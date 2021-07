Danska fans stoppas från semin - får inte resa in i England

Tidigare i kväll blev Danmark klart för semifinal i EM då man besegrade Tjeckien med 2-1 i kvartsfinalen i Baku. I semifinal möter man antingen England eller Ukraina i en match som spelas på Wembley.

Många danska fans har dock inte möjligheten att försöka få biljetter till semifinalen på Wembley, i och med att danskar just nu inte kan resa in i England utan att sitta i karantän i fem dagar på grund av Storbritanniens inreserestriktioner till följd av coronapandemin. Det skriver det danska fotbollförbundet på sin hemsida.

"DBU har varit i dialog med de andra fotbollsförbundet i EM och har via Uefa och den danska ambassaden i London hållit en löpande dialog med de brittiska myndigheterna för att få restriktionerna lättade, men de strikta restriktionerna står fast", skriver DBU på sin hemsida.

Danska förbundet meddelar dock att 5000 biljetter kommer att finnas tillgängliga för danska fans boende i England.

Semifinalen spelas på onsdag kväll.

Vid en eventuell final skriver DBU att 1000 danskar kan resa till Wembley för att se matchen, om Danmark skulle ta sig dig. Detta efter att Uefa har gjort en speciell deal med de brittiska myndigheterna om besökande fans. "Dessa fans kommer att vara i en strikt 'infektionsbubbla' och resa ut och hem samma dag med charterflygning från Danmark", skriver danska förbundet.

SEMIFINALE PÅ WEMBLEY - STATUS PÅ BILLETTER❗



Danske fans kan på nuværende tidspunkt ikke rejse til England for at støtte Herrelandsholdet. Til gengæld kan op til 5.000 danskere bosiddende i England få billetter.



Læs mere her: https://t.co/y58qmxn8lj#ForDanmark #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/ZULKtFfVnA