Värdigt Milan-farväl för Zlatan som öppnar för slutet 

Italienbloggen

De tårfyllda ögonen syntes redan under Curva Suds läktarkoreografi i säsongsavslutningen mot Hellas Verona. Under avtackningen efter matchen zoomades många rörda ansikten in. På supportrar, spelare som livslånga milanistan Sandro Tonali, och inte minst på Zlatan Ibrahimovic själv.

Skåningen tackar för sig efter sammanlagt 5,5 år under två sejourer i Milan. Avtackningen bar ett stor Z-signum, med allt från piken mot den visslande Verona-klacken till orden “Hej då till fotbollen, men inte till er”.

Den rödsvarta djävulen sållar sig till klubbarna där anfallaren haft en oerhört stor betydelse, vilket praktiskt taget varit varje lag i utlandskarriären, med Barcelona som tydligt undantag.

Annons

Ibrahimovic behövde bara en säsong innan han lyckades vinna lo scudetto med Milan 2010/11, vilket var Milanolagets första ligatitel på sju år. Sedan var 41-åringen instrumental när Milan gick från underpresterande till att börja utmana om förstaplatsen under pandemiåret 2020.

Förra säsongen trasades sönder av knäskadan som sedan höll honom borta under nästan hela 2022/23. Men när Milan överraskande vann lo scudetto i fjol var Ibrahimovic talismanen som även från sidlinjen kunde instruera lagkamraterna över mållinjen.

I hans senaste självbiografi Adrenalina behandlas tomrummet som uppstår i samma sekund som en elitidrottare avslutar karriären och kliver in i en oupptäckt värld av vardagslunk. Kvällens ord innebär att han gått genom den dörren.

Annons

Zlatan Ibrahimovic, 42 år i höst, har testat gränserna för vad en elitspelare på den nivån kan göra. Det är bara Zlatan som bestämmer när det är över för honom. Den stunden är här nu.