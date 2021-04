Bomben bekräftad: Jättar skapar ny superliga - här är klubbarna

I flera år har det snackats om att vissa storklubbar runt om i Europa har planer på att skapa en "superliga". Den senaste tiden har frågan blivit allt mer het och nu är det klart att tolv giganter går ihop och bryter sig loss från Uefa-tävlingarna Champions League och Europa League. New York Times skrev under söndagen att det var i princip klubbat och natten till måndag bekräftar de inblandade klubbarna i ett pressmeddelande att "the Super League" har blivit till.

Av pressmeddelandet framgår följande:

✓ Den nya ligan ska spelas mitt i veckorna, precis som nämnda CL och EL.

✓ Tolv klubbar är "grundare" och det rör sig om Milan, Juventus, Inter (Italien), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona (Spanien), Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United och Tottenham (England).

✓ Ligan ska bestå av 20 lag. De 15 "grundarna" (enligt pressmeddelandet förväntas ytterligare tre klubbar ansluta till den gruppen innan första säsongen) plus fem klubbar som årligen kvalar sig in kopplat till hur de presterat säsongen innan.

✓ Superligans första matcher är tänkta att spelas i augusti och lagen ska först delas upp i två grupper bestående av tio lag. I gruppspelet ska lagen möta varandra både hemma och borta, och de tre bästa lagen i vardera grupp går vidare till kvartsfinal. Fyrorna och femmorna gör upp i ett play off (dubbelmöte) om de två sista kvartsfinalplatserna. Kvartsfinalerna och semifinalerna kommer vara dubbelmöten. Finalen, som ska spelas i maj, blir ett enkelmöte på neutral mark.

✓ Klubbarna har som plan att skapa en liknande superliga på damsidan.

Superliga-grundarna skriver i pressmeddelandet att de ser fram emot att ha diskussioner med Uefa och Fifa om det nya upplägget. Man beskriver att man vill "jobba ihop, i partnerskap" för att få till bästa möjliga utfall för den nya ligan och "fotbollen i stort".

Klubbarna som nu bryter sig loss hävdar att de ska fortsätta spela i sina inhemska ligor. Men frågan är om de faktiskt kommer tillåtas att göra det. För Uefa har varit tydligt med att de berörda klubbarna i så fall kommer portas från spel i alla tävlingar på nationell, europeisk och internationell nivå, samt att spelarna kan nekas möjligheten att representera sina respektive landslag.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, som är förste vicepresident hos Uefa, sa följande i frågan till Fotbollskanalen för en tid sedan:

- Jag utgår från att det skulle beröra även nationsförbundens tävlingar. Så väljer man att bryta sig ur, då bryter man väl sig ur de inhemska ligorna också. Det ser jag som en naturlig konsekvens. Så bryter man sig ur blir man väldigt isolerad i sin egen superliga. Det tror jag skulle vara väldigt skadligt för klubbarna själva och fotbollen som helhet.

Så varför väljer klubbarna att gå sin egen väg? I ovan nämnda pressemeddelande skriver man följande:

"Formatet för Superligan lanseras i en tid då den globala pandemin har accelrerat instabiliteten i den nuvarande ekonomiska modellen som finns i den europeiska fotbollen. Utöver det har grundarna (de tolv klubbarna, reds. anm) under ett antal år haft ambitionen att förbättra kvaliteten och intensiteten i de nuvarande europeiska tävlingarna under varje enskild säsong, och att skapa ett format för toppklubbar och spelare att konkurrera mot varandra på regelbunden basis".

Klubbarna skriver också att samtalen med fotbollens olika intressenter, gissningsvis Uefa och Fifa, de senaste månaderna inte har lett fram till något som de tycker löser problemen vad gäller "behovet av fler högkvalitativa matcher och större finansiella resurser i fotbollspyramiden".

"Pandemin har visat att det krävs en strategisk vision och en hållbar kommersiell strategi för att öka värdet på hela den europeiska fotbollspyramiden", går att läsa i pressmeddelandet.

Superligan kommer ge "väsentligt" större intäkter till klubbarna än vad Champions League och Europa League gör, enligt ligans skapare. De "förväntas överstiga tio miljarder euro (cirka 100 miljarder svenska kronor, reds. anm)" under den första period som klubbarna lovat att de ska vara en del av. Det framgår inte hur många år den perioden sträcker sig över, men klubbarna som nu skapar ligan får enligt pressmeddelandet 3,5 miljarder euro (cirka 35 miljarder svenska kronor) bara för att kunna finansiera klubbsatsningar och som kompensation för de konsekvenser som covid-19 lett till.

Ordförande för "the Super League" är Real Madrids president Florentina Perez. I en kommentar säger han:

- Vi kommer hjälpa fotbollen på alla nivåer och vi kommer ta den till sin rättmätiga plats i världen. Fotbollen är den enda globala sporten i världen, med fler än fyra miljarder fans och vårt ansvar är att möta deras önskningar.

Lars-Christer Olsson, som är ordförande för European Leagues (paraplyorganisation för ligorna runt om i Europa) och som också sitter med i Uefas exekutiva kommitté, rasade mot klubbarnas plan i en intervju med Fotbollskanalen under söndagen. Då sa han:

- Det är helt oacceptabelt. Jag vet inte om de kommer göra det, men jag har också läst Times artikel och vi får se vad som händer. Om de gör det är det enda raka beslutet att kasta ut dem från den existerande fotbollsorganisationen. Jag har inget emot att de bildar en egen liga om de tycker att det är roligt, men de ska inte samtidigt kunna spela i de befintliga internationella tävlingarna och i de nationella ligorna. Och deras spelare ska inte ha rätt att spela i landslag och i Fifa- och Uefa-tävlingar.