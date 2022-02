Lundh: Även politiker måste ta ansvar för Qatar, Lööf

Helgens måste

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Jag är mycket sällan någon som gör en handling som detta men jag vill i detta fall dela med mig lite av en etisk reflektion. Jag har inte gjort fullständig research eller tänkt ut allting kring följande men ändock är det en diskussion som jag tycker saknas: Borde inte svensk media (några eller någon av er) iaf. föra en debatt kring etiken i att vara utlandsproffs i ett icke-demokratiskt land? Alltså, jag köper fullt ut att spelare inte ska politiseras men samtidigt, kritar man på för en monsterlön i Saudi eller Ryssland...Borde man inte då iaf. förväntas kunna svara offentligt på hur man själv resonerat? Är inte ute efter att hänga ut någon men nog tycker jag att det finns en gråzon gällande spelare och deras politiska immunitet. Hur lirar detta med SvFF:s och svensk värdegrund? Har spelarna reflekterat över det själva? Säger inte fullt ut att det är rakt av fel, jag vet inte, men rätt är det fanemej inte :D Raljerande jag vet, men Zarah Leander sjöng ju faktiskt bara... Vänligen, Nils

Svar: Klart att du har en poäng men jag kan inte ställa högre krav på Robin Quasion än jag ställer på Sverige. Vi handlar för fullt med Saudiarabien och Stefan Löfven var där för några år sedan. Ska vi då acceptera att vi som nation tjänar pengar på handel och ordnar jobb samtidigt som vi ska sätta tryck på Qauison? Jag får inte ihop den ekvationen. När det gäller Leander är det lätt att döma henne och samtidigt sopa undan att Sverige sålde järnmalm och lät tyska trupper åka genom landet. Nej, det är inte lätt och det är klart att man hoppas att fler reflekterade kring det här innan de skrev på för klubbar, ligor och tävlingar i länder som förtrycker och varken respekterar yttrandefrihet eller sexuell läggning.

Veckans följder av den ryska invasionen

Uefa flyttade Champions League-finalen och har bestämt att både lag och landslag från Ukraina ska spela matcher på neutral plan. Däremot kom det inte ett ljud från Uefa kring avtalet med Rysslands största bolag, Gazprom. Den ryska staten är majoritetsägare till energijätten som pumpar in hundratals miljoner årligen i Champions League och kring EM, EM-kval och Nations League. Schalke 04 har Gazprom som huvudsponsor och klubben tog bort bolagets logga från tröjorna. BBC uppger dock att Uefa ser över hur man ska komma ur avtalet. Manchester United bröt sitt avtal med Aeroflot. Skrev en krönika under torsdagen om fotbollens problem med sitt nära samröre med Ryssland. Gillar för övrigt detaljen att Matthias Warnig tvingades lämna Schalke 04:s styrelse. Han satt på Gazproms mandat och är tidigare Stasi-officer som jobbade med Vladimir Putin när den ryske presidenten var placerad som KGB-agent i Östtyskland. Warnig är även vd för omstridda Nord Stream och sattes under torsdagen upp på USA:s lista över individer som är föremål för sanktioner.

Veckans Twitter-tråd

Läs Szymon Szemberg. Min tidigare kollega på Göteborgs-Posten som därefter jobbat många år i ishockeyns värld.

Veckans urvattnade brev

Fotbollsförbunden i Polen, Tjeckien och Sverige skrev ett gemensamt brev till Fifa efter ett polskt initiativ. Inget av förbunden vill skicka sina landslag till Moskva för att spela VM-playoff. Polen ska möta Ryssland i Moskva 24 mars och därefter kan vinnaren av Sverige och Tjeckien få möta ryssarna om de slår Polen i Moskva. Brevet inleds oerhört svagt där man hänvisar till konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Polska förbundet gick efteråt ut och sa att Sverige och eller Tjeckien ändrat från den polska önskan. "Det polska fotbollsförbundet fördömer den ryska attacken mot det självständiga Ukraina - detta är vår ståndpunkt, som vi inkluderade i vårt uttalande till Fifa. Detta urvattnades dock - i den engelska versionen undertecknad av de tre förbunden - av våra partners. Helt i onödan, för saker måste kallas vid sina namn", skrev polska fotbollsförbundets ordförande Cezary Kulesza på Twitter. Håkan Sjöstrand säger att Sverige inte hade några synpunkter på Polens utkast utan det var Tjeckien som låg bakom urvattnandet av uttalandet. Naturligtvis bra att Sverige inte ville ändra, men förbundet borde vilja sätta sitt namn på papper som är tydliga, inte urvattnade.

Veckans läsning

Johanna Frändén var mitt i prick kring vilka frågor man kan ställa och om makthavare och andra bjuder in till det privata. Vet att den är från förra veckan, men fick inte med den senast. Om du inte läst, gör det.

Veckans medaljör

Fifa-basen Gianni Infantino fick medalj av Rysslands president Vladimir Putin efter VM 2018. Bara att kolla in en stolt Infantino här. När Fifa-presidenten i torsdags höll en presskonferens duckade han frågan om medaljen från AP:s Rob Harris. Därför är det oklart hur Infantino känner kring utmärkelsen, men kanske speglar det att Fifa inte vill ta beslut om mars månads VM-playoff ska spelas i Moskva eller ej. Sverige kan hamna där.

Veckans fascinerande intervju

Sportbladets Frida Fagerlund intervjuade Kosovare Asllani som gick hårt åt medier och förklarade varför spelare inte ska tala med medier. Självklart gör Real Madrid-spelaren som hon vill, men om man vill få sporten att växa är fortfarande medierna en väg ut till de supportrar som finns och intresserade. Extra ironiskt att Asllani som klagat på bristen på uppmärksamhet nu gärna signalerar hur ointresserad hon är att själv bjuda till.

Veckans räddningsplanka

Franska Ligue 1 är på väg att följa La Liga i att bilda ett bolag för att sälja mediarättigheter i framtiden. Nu har man bjudit in riskkapitalister att köpa in sig för att ta in miljarder i förväg. Den franska ligan är pressad efter att mediaavtalet med Mediapro som var värt åtta miljarder kronor årligen kollapsade och man fick nöja sig med att Amazon tog över och betalade mindre än hälften.

Veckans seger, eller?

USA:s damlandslag stämde landets fotbollsförbund på internationella kvinnodagen 2019. I veckan kom besked om att man får närmare en kvarts miljard i kompensation av förbundet. Fast det visar sig att det finns ett förbehåll att man måste komma överens om hur man ska hantera olika prispengar från Fifa till herrar och till damer. Hope Solo är inte nöjd och går efter förbundet på egen hand. Det är uppenbarligen inte lätt att få till det.

Veckans låt

"Gimme Shelter" – Rolling Stones.

Veckans medaljör II

Nils van der Poel gav sin ena guldmedalj från OS till den fängslade Gui Minhais dotter Angela Gui. Vackert.

Veckans Leeds United

Här hade jag tänkt skriva om framgångar, men icke. Så jag lämnar tomt och ber till högre makter och Marcelo Bielsa.

Veckans poddintervju

Hammarbys vd Richard von Yxkull är gäst och talar om målet för klubben 2022, om att det troligen kommer fler nyförvärv innan allsvenskan dra i gång, om vilka av damerna och herrarna som tar SM-guld först och vad som hände kring Williot Swedberg. Sedan tidigare finns det närmare 340 avsnitt via länken. Bara att lyssna på.