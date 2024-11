Nominerad men inte ens bäst i sitt eget lag

Viktor Elm

Landslaget har en del att jobba med. I mångt och mycket har de tagit bra steg i utvecklingen sen det nya spelsättet infördes. Men! När de i framtiden ställs mot vassare motstånd så kommer deras svagheter att blottas ordentligt. Försvarsspelet är inte bra! Man kan prata hur mycket man vill om vår fronttrio och deras kvaliteter. Visst gör de mycket bra saker och kan absolut ses som en av de starkaste anfallslinjerna i hela Europa. Däremot kommer de att behöva överprestera deluxe om inte hålen bakåt täpps igen.

För bakom de offensiva wingbacksen finns det hål. Mellan trebackslinjen och innermittfältet finns det hål. Slovakien har inte ett kanongäng på pappret men kunde likväl komma in i många bra ytor för att utmana svenskarnas defensiv i sista tredjedelen. Där saknade de förmågan att förvalta det som de hade byggt upp. Ett bättre motstånd gör inte det. Ett bättre motstånd gör tre eller fyra mål på de halvlägena som Sverige släpper till. Förbättringspotentialen inom det området är stor. I min värld hade jag (även om det är kul med offensivt spel) sett till att minst en ytterwing var mer defensivt lagd. Nu har vi Sema och Gudmundsson på vänsterkanten och ingen av de två har sina största styrkor i försvarsspelet. Eliasson är ingen försvarare. Dessutom spelar vi med offensivt duktiga Saletros och Ayari i mitten. Vilken väg vill Sverige gå? Att bli så otroligt skickliga offensivt att de behöver försvara mindre eller att förbättra balansen en aning för att på så sätt täppa igen farliga ytor bakåt.

Jag tror på det senare alternativet. Anledningen till det är att vår topptrio är så otroligt starka att de kan skapa lägen själva. Därför borde någon mer av de övriga spelarna mer fokusera på defensiva uppgifter. Jag tror att en Karlström i mitten och en Emil Krafth på högerwingen skulle kunna balansera laget lite bättre. För faktum är att det är något som saknas om vi ska få uppleva roliga EM- och VM-stunder tillsammans med ett svenskt landslag.

Allsvenskans stora pris – nomineringarna

Man är alltid intresserad av att se nomineringarna till de här typen av priser. Det är branschkollegor och fotbollskunniga som sitter i juryn och får lägga sina röster. Alla har sin egen bild av vem som borde vara nominerad och vem som borde vinna priser. Generellt sätt tycker jag att nomineringarna var bra. Sen går det alltid att vrida och vända på saker och ting.

Målvakterna var klockrent nominerade. Widell Zetterström var otroligt bra innan han lämnade Djurgården. Han räddade poäng i ett antal matcher genom att storspela. Tänker främst på Västerås och IFK Göteborg på bortaplan. Han har fortsatt på den inslagna vägen i Derby och är en av de tre målvakter som alltid bör tas ut i en landslagstrupp. Warner Hahn kom halvvägs in i säsongen och har varit omutbar. I mina ögon allsvenskans bäste! Lugn både med och utan boll. Det lugnet sprider sig till spelarna framför. Hans förmåga att lyfta andra är riktigt bra. Detsamma gäller Johan Dahlin. Han är inte bara en bra målvakt utan även en person som gör andra bättre. Han har fortfarande en väldigt hög högsta nivå och har bänkat starke Ricardo Friedrich under hela året.

Om man vill lägga till någon i den skaran som är nära att bli nominerad är det kanske Nordfeldt med tanke på den höga nivå han har hållt under större delen av säsongen. En sämre period gjorde säkerligen att han inte blev nominerad bland de tre bästa.

Backnomineringarna är också rimliga

Jag saknar Samuel Dahl! Om han kan bli nominerad i en kategori borde han kunna bli nominerad i en annan. Hans säsong innan han flög till Rom var fenomenal. Både offensivt och defensivt. När han försvann slog det ganska hårt mot lagets spel. Han hade lösningar offensivt och var som en grävling defensivt. Imponerande! Elliot Stroud är ju en väldigt kompetent spelare framåt men har absolut brister bakåt. Jämfört med Dahl är han helt klart en nivå under. Men hans poängfacit är verkligen imponerande och om man ser honom som en back så är det klart att han kan vara topp tre. De andra två känns mer givna.

Frågan är dock om Pinas hade blivit nominerad om inte Hellberg hade gått ut och hyllat honom i media? Jag tror inte det. Förstå mig rätt, han är riktigt bra och jag skrev inför förra året att han kommer att bli årets back. Riktigt så blev det inte då, men nu är det nära! Offensivt spelar han väldigt väl. Typiskt nederländskt vill jag påstå. Han löser problem utan att det ser ansträngt ut. Defensiven är stark och i år känns det som att han har vuxit i sitt ledarskap också. En spelare på den absoluta högsta allsvenska nivån. Däremot har han gått under radarn innan Hellberg uttalade sig om honom. Han syns inte medialt och tar inte så stor plats. Men nomineringen är väldigt välförtjänt.

De som kanske borde ha varit nära en nominering är Adam Ståhl, Axel Norén, Sebastian Holmén och Tychosen. Det finns säkert fler men alla de här kommer snabbt upp i mitt huvud när jag funderar på vilka som har presterat riktigt bra. Ståhl är nästan som Stroud offensivt men starkare defensivt. Tychosen likaså. Norén har hållt ihop Gais försvarslinje på ett utmärkt sätt och är alltid redo att offra en tand eller två för att täcka målet. Holmén är stark inom alla områden i spelet. En ledare, bra försvarsspelare och kanske en ännu bättre offensiv spelare. De borde ha varit nära topp tre!

Mittfältet är ett getingbo

Jag tror inte att jag hade nominerat Saletros i år. Han har inte ens varit bäst i AIK i min bok (Modesto och Fanne har båda överglänst honom sett till hela säsongen). Hans kvaliteter kan ingen ifrågasätta för det är en kanonspelare på många sätt. Samma sak med Besara egentligen. I sina bästa stunder är han fenomenal, vilket i sig är en grund för att bli nominerad. Men kan inte ni bajare hålla med om att Tekie kanske har varit ännu mer stabil och bra sett till hela året? Svårt att värdera en helhet och jag ifrågasätter inte någons högsta kapacitet utan snarare jämnheten på den höga nivån. Annat är det med Nanasi som var outstanding hela vägen till försäljningen. I min bok är han den givne vinnaren i den här kategorin.

Här kan man också spekulera i om inte Lasse Berg Johnsen borde vara nominerad. Han har gjort en utmärkt säsong och varit överlägsen på mittfältet i många matcher. Några andra bubblare är Gustav Lundgren (så klart) som har visat sin nivå under en lång period. Hans nytta för Gais har varit ovärderlig. Baidoo smyger alltid under radarn lite. Han är duktig i defensiven och offensiven och bidrar alltid med poäng. Dags att sälja honom nu kanske? Andra som presterat grymt under hela säsongen men kanske ändå inte riktigt når upp till nomineringarna är Walta och Röjkjaer. Båda har liknande egenskaper och har gjort både mål och assist. Med andra ord finns det många många fina mittfältare i allsvenskan just nu.

Anfallsnomineringarna är relevanta

Sett till mål gjorda är de tre så klart givna. Däremot finns det alltid fler aspekter när man kollar på en helhet. Jag hade nominerat Ioannis Pittas. Han har fler strängar på sin lyra än Kiese Thelin till exempel. Även Islamovic säsong är beundransvärd sett till hur hans lag presterat. Han har varit ljuspunkten i Kalmar FF:s offensiv tillsammans med Trenschow. Vinnaren i kategorin kommer hur som helst att bli Nikola Vasic. Det mesta som han har rört vid i år har blivit till guld. Livsfarlig och direkt avgörande. MVP alla kategorier i år.

Man skulle kunna slänga in Touré i tombolan. Även Ahl Holmström och Hugo Bolin. Ni förstår att det blir svårt för en jury att utse vilka som ska nomineras. Det blir väldigt subjektivt och kopplat till vilken typ av spelare man gillar personligen.

Många hade kunnat bli årets tränare

Torstensson och Rydström var inte ens nominerade. Jag kan förstå att Alm, Jensen, Haglund och Paco till exempel inte var nominerade. Men att Rydström inte var nominerad är ändå konstigt. SM-guld och cupguld! Överlägset till och med. Vad mer kan man begära? Förmodligen är det så att de andra överraskat och överpresterat. Inte presterat bättre än Rydström och Torstensson men deras prestationer har varit mer oväntade. Alla de tre nominerade har tagit något halvt och gjort det helt under säsongens gång. En fantastisk prestation givetvis och de förtjänar alla att vara nominerade. Däremot har Rydström och Torstensson över en längre period byggt något riktigt bra. Vad värderas mest? Vad är svårast? Det finns inge rätt eller fel här men nog är det konstigt att tränaren som tog hem allt inte finns bland de tre!

En konstig sak dök upp i superettan

Detta är väl ändå höjden av konstig nominering? Assad Al Hamlawi från Oddevold blev nominerad i kategorin årets spelare, men inte i någon annan kategori! Det borde inte gå! Han kan alltså bli bäst i serien men ändå inte bli topp tre bland mittfältare, backar, anfallare eller målvakter. Den nomineringen borde ifrågasatts innan den blev offentlig. För på det här viset blir det bara löjligt!

Kvalet kan bli odramatiskt

På torsdag är det dags för första kvalmatchen. Jag ser på riktigt inte hur Landskrona ska kunna slå Värnamo. Sällan har skillnaden på kvalitet varit så stor som den är i det här dubbelmötet. Jag tycker att Värnamo är bra och att Landskrona har tappat farten ordentligt efter sommaren. Det finns inte två spelare i det nuvarande Landskrona som skulle ta en plats i motståndarens elva. Min misstanke är att det kommer att bli en munsbit för smålänningarna.

Dock är det alltid på planen som det avgörs. Ett turmål i Bois favör kan mycket väl leda till hjärnspöken och stress hos Värnamo. Inget kan tas för givet men jag skulle bli mycket förvånad om inte Värnamo får spela allsvenskt även 2025. Hur eller hur så har vi svaret på söndag.

Ha en fin vecka

// Viktor