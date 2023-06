Profilernas favoritminnen av Zlatan: "Han sa att det var något överjäkligt på väg fram"

Zlatan Ibrahimovic, 41, har avslut sin spelarkarriär.

Här har Fotbollskanalen frågat profiler och experter om deras favoritminnen av Zlatan Ibrahimovic.

Olof Lundh

Det är svårt att välja när det finns så många minnen kopplat till Zlatan men skottet i Budapest 2005 är mitt favoritmål. En oerhört tuff bortamatch i VM-kvalet där det dessutom varit en del fulspel från hemmalagets sida inför matchen och där Sverige med Henrik Larsson i spetsen gick in på planen dagen före match när Ungern under ledning av förbundskaptenen Lothar Matthäus vägrade slutade träna på matcharenan trots att tiden var ute.

Annons

Det var laddat inför avspark och matchen är en match där hemmalaget håller 0-0 och Zlatan är ganska svag och Lars Lagerbäck funderar på att byta ut honom, men behåller honom för att Roland Andersson lyfter fram hans egenskaper att avgöra matcher. När det inte är långt kvar av matchen får Zlatan bollen i straffområdet, vänder utåt och kommer väldigt långt ut på högerkanten. Det naturliga kanske hade varit att söka ett inspel men Zlatan skjuter ett våldsamt skott och för TV-tittarna är det tydligt att bollen går in bakom Gabor Kiraly, men för oss på Nep-stadion i Budapest går det någon sekund innan man kan se på Zlatans och Henrik Larssons jubel att Sverige tagit ledningen med 1-0.

Det är ett skott från nästan ingen vinkel alls som går in i närmsta krysset och är i princip otagbart. Ett galet mål i slutsekunderna och i slutändan betydde målet och segern en bra skjuts mot i VM i Tyskland 2006.

Annons

Janne Andersson

Så här långt är det helheten. Den professionalismen han har visat sedan han kom med i landslaget igen har imponerat enormt på mig, i alla delar. Jag kände honom inte innan och jag är jätteglad att jag har haft med honom.

Det finns flera ögonblick som sticker ut, men de har även varit med flera av ledarna. Det är några ögonblick som man inte berättar om, som stannar mellan fyra ögon, men på träningar har han visat en stor nyfikenhet. Bland annat om hur motståndaren ska spela, där han har pratat med Lasse Jacobsson (bevakare, herrlandslaget), eller idéer kring fasta situationer med Maths Elfvendal (målvaktstränare, herrlandslaget). Hans syn på hur man ska agera i samband med matcher, där han pratat med Daniel Ekwall (fotbollspsykologisk rådgivare, herrlandslaget). Med hela teamet har han gjort ett enormt intryck med sin professionalism och nyfikenhet sedan han kom in hos oss.

Annons

Lars Lagerbäck

Mitt starkaste minne är nog generellt, att han är en unik fotbollsspelare och en mentalt stark personlighet. Det är väl båda de sakerna som gjort honom till en av de absolut bästa anfallarna vi har haft i alla fall.

Han är vår bästa spelare genom tiderna, tycker jag. Det är bara titta på hans CV vad han har åstadkommit i alla de klubbar och länder han har varit i, och även för landslaget. Han har varit en fantastisk fotbollsspelare som har skapat oerhört mycket uppmärksamhet kring svensk fotboll både genom sina klubbar och sitt landslag, så han har verkligen satt Sverige på kartan.

Erik Hamrén

Det är så många minnen av Zlatan, både på planen och utanför. Så det är svårt att välja. Men om vi ska ta på planen så är väl invigningen av Friends Arena en höjdare med fyra mål, varav ett är utomjordiskt. Det står högt och är svårt att överträffa.

Annons

Zlatan är en världsstjärna och det som jag tycker imponerar med honom, vilket jag tror är anledningen till att han blivit så stor och framgångsrik, är att han alltid ville vara bäst på träning också. Man behövde aldrig oroa sig att han inte skulle gå för fullt eller fuska med träning, och på så sätt satte han en standard för övriga spelare. Om han gick in hundraprocentigt och var fokuserad krävde han det av andra också.

Martin Petersson

Det är väldigt svårt att peka ut ett Zlatan-minne som det starkaste, men målet som dyker upp först i mitt huvud är det osannolika skottet mot Ungern i VM-kvalet 2005. Jag var elva år, älskade mästerskapssomrar och visste vad målet kunde betyda. Det fastnade, helt enkelt. Och för mig symboliserar det därför alla galna mål som Ibrahimovic gjort under karriären. Det finns något trollbindande över spelare som man aldrig vet vad de ska göra med bollen. Allt kan hända. Zlatan är en sådan spelare och ungerske målvakten Gabor Kiraly fick erfara det den där kvällen.

Annons

Hasse Backe

De starkaste minnena jag har av Zlatan, eller de som sitter kvar i huvudet på mig, är lite annorlunda. Det är när Zlatan var jäkligt ung i Malmö och Micke Andersson tränade Malmö FF. Micke och jag satt och snackade lite och kom in på Zlatan, och då började han nämna att "Fan, det här är en fullständigt unik spelare som är på väg fram". Och det sitter kvar i mitt huvud, det var det första jag kom att tänka på. Att Micke sa "Det här är något alldeles, alldeles överjäkligt på väg fram i svensk fotboll. Han är ett unikum" - vilket han hade rätt i.

Sedan har jag ett minne till och det är målet mot Ungern borta. När han gör det där målet från fullständigt omöjlig vinkel, och jag är på plats. Det kom från ingenstans egentligen det avgörandet och jag tänkte bara "Hur gick det här till?". Pang sa det bara.

Annons

Lasse Granqvist

Målet i EM 2004 mot Italien i den 88:e minuten. Klacksparken. Det är dels i ett slutspel i ett Europamästerskap i fotboll, så det är högsta nivå utav tävlingsmatch, och dels så är målet av yttersta betydelse. Men sedan är målet en matematisk och akrobatisk briljans. Akrobatiken ligger ju i att överhuvudtaget kunna göra en sådan manöver. Matematiken ligger i att lyckas finna en väg in i mål för bollen.

Han är attackerad av Gianluigi Buffon, som i grunden är en rejäl pjäs. Han kommer ut för att kasta sig över Ibrahimovic, som får benet i någon vinkel som måste ha med någon stor matematiker från den grekiska mytologin att göra. Sedan står Christian Vieri, även han en rejäl pjäs, på mållinjen och hoppar för att nicka undan klacken - och lyckas ändå inte nå bollen. Och parallellt med det lyckas bollen gå in under målribban. Så matematiken med det här, Ibrahimovics hållna vinkel med benet, Buffon hängande på sig med tyngdlagen och allt vad det innebär, och Vieri på linjen som hoppar och in med bollen under ribban - med bollens diameter i åtanke. Det är någon form av universitetsuppsats på alla handelshögskolor i hela världen. Det är svensk fotbolls, tycker jag, mest remarkabla och häftiga mål genom alla tider. Då snackar vi landslagsfotboll. Det är en pralin, en tryffel i tillvaron och att få prata om det gör mig glad.

Annons

Gusten Dahlin

Det finns olika perspektiv att ta. Jag tänker att i det större perspektivet har han nog gjort mer för fotbollsintresset, återväxten och integrationen i det här landet - vad gäller fotbollen - än vad man någonsin kan tro. Sådant är så svårt att mäta och det är helt omöjligt att sätta en exakt siffra eller procent på, någon form av måttstock. Men jag tror att han är den personen som haft absolut störst inflytande på oss som folk och oss som ett land, där det kommit betydligt fler invandrare i samhället än vad det var för en 30-40 år sedan. Där kan inte hans betydelse underskattas på något sätt.

Jag var på plats på Estadio do Dragão 2004 och såg klacken mot Italien på plats, och jag var på plats på Friends Arena 2012 och såg cykelsparken mot England. Sedan känner jag, eftersom han inte spelat i något lag jag hejat på, eller vunnit någon titel som har betytt någonting för mig, att hans insatser och mål i landslaget har kommit att betyda mer för mig än hans mål i klubblagen. Men de två målen ringar väl in i det jag började prata om, han har spelat huvudrollen i det landslag som i mångt och mycket har bytt skepnad och blivit en avspegling av Sverige. En ny avspegling av hur vårt samhälle ser ut idag, en avspegling av en yngre generation som har ett annat mindset och en avspegling av att det går att bli bäst i världen.

Annons

Henok Goitom

För mig kommer det starkaste minnet alltid vara klackmålet mot Italien. Han var så ung men ändå så fri i huvudet att han testade på sådana tricks i ett läge där Sverige behöver det som mest - och så gör han det på det sättet. Speciellt när Christian Vieri är på mållinjen också.

Det målet är Zlatan över hela hans karriär. Att göra det svåra och faktiskt lyckas med det, när det behövs som mest. Som svensk att konkurrera mot världen. Han konkurrera inte med någon svensk spelare, utan han gör det mot hela världen.

Vicki Blommé

Mitt favoritminne av Zlatan är när han i sitt första derby tillbaka i Milano avgör matchen från straffpunkten. Denna gång för Milan och emot Inter. Jag var på plats på San Siro och såg när han med utsträckta armar tog emot Curva Nords glåpord och samtidigt Curva Suds jubel. För mig symboliserar det mycket av vem Zlatan är. En spelare som älskar att tysta tvivlarna och som höjer sig av buropen.

Annons

Astrit Ajdarevic

Jag skulle vilja säga att mitt starkaste Zlatan-minne är när han flyttade till Manchester United. Just med tanke på att han var väldigt ifrågasatt i England, folk där trodde inte på honom, och det han gjorde personifierar honom helt och hållet - och det han gjorde var att motbevisa människorna som inte trodde på honom. Han visade att "Jag är bäst, jag kommer att lyckas".

Han åkte till England och fick de att bli förälskade i honom. Sedan är det klart att alla hans mål, alla troféer han vunnit och alla minnen man har av honom från matchsekvenser är fantastiska. Det finns otroligt många värdiga minnen att välja ifrån. Men det som gör United-tiden speciell för mig är att han motbevisade sina tvivlare med ett "Här har ni. Ni ville ha mig, ni trodde inte på mig, men jag levererade".

Annons

Han är vår absolut största stjärna genom alla tider. Han har satt Sverige på kartan på ett sätt genom allt han gjort. Han är rakryggad med att han är svensk och han är stolt över det, och det är sådana grejer som gör att man blir stolt själv. Han pratar gott om oss som land och som folk. Sedan när svenskar reser på semester i Europa associerar andra oss med antingen Zlatan eller Abba. Det är de två, så pass stor är han - och det får vi aldrig glömma.

Marcelo Fernández

Det första som kommer upp i mitt huvud är Zlatans magiska klackmål mot Italien 2004, och min numera kollega Lasse Granqvists referat kring den matchen. Just för att det var ett så viktigt mål i det läget, och förmodligen också för att jag var i en ålder där man påverkades mycket. Det var en annorlunda spelare som kom fram från Sverige och som senare skulle bana väg för spelare med andra kulturella bakgrunder. För mig, som invandrare, som ny svensk, så kände jag att det finns så många parametrar till varför han har varit så viktig för många nya svenskar, andra generationens invandrare och så vidare. Att våga, att ta steget, att bli accepterade i Sverige.

Annons

Så det är mer än bara det fotbollsmässiga för mig, vilken betydelse han har haft på Sverige som land. Inte bara som fotbollsspelare, det är en viktig del det också, men det inflytande Zlatan har haft på Sverige för det nya Sverige. Det är för mig ännu större.

Erik Hadzic

Jag väljer den regniga eftermiddagen i Parma våren 2008, när Inter duellerade med Roma om lo scudetto. Zlatan hade missat de sex föregående matcherna med knäproblem och inledde på bänken mot Parma. Ställningen var 0-0 när Zlatan gjorde sin återkomst på planen tidigt i andra halvlek, i ett läge när Roma ledde mot Catania och hade titeln i sin ägo.

Efter tio minuter på planen undvek Zlatan en tackling, tog emot bollen och borrade in den i mål längs det våta gräset. Den legendariske Inter-kommentatorn Roberto Scarpini fick fnatt och upprepade ordet "Il Genio" efter det frälsandet målet. Scarpini har sett ett och ett annat fotbollsgeni i de svartblå färgerna, och det kändes enormt stort att Zlatan fick den bekräftelsen hos ett av de största lagen i en toppliga. Ibrahimovic utökade till 2-0 en stund senare och blev den stora festfixaren när Inter säkrade klubbens andra raka ligaguld.

Annons

Hanna Marklund

Det går inte att komma ifrån hans cykelspark mot England på Friends Arena. Dels är det så klart spektakulärt, men framför allt att målet personifierar honom på alla sätt och vis. Det finns andra vackra mål han har gjort men det här visar på hans karaktär som spelare. Att han kan göra helt sanslösa saker som ingen annan kan göra, i princip. Han visade att han kunde göra det omöjliga och att han älskar situationer där oddsen är emot honom - och det har han också visat genom att prestera på den nivån han presterar på vid 40-års ålder.

Fotnot: Artikeln publicerades för första gången för ett år sedan.