter 17 omgångar 2000–2020: facit för AIK, Djurgården & IFK Göteborg

Nu har det gått 17 omgångar av Allsvenskan 2020 och det återstår 13 omgångar. Men hur ser det ut för regerande mästarlaget Djurgården samt för AIK & IFK Göteborg som har inlett väldigt svagt – efter 17 omgångar i år och efter lika många omgångar alla tidigare allsvenska säsonger på 2000-talet?

Först ut – regerande mästarlaget Djurgården:

Diagrammet ovan ger laget och deras supportrar goda skäl att hoppas på en Topp 3-placering. Kanske en andraplats och kanske-kanske-kanske SM-guld, men som läget ser ut talar det mesta för att Malmö FF vinner SM-guld:

Som tabellen ovan visar ser det ljust ut för Malmö FF men det innebär ingen garanti att det blir guld.

Däremot ser det ut som att Djurgården kommer att ha en god eller åtminstone rimlig chans att norpa en plats till den nya europacupen kallad “Europa Conference League” vars första säsong blir 2021–22.

Noterbart är att vi åter igen kommer ha tre stycken europacuper (för herrar). Senaste säsongen vi hade tre olika europacuper var 1998–99: Champions League, Uefa-cupen & Cupvinnarcupen.

***

Nu över till de två besvikelserna denna säsong – AIK och IFK Göteborg:

AIK tog en efterlängtad trepoängare i den 17:e omgången vilket innebär att Solnalaget har presterat bättre poängmässigt i år jämfört med 2010, men det är bara med liten marginal.

Minns någon AIK:s 2010? Laget inledde med målvakten Tomi Maanoja och värvade senare Ivan Turina vilket gav ett lyft för målvaktsposten – en form av klassvärvning. AIK lyckades rädda det allsvenska kontraktet till slut. Under sommarfönstret 2020 värvade AIK den svenske landslagsbacken Mikael Lustig – också en så kallad “klassvärvning”. Kanske blir en liknande positiv effekt som under resterande delen av 2010 för AIK i år…

Även IFK Göteborg har fyllt på under detta sommarfönster med en så kallad klassvärvning – “Boom-Boom Wernbloom” eller rättare sagt Pontus Wernbloom. Återstår att se hur den effekten kan bli – kommer “Blåvitt” att rädda det allsvenska kontraktet? Så här har det sett ut efter 17 omgångar varje år på 2000-talet och med allsvensk placering efter färdigspelade säsonger:

***

Vi har under de senaste årtiondena sett storklubbar trilla ur Allsvenskan: Helsingborg, AIK, Djurgården, Malmö FF med flera. Just nu efter 17 omgångar säsongen 2020 har vi Helsingborg på delad sistaplats. AIK och IFK Göteborg har svarat för historiskt sett mycket svaga facit efter 17 omgångar – men har förstärkt under sommaren.

Vad tror ni läsare? Kommer AIK och IFK Göteborg att klara sig kvar?