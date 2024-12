Tränarkarusell och agentjobb

Viktor Elm

Beskedet om att Christer Mattiasson tvingas lämna sin post som huvudtränare för Sirius kom chockartat. Givetvis är det så att vi inte vet allt som pågår bakom kulisserna men min känsla är att Sirius har tagit kliv som fotbollslag under hans ledning. De sista matcherna från omgång 24 och framåt kanske inte blev som varken tränare, klubb eller spelare hoppats på, men likväl har de som helhet i min mening levererat bra fotboll under en längre tid. Spelare har presterat på en hög nivå och vissa har tagit kliv vidare i karriären (fler kommer att göra det innan 2025 drar igång). Med andra ord är det med förvåning som avskedet tas emot.

Annons

Frågan är då vad som egentligen hänt? Förmodligen har det gjorts någon form av utvärdering och senare skett en diskussion om vägen framåt. Där tror jag att skon har klämt. De olika parterna hade inte samsyn på hur laget skulle ta nästa steg. Min bild av Mattiasson är att han vet vad han vill och är redo att kämpa för det. Den sportsliga ledningen i Sirius ger jag ungefär samma omdöme. Har de då olika synsätt finns det kanske inte en rak enkel väg att ta. Omvägarna och friktionen hade säkert på kort sikt blivit en för stor bromskloss för vidare utveckling.

Givetvis kan det vara så att Sirius helt enkelt tror att Mattiasson inte kan utveckla laget mer och därmed söka andra alternativ. Eller skapades någon form av irritation om/när han pratade med Djurgården. Något har hur som helst hänt och den sanningen får vi inte reda på i närtid. Det lag som plockar upp Christer Mattiasson får hur som helst en kompetent coach som kan få sitt lag att spela både fint och vägvinnande. Ett tips till Häcken kanske nu när Asbaghi-dealen knakar i fogarna?

Annons

Engelmark får chans att bevisa sig

Engelmark är den som tar över i Uppsala. Inga konstigheter i min bok. Han har samlat på sig erfarenhet och gjort framsteg med ett BP som inte har det bästa spelarmaterialet. Han står för liknande fotboll som Mattiasson där en possessioninriktad fotboll med snabbt spel framåt (när tillfälle ges) prioriteras. Frågan är bara vilket spelarmaterial som han lämnas med i det blåsvarta lägret? Flera spelare bör vara aktuella för större klubbar i såväl allsvenskan som utomlands. Persson, Castegren, Jeng, Walta med flera bör få förslag av klubbar innan året tar slut. Alltså kan Engelmark få en ombyggnation i knät. Summa summarum tror jag att det blir en bra lösning som med en viss ny touch kan få utveckling i laget trots eventuella rockader i truppen.

Djurgården ser ut att ta en guldtränare

Annons

Rykten om Honkavaara till Djurgården är även de intressanta. Vinner man en dubbel i Finland med KuPS är man en bra tränare. Utan att veta vilken typ av filosofi han står för känns en vinnartränare alltid bra. Något har han lyckats med. Jag tror absolut att Djurgården behöver få in en vinnare i staben. Det som är ännu viktigare är att de får in en tränare som vill öka upp hastigheten i Djurgårdens spel. Dif är givetvis bra men det finns en potential i den gruppen av spelare som just nu står outnyttjad. Ge dem tydliga direktiv om hur de ska ta initiativ i matcher genom kollektiv press med fart. Spela fotboll kan de, men jag tycker att flera av spelarna har sett lite tunga och orörliga ut. Givetvis är de inte det i grund och botten men det kan lätt se ut så när man blir lite avvaktande. Djurgårdens tränarrekrytering känns som oerhört viktig för vilken riktning som stakas ut. Ska de utmana Malmö på riktigt eller ska de bli ett lag som får nöja sig med toppfem-placeringar?

Annons

Agenter har olika funktioner

Annars är det ganska lugnt i den allsvenska kontexten. Spelarövergångarna har inte riktigt kommit igång och några lag väntar på att få in en ny huvudtränare. Bosse Andersson i TV4:s Förrädarna är nästan det mest spännande (och då händer det inte mycket). Agenterna försöker krama ur så mycket pengar som möjligt ur sina spelare genom att placera dem i nya klubbar. Vissa spelare säljer sig själva medans andra behöver verkligen den hjälp som en agent erbjuder. För visst är det så att spelare som presterar väl på planen inte skulle behöva alla de tjänster som en agent erbjuder. Däremot har agenterna ett tufft jobb att göra när det handlar om att omplacera spelare som inte har så mycket speltid.

När jag spelade och det gick som bäst var det klart att det inte var särskilt svårt att vara min agent. Jag kom tvåa i allsvenska skytteligan och blev Sveriges bästa mittfältare. Klubbar att välja på fanns det gott om. Vid den tidpunkten valde jag Heerenveen. De betalade inte bäst och var inte bäst men de hade precis det jag sökte. Då var jag en osäker 22-åring från landet som knappt ville ta plats. Heerenveen erbjöd trygghet på en liten ort där klubben var knutpunkten. Människorna som tog emot mig innan jag hade skrivit på var som folk är mest och även om jag knappt ville flytta från Kalmar var det ändå det alternativet som kändes rätt i magen.

Annons

Ryssland, Tyskland, England, Italien och Danmark hade inte helheten jag sökte. Agenten förstod kanske inte mig till en början men efterhand insåg han också att pengar inte var det viktigaste i mitt beslut. Agenter spelar en viktig roll när det går bra då de verkar som någon sorts sekreterare eller telefonsvarare. Men produkten såldes utan att de behövde lyfta många fingrar.

Däremot är agenter väldigt bra att ha när det går dåligt för dig som spelare. När man inte får chansen att visa sina kunskaper på planen behöver du någon som har kontakter, påminner folk om att du finns och jobbar för att klubbar ska välja just dig som spelare trots att du inte spelat från start på ett halvår. Jag är tacksam för de representanter jag har haft. När jag inte fick spela från start under en ganska lång tid i AZ bad jag så klart min agent och sätta sig själv i arbete. Allsvenskan ville jag inte till om det inte var Kalmar. Helst något annat än Nederländerna. Han undrade om Kina kunde vara ett alternativ. Nja det kan det kanske sa jag eftertänksamt (fan det var nära jag också flyttade till Kina). USA då? Nja sa jag igen (inte lika nära att jag hamnade där). Sen kom intresse från såväl Polen som Danmark och Italien. Mer hann det inte bli innan Kalmar visade att de kunde lösa en hemkomst. Då fanns det inget att fundera över. Agenten hade kämpat hårt för att jag skulle massa alternativ, men det blev till slut hem.

Annons

Lite transferspekulationer

Följande är en lista som helt är hittepå från min sida men som skulle kunna passa både spelare och klubb bra:

Joakim Persson till Djurgården, Wikman till Hammarby, Johan Karlsson till Malmö FF, Boudah till IFK Göteborg, Wenderson till AIK (men går nog till Hammarby), Vinicius eller Stroud till Malmö, Adam Jakobsen till Häcken eller Elfsborg. Bergmark Wiberg till Elfsborg, Abraham till AIK.

Där har ni ett axplock. Den som lever får se.

Ha en fin vecka