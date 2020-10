Zlatan VS Messi VS CR7 – målsnitten varje säsong

Efter att första omgången i europacupernas gruppspel är spelad är det ett bra tillfälle att sammanställa en ny jämförelse mellan världens tre mäktigaste anfallare för de senaste cirka 15–20 åren: Zlatan Ibrahimovic (nu 39 år), Cristiano Romaldo (nu 35 år) och Leo Messi (nu 33 år).

De matcher som räknas in är alla äkta tävlingsmatcher för klubblag på seniornivå och alla mål förutom straffläggningsmål i cuper räknas in. Kvalmatcher till europacuper räknas också in. Tränings-, reservlags- och jippomatcher räknas ej in.

Så här ser det ut efter att europacupmatcherna 20:e–22:a oktober har spelats:

Så här ser siffrorna bakom målsnitten för den pågående säsongen ut…

Ronaldo: 3 mål på 2 matcher = 1,50

Zlatan: 5 mål på 4 matcher = 1,25

Messi: 2 mål på 5 matcher = 0,40

Än så länge har bara fåtalet matcher spelats. Runt 40 matcher eller möjligen fler återstår. Frågan är vilken av dessa tre superanfallare som ordnar det bästa målsnittet för denna säsong. Om ligorna och cuperna rullar på som planerat får vi facit för detta i slutet av maj 2021. CL-finalen är nämligen planerad att spelas den 29:e maj 2021.