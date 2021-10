Inför VM-kvalmatchen Sverige–Kosovo idag 18:00

Idag lördag den 9:e oktober spelar Sverige sin 5:e av de totalt 8 VM-kvalmatcherna i gruppspelet. Motståndet är den relativt nya fotbollsnationen Kosovo och matchen spelas på hemmaplan. Det finns ytterst lite inbördes statistik då detta blir tredje gången lagen möts. Därmed blir det mer fokus på världsrankingarna.

Men först ut – de inbördes möten som ändå finns att beskåda:

Totalt 4–0 i målskillnad samt 2 av 2 möjliga segrar. Nu blir det hemmaplan mot Kosovo. Sverige har sju raka segrar hemma på Kompisvallen (“Friends Arena”):

2–1 mot Kroatien (nov 2020), Nations League

1–0 mot Georgien (mars 2021), VM-kval

1–0 mot Estland (mars 2021), träning

2–0 mot Finland (maj 2021), träning inför EM

3–1 mot Armenien (juni 2021), träning inför EM

2–1 mot Spanien (sep 2021), VM-kval

2–1 mot Uzbekistan (sep 2021), träning

Totalt 13–4 i målskillnad.

Kommer sviten förlängas till åtta raka hemmasegrar idag?

***

Nu över till världsrankingarna:

I den senaste världsrankingen (September 2021) var Sverige nummer 18 medan Kosovo var nummer 109. Kosovo har sedan 2016 i princip avancerat varje år. Hittills i detta VM-kval har laget lyckats ordna en seger och ett kryss. Möjligen är laget bättre än vad rankingen skvallrar om.

***

Matchen Sverige–Kosovo kommer att direktsändas på TV4. Försnacket startar kring 17:30 (efter hockeyn) och avspark är planerad att ske 18:00. Den som har både TV4 och TV4 HD bör naturligtvis zappa in TV4 HD för bättre bildkvalitet.

Matchen sänds även på C More Fotboll och C More:s streamtjänst.