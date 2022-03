Marklunds allsvenska tips - Kif Örebro: "Ruskigt beroende av..."

Kontinuiteten blir viktig

Kif Örebro har gjort det tydligt att man arbetar långsiktigt. Bland annat är Rickard Johansson kvar och gör sitt andra år. För Örebro är det nog väldigt välkomnat att man inte startar på samma turbulenta sätt som man gjorde förra säsongen med många nya spelare, ny tränare och nytt spelsätt. Man arbetar för att få in mer kontinuitet som kommer att bli viktigt – och man skriver längre kontrakt än tidigare. Förra året gjorde man det bra och flög under radarn när man hade chans på CL-plats, och man kändes någorlunda stabila.

Omskolningen av spelare

Bredden kanske inte riktigt finns där än. Då har man skolat in spelare på lite olika positioner, bland annat spelade deras bästa offensiva spelare, Jenna Hellstrom högerback, sen är det nog kortsiktigt men det kan ställa till det. Nathalie Hof Persson är en offensiv mittfältare som skolats om till ytterback - får hon mycket boll kan hon styra spelet genom att gå in i planen och bli spelfördelare, vilket bör passa henne. Det fungerar eftersom man tagit in Katie Lockwood som ska ta den offensiva mittfältsplatsen, hon är en tuff och stark spelare som gärna tar sig in i boxen.

De unga talangerna

Örebro är ett av de lagen i damallsvenskan som är bra på att lyfta fram unga talanger. 18-åriga Anna Sandberg är en av dessa. Hon gick snabbt från F19 inför fjolåret, till A-lagskontrakt till att bli en ordinarie spelare förra året. Vänsterbacken har spelat in sig och vill denna säsong bli modigare och mer delaktig i spelet. Under försäsongen har hon visat prov på en fin offensiv och vågat ta fler initiativ.

Sen har vi Elsa och Emilia Pelgander. Ett syskonpar som går från klarhet till klarhet - och i Örebro kommer Elsa som gör sin första säsong få chans att växa som spelare.

Den långsiktiga satsningen

Man har tagit fram en målsättning där man senast 2025 ska nå Champions League. Men det svåra är inte att ta fram en vision, utan att nå dit. Ett steg man tagit är att man ökat budgeten och förbättrat sin ekonomi. Man har redovisat rekordsiffror och vill dubblera dessa inför 2025. Men organisationen behöver bli större runt om kring, men man har visat att man påbörjat den resan.

Behöver lära sig spela utan Hellstrom

I fjol var man ruskigt beroende av Jenna Hellstrom. Man behöver komma ifrån det och lära sig att spela utan henne. Hon var extremt viktig förra året och med hennes snabbhet är hon ett stort djupledshot som ställer till det för många - när hon spelade tog man 1,7 poäng per match, när hon inte var på planen tog man 0,2. Det visar vad hon bidrar med och vilken skillnad hon gör. När hon var avstängd tog man en poäng på fem matcher. Förhoppningsvis spelar hon mycket - men vad finns det för alternativ?