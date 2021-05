Efter omgång 8 av Allsvenskan 2021: guldchanstabellen

Nu har Allsvenskan 2021 tagit en längre paus (inför återstarten den 3:e juli) för att det skall spelas EM och därmed dags för en koll på läget med en ny guldchanstabell.

ANNONS

Så här ser guldchansläget ut just nu:

Den 9:e matchen som Malmö FF och Elfsborg har spelat är en tidigarelagd match.

Vi ser att det är endast 5 lag som just nu – efter 8 omgångar – har åtminstone lika många poäng som den minsta poängskörden varit för alla mästarlag 2008–2020 efter lika långt in på säsongen. Därmed är det i första hand dessa lag som guldsnacket bör handla om.

De lag som är precis under de 12 poängen efter 8 omgångar kan ännu inte helt räknas bort. Det lag i denna klunga som får anses ha en rimlig chans kvar att vinna Allsvenskan 2021 är Norrköping. Men om det skall bli ett guld för Norrköping måste laget in i vinnarspåret per omgående.

***

Nästa koll på guldchansen handlar om läget för serieledningen som efter 8 omgångar var både Djurgården och Malmö FF när Malmö FF:s 9:e match räknats bort:

ANNONS

Här syns det tydligt att serieledning efter 8 omgångar har gett ett minst sagt blandat säsongsfacit för respektive lag. Det går därför inte att ge vare sig Djurgården eller Malmö FF smeknamnet “blivande mästarlaget”.

***

När det gäller kommande fotbollsmatcher ser det ut på följande vis…

Ikväll – CL-final (Man City vs Chelsea), 21:00

För svenska landslaget ser programmet ut så här…

Ikväll – Sverige–Finland (träning), 18:00, TV4

5:e juni – Sverige–Armenien (träning), 20:45, TV4

14:e juni – Spanien–Sverige (EM), 15:00

18:e juni – Sverige–Slovakien (EM), 18:00

23:e juni – Sverige–Polen (EM), 20:45