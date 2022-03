Marklunds allsvenska tips - Rosengård: "Kan någon sänka Rosengård?"

Ohotade till guldet

Rosengård är ohotade till guldet och ser ut att kunna försvara det. Sedan truppförändringen i somras där man förlorade både tongivande landslagsspelare och huvudtränare Jonas Eidevall har man lyckats vara kontinuerlig i prestationerna – man klarade av tappen.

Rosengård känns som vanligt väldigt stabila och har bäst trupp – en blandning av unga spelare, veteraner och utländska spelare. De har sätt väldigt fina ut under försäsongen och kan man fortsätta jobba med Renée Slegers på detaljer är guldet försvarbart, Rosengård är på en helt annan nivå.

Veteranen och den unga spelaren

Caroline Seger är troligtvis den viktigaste spelaren för mästarlaget och om det är möjligt ser hon ut att bli bättre för varje år som går. Det är en äldre spelare med mycket rutin och fantastiska ledaregenskaper, som dessutom ser väldigt pigg ut och varit skadefri under försäsongen.

Sen har vi också Bea Sprung som kommer att bli otroligt rolig att följa. Hon känns som en aktiv och löpstark spelare med bra inställning. För hennes del är det också ett fantastiskt mittfält som hon får lära sig av och som kan vara väldigt nyttig för hennes utveckling.

”Kan inte tappa fler spelare till skador”

Är det något som kan sänka Rosengård? Tveksamt, men då måste alla hålla sig friska och skadefria.

Det största tappet just nu är både Fiona Brown och Jelena Cankovic som kommer att vara borta under en längre period. Brown åkte på en korsbandsskada i fjol och väntas vara borta till efter sommaren. Innan dess under flera år varit en stabil ytterback i defensiven för Rosengård trots att hon tampats med skador. På anfallet har Cankovic varit en av de allra viktigaste spelarna med sina åtta mål i fjol.

Och man kan inte tappa fler spelare till skador för då kommer det att bli tufft trots den breda truppen.

Micah är ganska ojämn

Backlinjen behöver känna en trygghet och tillit till sin målvakt, det måste Teagan Micah börja utstråla. Den australiensiska landslagsmålvakten kom efter OS där hon var väldigt bra. Men hon har också visat att hon kan blanda och ge – hon är ganska ojämn. I många matcher kommer det dock inte att synas då Rosengård är så dominanta som man är men i toppmatcherna och mot lag med en vassare offensiv kan det ställa till det för Rosengård.

En av de bästa värvningarna

Rebecca Knaak är en av de bästa värvningarna i damallsvenskan inför denna säsong. Hon är en spelare som är superstabil, bra inställning och fysik – en all-around spelare som kan vara ytterback, mittback och defensiv mittfältare. Det är en passningssäker ledare med driv som gått lite underradarn – i henne får man passningssäker ledare med driv som har många års erfarenhet av Bundesliga. Och hon kan även vara viktig för Rosengård under tiden som Fiona Brown återhämtar sig från sin korsbandsskada.