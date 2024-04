High Chaparall

Viktor Elm

Hur länge ska Västerås behöva behålla sina noll poäng? Trots att man släpper in ett klantigt mål på hörna i inledningen mot Halmstad har VSK flera bra lägen att kunna kvittera (inte minst straffen). Västerås är modiga i sitt presspel och med bollen spelar de vårdat och framåt. Egentligen finns det inte särskilt mycket att klaga på gällande deras inledning på återkomsten i allsvenskan. Förutom den lilla detaljen att de inte gör mål! Hur kan man missa så många lägen? Hade det varit något annat lag än VSK hade det blivit krisstämpel och jordens undergång. Nu är det bara ett stort aber som någonstans passerar i bruset.

Annons

I omklädningsrummet är man nog mer oroliga. Det finns alltid någon sorts tröst i att man spelar väl och har övertaget i matcherna, men krasst sett handlar fotboll om att göra mål och det gör inte Västerås. Trots två straffar, flera öppna lägen och fina inspel så har VSK ett gigantiskt problem när det kommer till den lilla detaljen att förvalta sina chanser. Öva avslut varje dag på träning! Låt spelarna få göra mängder med mål i alla möjliga former. Det finns inga genvägar utan bara hårt jobb för att skaffa självförtroende i svåra situationer. Nu är det stabens ansvar att se till att spelarna får göra mål i olika avslutsformer. Då kommer de kunna vända den poängmässigt jobbiga inledningen.

Göteborg tog sin första trea

Enligt mig var det bara en tidsfråga innan Göteborg skulle få poäng för sin inledning av allsvenskan. Jag tycker att de har varit bra mot såväl Djurgården som mot Halmstad. Intensiteten finns där och de spelar synkat som ett lag i både offensiven som defensiven. Givetvis är det inte fulländat på något sätt och man kan kanske kräva ännu mer i längden från en sådan stor klubb som IFK Göteborg faktiskt är. Men med tanke på fjolårssäsongen måste klubben vara nöjd med de framsteg som görs, även om det är små steg är de ändå i rätt riktning.

Annons

Santos var den med mest spring i benen på Guldfågeln Arena och låg bakom en hel del av det som hände framåt för IFK. Hans snabbhet sätter verkligen motståndarna på prov och jag föredrar att se honom i en mer offensiv position än den som högerback. Han skapar lägen för sig själv men även för sina lagkamrater när han drar iväg med sina löpningar både med och utan boll. Mucolli är speluppläggaren, Abraham är finurlig men det är Santos som många gånger ger de andra ytor att operera i.

I och med segern får Blåvitt det lilla lugnet som de så väl behövde. Den mentala hälsan lär förbättras avsevärt och chansen att kunna vända underlägen och vinna svåra matcher ökar så klart när man får betalt i poäng för sina bra prestationer. Norrköping på hemmaplan i nästa omgång kan med stor säkerhet rendera i en ny trepoängare tack vare den väldigt viktiga trean i Kalmar.

Annons

Kalmars inledning oroar

Kalmar känns aningen dränerade på självförtroende och då är överdrivet possessionfokus kanske inte att föredra. Kortpassningar i eget straffområde kan man ju skippa för det är sällan det leder till mål framåt. Börja bollinnehavet aningen längre upp så det i alla fall finns möjligheter att ställa saker till rätta om det nu går fel. Riskminimering kan ha flera betydelser och om man vill vara ett lag som tar initiativ i matcherna med hjälp av bollinnehav bör man ändå kunna värdera situationer utifrån hur farligt ett eventuellt bolltapp skulle kunna bli. Två bortgivna mål på tre matcher leder sällan till poäng och bra tabellplaceringar. Sluta spela vid egen mållinje!

Mjällby och AIK såg bra ut

I matchen i Blekinge fick vi se AIK:s starkaste match för säsongen. Det jag efterlyste i min analys efter matchen mot BP fick vi nu se i verkligheten. Presspelet var mil bättre än i föregående matcher och flera gånger pressade AIK högt med resultatet att de lyckades sno bollen på offensiv planhalva. I och med den bra pressen fick de oftare bollinnehav på motståndarens planhalva och kunde då också enklare få in Saletros i spel. Ali spelade från start och visade ånyo att han bör ha den platsen så länge som Ellingsen är ur spel. Han springer oftare med högre hastighet än Celina och hjälper sina medspelare mer. Om AIK fortsätter så kan de bli ett lag som dominerar matchbilder och styr vad som händer på planen i större utsträckning än vad de kanske har gjort tidigare.

Annons

AIK var bra men jag tycker även att Mjällby är bra. Oavgjort var nog ganska rättvist. Det som slog mig i denna matchen var att även Mjällby allt oftare ville och vågade spela igång bollen med kortare pass. Utan att ta överdrivet mycket risk försökte de spela sig ur AIK:s press. Just denna gång kanske med blandat resultat men i mina ögon var de rätt bra på just det spelet också. Torstensson håller på att bygga något riktigt starkt och fint på Strandvallen!

Bajen studsade tillbaka och Häcken är High Chaparall

Efter förlusten i Malmö tog Bajen emot Elfsborg. Inledningsvis var Elfsborg bättre och då första halvlek många gånger var ganska sömnig kunde man skönja att det var två lag som inte ville ge bort något i onödan. Inte något av lagen är helt i harmoni och är fortfarande lite sökande. Jag vill påstå att det snarare var Elfsborg taffliga försvarsspel än Hammarbys anfallsförmåga som blev matchavgörande. Visst har Bajen spets i Djukanovic och Besara som fick de chanser som Elfsborg mer eller mindre bjöd på. I öppna lägen gör de två herrarna sällan någon besviken. Men om jag hade varit Jimmy Thelin hade jag varit oerhört missnöjd med hur alla tre målen tillkom. Ihåligt, stillatående och avvaktande kan möjligen beskriva Elfsborgs försvarsagerande. En liten uppsträckning behövs.

Annons

Matchen på Hisingen var verkligen vilda västern. Målchanser skapades till höger och vänster. Utan att veta säkert så misstänker jag att Brommapojkarna hade fler. Både Häcken och BP spelade ett rappt anfallsspel som snabbt tog lagen framåt i planen. Jag vet inte om det säger mer om försvarsspelet än om anfallsspelet egentligen men oavsett var det väldigt trevligt att vara åskådare. Farten och rörligheten är något som lagen har gemensamt och kanske blir försvarsytorna lite för öppna just därför. Det sker positionsbyten i anfallsspelet som med stor säkerhet ställer till det såväl i det egna försvarsspelet som för motståndarnas försvarsspel. Vad är hönan och vad är ägget? Jag är inte säker. Två kreativa och offensiva lag lirade hur som helst mot varandra och drog upp underhållningsvärdet avsevärt.

Annons

Oroväckande för Häckens del bör ändå vara det faktum att man behöver göra sju mål på två matcher för att kunna ta poäng. De är inget Halmstad direkt! Om Hisingslaget vill hänga med uppe i toppen i år igen måste de kunna stänga igen mycket bättre än vad de gör just nu. Fotboll ska inte bara vara roligt utan det ska vara effektivt och vägvinnande också. Paco har en del att jobba med för att få bort High Chaparall-känslan även om helheten ser betydligt bättre ut nu än vad den gjorde för en månad sen.

Ska MFF jogga hem det här?

Jag har spelat många matcher under min karriär och mött många bra lag. Ajax 2010/11 hade världsklasspelare på i stort sett varenda position och spelade en bländande fotboll. Vertonghen, Alderwereld och Van der Wiel var grymma. Christian Eriksen styrde spelet och Luis Suarez armbågade sig fram och gjorde pressbollsfinter när han öste in mål. Det jag vill komma till är att inte ens det laget var så dominanta som Malmö är just nu. MFF lämnar inget utrymme för diskussion. De ser till att motståndarna inte ens kan kippa efter luft utan ger dem digerdöden på en gång. Just nu är det ett enkelt läge att säga den klassiska frasen “vinner de inte serien äter jag upp min hatt”.

Annons

I matchen mot svaga Värnamo återfanns Dahlin, Berg Johnsen, Taha Ali och Rosengren bland annat på bänken. Oliver Berg tillbaka på plan! Cornelius har prickat formen och Nanasi är så hal, så hal. Egentligen finns det inte så mycket mer att säga om MFF mer än att de är mer överlägsna än Ajax kanonlag var 2010.

Omgångens generaler eller kanske småpojkar – Norrköpings mittlås såg till att inte släppa någon över bron. Runars oerhört töntiga tweet fick kanske oönskad effekt då småpojkarna blev generaler. Åtminstone för en dag.

Omgångens karatekick – Baidoo visade visserligen prov på smidighet men hjärnförmågan kan man undra över. Daniel Larusso hade dock varit avundsjuk!

Omgångens spelare – Tim Erlandsson stod i vägen för allt! Toppat med en frilägesräddning och en “straffräddning”. Håller man nollan blir det poäng till laget, så enkelt är det!

Annons

Omgångstipset för omgång 4

Fyra tecken korrekt förra omgången och ett resultat. MFF:s 0-4 satt som en smäck!

Göteborg – Norrköping 3-1

Sirius – Värnamo 2-0

Malmö – Västerås 3-0

AIK – Djurgården 1-1

GAIS – Mjällby 0-2

Häcken – Hammarby 3-2

Halmstad – BP 1-1

Elfsborg – Kalmar 2-1

Ha en underbar vecka

// Viktor