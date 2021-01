Zlatan Ibrahimovic står på 498 klubblagsmål inför dagens ligamatch

18:00 idag tar serieledande AC Milan emot tabellsexan Atalanta och med tanke på att en viss Zlatan Ibrahimovic står på 498 gjorda tävlingsmål för klubblag på seniornivå är frågan: blir det mål nummer 499 och 500 redan idag?

Så här har Zlatans alla karriärmål i tävlingssammanhang för klubblag på seniornivå fördelats:

Säsongerna i LA Galaxy (2018 och 2019) har konverterats från vår-höst till höst-vår på ett lämpligt sätt eftersom alla övriga säsonger är höst-vår från och med Ajax-tiden. Dessutom bör det också påpekas att mål i straffläggningar i cupmatcher är inte medräknade som mål.

De 13 gjorda målen hittills denna säsong fördelar sig så här: 12 i Serie A och 1 i kvalet till Europa League.

De 498 målen för klubblag och de 62 målen för Sveriges A-landslag innebär 560 gjorda karriärmål på seniornivå. Det är en bra bit kvar till milstolpen 600 gjorda karriärmål på seniornivå.

Idag klockan 18:00 startar Serie A-matchen Milan–Atalanta och Zlatan går troligen in i startelvan och det återstår att se om supersvenskens svit med minst 1 gjort mål per ligamatch – där han varit i startelvan – kan förlängas från 9 till 10 matcher, samt givetvis om det 500:e målet kan bli verklighet.

Matchen visas på C More Fotboll och C More:s streamtjänst.