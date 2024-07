Nya tränare behöver en bra start

Viktor Elm

MFF och Djurgården

Topplagen visade klass och tog båda komfortabla segrar. Maskinerna startade igång motorerna och tuggade i sig sina motståndare. Malmö tog emot Halmstad (som har så svårt att hålla motståndarna borta från farliga ytor) och spelade kanske inte så bra som Malmö kan göra, men utan att spela topp var man och är man ändå två klasser bättre än Halmstad. De poänggörande spelarna tog vid där de slutade i våras. Nanasi var hjärnan och den drivande i anfallsspelet. För tillfället är han en nivå bättre än allsvenskan och i mina ögon bör det dyka upp något intressant utlandsintresse för honom redan i sommar. Jag vet att många spelare ute i Europa har liknande egenskaper som Nanasi, men jag tycker att hans finess, tekniska förmåga och spelförståelse är så bra att han kan slå ut många av dem i en direkt konkurrenssituation.

Botheim och Kiese Thelin gjorde båda mål och visade återigen hur svårstoppade de är. Dessutom gjorde Rydström plats för både Berg, Christiansen och Nanasi på mitten. Tre spelare som har liknande egenskaper och som är fantastiska fotbollsspelare. En spännande uppställning som borde vara experter på att hålla i boll och att hitta farliga ytor att lira i. Jag vill dock alltid se Taha Ali på plan! Han är en spelare som är grym en mot en och som alltid gör ett gediget defensivt jobb. Han tillför en dimension som laget inte har utan honom. Men, det går kanske inte att klaga när laget tar seger efter seger även utan Ali från start.

Djurgården imponerade verkligen mot Norrköping. Jag hade hoppats att Norrköping skulle kunna få till en liten förändring under uppehållet. Men de var ihåliga även i återstarten. Leach Holm (som återigen var riktigt vass) och Sabovic (även han stod för en kanoninsats) kunde spela bollar rakt igenom Norrköpings linjer och dessutom hitta ganska stora fria ytor mellan Norrköpings anfallare och mittfältare. Visst gjorde Djurgården det riktigt bra många gånger och utnyttjade sitt numerära övertag centralt på ett bra sätt, men det får inte vara så enkelt att spela igenom ett lags linjer som det är att spela igenom IFK Norrköping. Något som var positivt ur en vitblå synvinkel var att Norrköping såg ganska farliga ut i sitt kontringsspel när de faktiskt vann bollen. Nyman borde ha fått en straff i den första halvleken när han gjordes ner av Une Larsson. En sådan situation behöver östgötarna få med sig just nu för att kunna rubba ett så stabilt lag som Djurgården. Istället friade domaren och DIF gjorde 0-1 strax efter ur ett offside-läge. Bottenlagen behöver få med sig viktiga domslut och ha lite tur för att kunna skapa ett självförtroende. I måndagsmatchen hade Norrköping inte turen på sin sida.

Samuel Dahl är otrolig

Djurgården gjorde verkligen ett kap när de värvade in Dahl från Superettan. Hans blick för spelet och hans förmåga att ta rätt beslut vid rätt tillfälle är något extra. Defensivt är han stark med sin låga tyngdpunkt och sin kvickhet, men det är i offensiven den verkliga kvaliteten sitter. Han kan driva boll i hög hastighet och samtidigt ha koll på vad som händer runt omkring honom. Inspelen är bra och samspelet med innermittfältarna och Gulliksen skapar inte sällan oro i motståndarförsvaren. Givetvis kommer Djurgården att tvingas att sälja Dahl inom kort. De ska vara glada om han stannar säsongen ut.

Västerås fortsätter kombinera att vara bra med att inte ta poäng

Återigen förundras man över hur Västerås inte kan få med sig poäng. Visst finns det brister i vissa delar av försvarsspelet där framförallt förmågan att förhindra avslut behöver förbättras, men i min bok är Västerås betydligt bättre än sin tabellposition. Det måste vända till slut! I spelet med boll spelar de både effektivt och fartfyllt. De är alltid redo för att hitta lösningar framåt i planen och de har kvalitet nog för att kunna utföra det. Trots det finns det ett stort aber och det är målskyttet. Ledningen har värvat både Ask, Granath och Boudah inför återstarten och med det gjort allt de kan för att få det att lossna. I matchen mot Häcken såg vi återigen fina tendenser och intentioner. Boudah sköt säkert fyra skott i bra lägen utanför Häckens straffområde och Granat var flera gånger nära i offensiv box men utan att lyckas få bollen i nät. Min fråga kvarstår trots det, när ska det vända för VSK? För jag tror verkligen att det kommer att lossna. Bara det inte är för sent när det väl gör det.

Elfsborg kommer att få ett lyft med Hiljemark

Jag är inte helt övertygad ännu men jag tror att Elfsborg kommer att utvecklas positivt under Oscar Hiljemark. Uppställningen var förändrad och spelet till viss del likaså. Ibland hackade det och ibland såg det väldigt trevligt ut. Det tyder på att en förändring är påbörjad och att det finns saker att jobba på. Hur som helst tror jag att boråsarna kommer gå tillbaka till ett snabbare kortpassningsspel (som var kännetecknet under flera år några år bakåt i tiden) och därmed kommer vi få se färre långa bollar framåt i plan, vilket hände en hel del under Thelin. 3-0-segern mot BP blev en smakstart för Hiljemark poängmässigt och precis som flera andra “nya” allsvenska tränare fick han svart på vitt på vad laget behöver träna mer på för att utvecklas. Allt tar tid att bygga starkt, men under tiden som Elfsborg bygger om kan de säkert förlita sig på vissa spelares individuella kvaliteter för att ta de poäng de behöver. Hedlund, Zeneli, Qasem och Baidoo besitter egenskaper som gör att de gulsvarta kommer att göra mål även om spelet och helheten sitter till 100%.

AIK och Kalmar ställdes mot varandra med varsin ny tränare

Starten ett lag får med en ny tränare kan sätta tonen ganska hårt för framtiden. AIK och Kalmar spelade en jämn match, men AIK fick med sig noll poäng och Kalmar tre. I jämförelse med tidigare syntes syntes det mest skillnad på Kalmar i intensitet och som lag. Det som under våren många gånger så håglöst och oroligt ut kändes mer eller mindre som bortblåst och är man så påkopplade som KFF var i Stockholm finns alltid möjligheten att vinna matcher på det sätt som de gjorde (avgörande målet kom efter en turstuds). Under första halvleken var det Kalmar som var det bättre laget generellt även om AIK absolut hade bra lägen att skapa chanser (kanske skulle de ha haft ett mål godkänt). Nye nigerianske mittbacken såg intressant ut och har en sådan där potential som kan ge klirr i kassan framöver.

AIK var absolut inte dåliga och hade initiativet under framförallt andra halvan av matchen. Och visst såg det bättre ut i defensiven med Milosevic tillbaka. Även om Tiedeman Hansen kändes något ovan i rollen som högerback så kunde man skönja en defensiv trygghet som saknats under slutet av våren. Det är inte heller många lag som har bollen mer än Kalmar under en match och jag är rätt säker på att “liraren” Goitom vill försöka spela en ännu mer passningsorienterad fotboll än sin föregångare. Med det spelarmaterialet man besitter är det självklart att man ska göra det och då försöka utveckla den delen av spelet så långt det går. Ett så kallat storlag som AIK är ska ta initiativet i matcherna med hjälp av både presspel och bollinnehav. Kan Goitom få ordning på de delarna och få resultat ganska snabbt så vet jag att man som mindre lag kommer till nationalarenan med en oro inför match. Just nu vet jag istället att många lag åker dit med känslan att de kan vinna om de bara presterar på en normal nivå. AIK vill vara stora stygga vargen och jag tror det finns möjligheter för dem att bli det snart igen även om de har en väg att vandra.

Förresten, kul att se Guidetti tillbaka! Han får mycket uppmärksamhet och han söker mycket uppmärksamhet. Kanske kan hans intåg betyda att fokus hamnar mer på honom än på laget. Även om han inte skulle lyckas prestera fullt ut så tror jag att det kan hjälpa laget i stort bara att han är tillbaka. De andra spelarnas axlar kanske åker ner en aning. Även om Goitom försöker förändra och om Guidetti är tillbaka så är det givetvis oerhört tungt att förlora på hemmaplan mot nästjumbon. I nästa omgång blir det intressant att se hur Solna-laget tar sig an ett mindre bra Halmstad på bortais. För tro mig, det blir ingen enkel uppgift när alla förväntar sig en seger och när man själv känner sig tvungen att vinna.

På tal om HBK…

…lider jag med Naeem Mohammed och Magnus Haglund. Granath såldes till Västerås och Mohammed drog korsbandet. De två anfallarna som gjort att de har kunnat ta så många poäng under våren som de faktiskt gjort. Tunga avbräck på kort tid. Visst ser Ingason ganska spännande ut och Turgott har kommit in som ett alternativ, men jag är tveksam till om de kan bidra på samma sätt som de tidigare två nämnda (framför allt Mohammed). Jag tror verkligen att det blir en lång höst för hallänningarna.

Omgångens snedkliv – Bishesari trampade minst sagt i klaveret när Kalu kunde rulla in bollen i öppet mål. I Blåvitts utsatta läge är det sådana saker som gör sänket än tyngre. Hoppas det inte tar för hårt på den unge keeperns psyke.

Omgångens petning 1 – Oscar Jansson åkte från första- till tredjekeeper. Visst, kontraktet förlängdes inte men han borde väl ändå fått vara med på bänken i alla fall?

Omgångens petning 2 – Var det en petning var den minst sagt oväntad. Johan Larsson är både duktig och kapten i sitt Elfsborg. Framtiden visar om det var en engångsföreteelse eller ej.

Omgångens högerkanon – Samuel Brolin fick en fin återkomst i Solna men åt Pittas kanonskott kunde han inte göra mycket alls. Vilken pärla! Känslan man får som spelare när en sådan träff lämnar foten är underbar och Pittas visade återigen att han är den som ska göra AIK:s mål.

Omgångens spelare – Samuel Dahl gjorde som han ville och gjorde det outstanding. En hårt jobbande finsnickare är vad han är. Wow!

Omgångstipset för omgång 14

Förra veckan var egentligen första veckan som mitt tips såg bra ut. Det renderade i nytt rekord då 6 av 8 matcher satt med rätt tecken! Nu satsar jag på att slå det så klart.

Mjällby – Malmö 1-1

Sirius – GAIS 1-2

Djurgården – Värnamo 2-2

Häcken – Elfsborg 2-3

Kalmar – BP 2-0

Västerås – Norrköping 4-1

Hammarby – IFK Göteborg 3-0

Halmstad – AIK 0-1