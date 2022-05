Lundh om Zlatans framtid: "Kan inte tolka det på något annat sätt"

På söndagen firade Zlatan Ibrahimovic ligaguld med sitt Milan, och på onsdagen genomgick han en operation. Under dagen meddelade klubben att svensken opererat vänster knä och blir borta från spel mellan sju och åtta månader.

I takt med beskedet blir frågetecknen inför framtiden allt större.

Fotbollskanalens Olof Lundh tolkar Milans kommunikation som att Ibrahimovic fortsatt har förhoppningar om att kunna spela en säsong till.

- Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att han vill fortsätta, säger Olof Lundh.

Dessutom är det en speciell säsong som väntar. Eftersom Qatar-VM spelas i vinter kommer seriespelet få ett långt uppehåll från 15 november, och enligt matematiken skulle Ibrahimovic kunna vara redo för spel i januari.

- Det är möjligt att allt ändras, men varför skulle Milan kommunicera på det sättet de gör då? Då kan de ju bara meddela att Zlatan inte förlänger kontraktet och nu har opererats, fortsätter Lundh.

Att Milan kommunicerat en tidsram verkar konstigt om fallet skulle vara att Ibrahimovic har som plan att sluta, menar Lundh.

- Det är klart att vi alla spekulererar eftersom det varit väldigt tyst. Det är ju ingen som skrivit om att han ska opereras. Man får ta allt med en nypa salt.

Även i italienska medier spekuleras det för fullt om framtiden för stjärnan.

Den ansedde transferjournalisten Nicoló Schira skriver så här efter beskedet:

Zlatan #Ibrahimovic is set to continue to play for another year. Agreed already personal terms with #ACMilan for a contract until 2023 with a salary by €2,5M as anticipated in the last hours. He has underwent a knee surgery today in Lyon and the prognosis is expected 7-months https://t.co/LdiBOaRRRA