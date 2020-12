Zlatans ligamål-svit 1 match ifrån personliga rekordet

Att det går bra just nu för Zlatan Ibrahimovic känner de flesta säkert till. Hans klubblag Milan leder Serie A och Zlatan har gjort mål i varje spelad match denna säsong. Men målsviten startade redan i slutet av förra säsongen. Nu är den pågående målsviten endast 1 match ifrån det personliga rekordet. Därmed läge att summera de längsta sviterna för Zlatans del i ligaspelet.

För att genomgången inte skall bli allt för lång kommer endast målsviter som är mål i fem spelade matcher i rad att finnas med. Så här ser det ut:

#1: 9 matcher (10 mål) – 2009 – Inter & Barcelona



#2: 8 matcher (14 mål) – 2016 – PSG & Man United

#3: 8 matcher (13 mål) – 2020 – AC Milan – sviten lever!



#4: 6 matcher (9 mål) – 2015–16 – PSG

#5: 6 matcher (8 mål) – 2016 – PSG

#6: 6 matcher (7 mål) – 2011–12 – AC Milan



#7: 5 matcher (7 mål) – 2019 – LA Galaxy

#8: 5 matcher (7 mål) – 2019 – LA Galaxy

#9: 5 matcher (6 mål) – 2018 – LA Galaxy

#10: 5 matcher (6 mål) – 2002–03 – Ajax

***

Den pågående sviten består av mål i 2 matcher i rad i slutet av förra säsongen. Totalt 3 mål på 2 matcher. Knappt två månader senare startade den pågående säsongen och därefter har det spelats 9 omgångar där Zlatan har missat två på grund av Corona-viruset och en (åtminstone hittills) på grund av lårskada. I de resterande 6 matcherna som Zlatan har spelat har det blivit mål i samtliga och totalt 10 stycken. Detta ger 3 mål på 2 matcher plus 10 mål på 6 matcher vilket ger summan 13 mål på 8 matcher.

Nästa ligamatch för Milan är borta mot Albin Ekdals Sampdoria nu på söndag den 6:e december. Återstår att se om Zlatan kommer att tas ut till matchtruppen och i så fall om han kommer att spela. Så här skrev Milan i en nyhet nyligen på sin hemsida:

“Ibra and Leão are being monitored day by day. It might be too soon to have them in the squad for Sampdoria on Sunday”

Med andra ord: det kan vara för tidigt för Zlatan att bli uttagen redan i söndagens match. Zlatan kontrolleras dag-för-dag. Skulle Zlatan missa Sampdoria borta på söndag blir första möjliga Serie A-match hemma mot Parma som ser ut att spelas den 13:e december.

***

Milans kommande matchprogram ser ut enligt följande, för den som vill gissa när Zlatan är tillbaks från lårskadan (som uppstod den 22:a november borta mot Napoli)…

Torsdag 3:e december: Celtic, hemma, EL (ikväll)

Söndag 6:e december: Sampdoria, borta, Serie A

Torsdag 10:e december: Sparta Prag, borta, EL

Söndag 13:e december: Parma, hemma, Serie A

***

Efter 39-årsdagen den 3:e oktober är Zlatans facit 8 mål & 1 assist på 5 matcher för Milan i Serie A. Målen har gjorts mot Inter (2 st), Roma (2), Napoli (2), Udinese (1) och Verona (1). De åtta målen består av 6 spelmål, 1 mål på straffretur och 1 straffmål. Assisten kom mot Udinese.