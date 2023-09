Lundh: Nilsson kan ej vara RF-bas om han röstade för Ryssland

Helgens måste

Häcken-AIK i guldkampen inför Malmö och Elfsborgs måndagsmatcher. Kanske Ryder Cup under söndagen. Om det står och väger inför singelmatcherna, men Europa verkar ha ryckt.

Helgens avstå

Bokmässan.

Veckans sorgligaste

Det blir bara värre i Sverige och mordet på Mälarhöjdens IP var bara ännu ett kliv neråt. Det är obegripligt att politikerna sedan 15 år tillbaka låtit bidragen till idrotten ligga kvar på cirka två miljarder kronor årligen (bortsett från pandemin) och att förra veckans budget gav ingen till svensk idrott. Ser man inte värdet? Fattar man inte att investerade kronor där innebär att man behöver lägga mindre på allt från rättsväsende till sjukvård längre fram? Frustrationen kring brist på bidrag mot vad som lovades i valrörelsen skildrades väl i Sportbladet i söndags. Det är nödvändigt att representanter för föreningarna kommer till tals. Jag skrev i veckan en krönika i Dagens Industri om det sorgliga i att politikerna inte ser idrottens enorma funktion för samhället. Tyvärr får man inse att idrottens makthavare också misslyckats med att få ut budskapet om allt bra som idrotten lyckas med när det handlar om att ge unga möjligheter.

Veckans obegripliga självmål

Napolis TikTok-inlägg om stjärnan Victor Osimhen. Hur går man vidare från det?

Veckans oproffsiga process

Att Malmö FF och Pontus Jansson får besked om mittbackens avstängning i två matcher nästan två och en halv månad efter händelsen är i sig otroligt. Hur kan det ta så lång tid för Disciplinnämnden? Överklagandet gick betydligt snabbare och under fredagen kom beskedet om att domen står fast. Det handlar om vad Jansson ska ha sagt i frustration till en dopningskontrollant. Två matchers avstängning känns hårt för orden som han är anklagad för att ha sagt. Klart att det måste finnas respekt för processen att kontrollera spelare, men det måste också finnas respekt och spelförståelse när det handlar om spelare direkt efter match. Dessutom verkar det vara ord mot ord och att då RIN inte tar ner straffet med en match är konstigt. Ja, Pontus Jansson är tydlig om vad han tycker. Klart att det går att förstå frustrationen även om både han och Malmö FF beklagar att det blev hetsigt. Tror att de flesta klubbar och spelare reagerat kring en sådan bestraffning sett till det misstänkta ”brottet” och här verkar inte dopningskontrollanterna gjort jobbet så som man borde gjort det. Att det kommer två matchers avstängning mitt i guldkampen när det bestraffade skedde i juli är svårgreppat. Vad gör Disciplinnämnden? Klart är att processen borde snabbas på och göras mer professionell för en verksamhet som ska vara just professionell.

Veckans pågående kollaps

Utsikten har tagit en poäng av 15 möjliga de senaste fem matcherna. Tre utvisningar. Storförlust borta mot Örebro i torsdags och det är svårt att se hur den lilla klubben ska klara en allsvensk plats. Blir det ens kvalplats? Ångestmöte mot Eskilstuna måndag och fem matcher till väntar efter det, varav en mot Öster. Gais har fått upp marschfarten och är bara en poäng efter Utsikten, och även Öster kan blanda sig i kampen och de två lagen möts på tisdag.

Veckans Messi-effekt

På många håll visas det vilken positiv inverkan Lionel Messis flytt till Inter Miami haft. För klubben, för MLS och för sporten. En deppigare effekt är att klubben dubblar och trippplar olika säsongsbiljetter. Jobbigt för de som varit med på hela resan.

Veckans husarrest

Evergrande är världens mest skuldsatta fastighetsbolag och nu är grundaren Hui Ka Yan satt i husarrest, enligt Bloomberg. Kanske kommer bolaget att försättas i konkurs när det väntar nya förhandlingar i slutet på oktober. Evergrande satsade stenhårt på fotboll för några år sedan, men planerna på världens största arena – med utseende som en lotus-blomma – har avbrutits mitt i. Klubben Guangzhou Evergrande vann åtta titlar på elva år är nu i andraligan och det är inte några av stjärnorna kvar. Inte heller är tränare som Lippi och Scolari längre aktuella.

Veckans jakt på ansvariga

När MFF-supportrar lägger ut telefonnummer och mejl till de ansvariga för processen kring Pontus Jansson. Klart man kan vara besviken men att jaga förtroendevalda på det sättet gör det knappast lättare att få vettiga människor att ta uppdragen. Trots allt har Malmö FF sina kontaktvägar.

Veckans avsked

Marcus Bergs rygg orkade inte mer. Redan för 18 månader sedan talade Blåvitt-anfallaren om en kommande operation efter han slutar spela, men ville då inte gå in på några detaljer. Nu visar det sig att Berg måste steloperera sig vilket han berättar om i en intervju med Aftonbladet. Klart att återkomsten till Blåvitt inte blev vad han tänkte sig, men det är ingen tvekan om att han bidrog till vändningen som ser ut att ordna allsvenskt spel även 2024. Kanske nådde inte karriären de otroliga höjder man trodde på efter succén i U21-EM 2009, men han är oerhört uppskattad i de klubbar han representerat. I A-landslaget tog det tid innan han fick utväxling men han blev en symbol och en viktig spelare för det herrlandslag som nådde Sveriges största framgång sedan VM 1994. Klart att hans spelartyp saknas i Janne Anderssons landslag. Lojal, uppoffrande och hårt jobbande kopplat till den talang han besatt. Han var alltid ett föredöme medialt sett och hade inga svårigheter att hantera frågor oavsett vad det handlade om.

Veckans spark

RB Leipzig sparkade sportchefen Max Eberl som haft jobbet i mindre än ett år. Skälet är att han inte ville dementera att han var aktuell för Bayern München. Lördag kväll ställs lagen mot varandra.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Jag undrar hur du reflekterar över det här ganska typiska kommentarsfältet under en nyhet om damfotboll. Är kommentarerna generellt på en acceptabel nivå? Jag förstår att männen som uttrycker sig nedsättande och hånfullt är en del av Tv4 och Fotbollskanalens intäkter. Jag är också medveten om att de raljerar över och kritiserar även manliga fotbollsspelare/ -ledare under andra inlägg, men då klumpas det inte ihop och hänvisas till kön eller feministrörelsen. Som kvinnor tillskrivs vi ofta svaghet, okunskap, gnäll och rabiat feminism. Upplever att vi i lägre grad bemöts sakligt. Hur upplever du saken? Jag förstår också att du inte jobbar med kommentarsfälten, men du har hög status bland dem som kommenterar och sannolikt överensstämmer inte tonen i kommentarsfältet med dina värderingar (baserat på vad jag läst och hört från dig). Går det att göra något åt skiten? Går det att lyfta i en krönika? Ha närvarande moderering? Vem/vika har möjligheten att göra kommentarsfälten och samtal om fotboll mindre kvinnofientliga? Kommentarsfältet jag exemplifierar med är detta: Hälsningar, Emma

Svar: Det är oerhört ledsamt att man uttrycker sig så och det är svårt att fatta att man inte bara kan strunta i det om man inte gillar det. En gång i tiden var kommentarsfält viktiga för medierna när det handlade om engagemang och även intäkter, men när det gäller det senare är det inte så längre. Vi modererar även om en del garanterat är synligt ett tag och allt man skriver strider inte mot regelverket även om det är negativt. Jag är osäker på vad som hjälper då det varit så här så länge jag jobbat och man kunnat skriva fritt. Kanske får vi gå i samma riktning som andra medier gjort, det vill säga stänga kommentarsfälten. Sedan finns tyvärr den här skiten på sociala medier oavsett, men då har inte vi ansvaret. Jag ska ta det vidare med de ansvariga för Fotbollskanalen och beklagar att även vi blir en plattform för en del av den här skiten.

Veckans utnämning

Andrea Möllerberg blir ny generalsekreterare för svenska fotbollsförbundet. Hon kommer från jobbet som kanslichef i Stockholms FF. När hon presenterades av ordförande Fredrik Reinfeldt i onsdags klarade hon de frågor som kom på ett bra sätt. Möllerberg var lugn, kontrollerad och genomtänkt. Både på pressträffen och i den efterföljande intervjun. Sedan är det en annan sak när man ska leda kansli och den svenska fotbollsrörelsen och först då vet man hur det funkar. De som jobbat med henne är positiva och tror att hon kan bli en kraft som möjligen kan ena en splittrad fotbollsrörelse. Hon börjar först 1 november och då väntar beslut kring om det ska finnas en övergripande landslagschef (Jens T Andersson slutar 18 oktober) och sedan hur det blir med Janne Andersson.

Veckans muta

Nu anklagas Barcelona för att ha betalat närmare 85 miljoner kronor till en domarchef. Systematisk korruption, enligt den rättsliga process som är i gång i Spanien.

Veckans TV-rättigheter

Premier League ska baka in Championship och divisionerna under i ett paket när man säljer internationellt framöver. Något som man hoppas ska ge mer pengar till divisionerna under och det ska ske från 2028.

Veckans Fifa-flytt

Miami blir nya basen för över 100 anställda inom Fifa. Delvis är det för VM i Nordamerika 2026 men det handlar om skiften av avdelningar för juridik, redovisning och riskbedömning som flyttar till Coral Gables. Sedan tidigare har Fifa under Gianni Infantinos ledning flyttat en del av verksamheten till Paris och Singapore. Högkvarteret ska vara kvar i Zurich, säger en talesman till AFP, även om det ryktats att Infantino velat lämna Schweiz på grund av att åklagare granskat honom.

Veckans quickstep

Jermaine Jenas var med i en kampanj för att skydda domare inför säsongsstarten. När den förre Premier League-spelaren följde Tottenham-Arsenal sågade han Rob Jones på X och förklarade att domarna förstör spelet. Fascinerande att man kan skifta så.

Veckans matchfixare

Samuel Eto’o är ordförande för Kameruns fotbollsförbund. Den förre storspelaren var involverad i allt annat än smickrande scener under VM i Qatar där han misshandlade en man. Då klarade han sig med en ursäkt. Nu anklagas Eto’o för att riggat matcher i andraligan i landet. Polisen har inlett en förundersökning.

Veckans läsarbrev II

Olof Även framgångsrika förbundskaptener och motsvarande i klubblag ska ersättas efter 4-5 år. De kör fast i system och spelarval. De blir försiktiga. Vårt landslag behöver nytt blod. Under 80-talet var jag styrelseledamot och ordförande i Boltic. 10 finaler och 8 guld. Tränarbyte var viktigt för framgången. För två säsonger sedan vann FBK guld efter byte. PG bär tungt ansvar för förlusten i OS. Tog ut en av världens bästa skyttar när han visste att det kunde bli straffar. Därtill Seger som straffskytt. PG klarar inte de kritiska ögonblicken. Janne A är ett annat exempel som gjort sitt Hälsningar Leif

Svar: Benägen att hålla med dig kring att tre mästerskapscykler är lagom innan man skiftar förbundskapten. I fallet Gerhardsson måste man ändå se att han ordnat tre medaljer på fyra mästerskap och det med en trupp som innehåller få om ens några världsstjärnor.

Veckans läsning

Offsides Anders Bengtsson redogör för samtal med Mallbackens ordförande Evelina Nilsson. Om hur kraven på svenska föreningar gör det nästan omöjligt att bedriva elitfotboll utanför städer. Nilsson talar även om att det blivit som en klassfråga. Delvis en fråga för Andrea Möllerberg som tar över som generalsekreterare.

Veckans Saudi-uppgift

Om Saudiarabien köper Marseille har Zinedine Zidane lovat att bli manager. Det är rörigt i klubben med avhoppad tränare och president som tagit paus, men amerikanske ägaren Frank McCourt vill inte sälja.

Veckans ständiga polisutredning

Fransk polis vill att qatariern Mohamed bin Hammam grips. Han var tidigare vicepresident i Fifa men är avstängd från all fotboll för mutbrott. Han misstänks för att ha bidragit till att Qatar fick VM 2022. Ingen är dömd för brott kring det.

Veckans läsarbrev III

Hej! Fortfarande knäckt över herrlandslaget. Janne A kan bli kvar till nästa sommar. Det är vackert att inte bryta kontrakt men bör han inte få frågan Vad är bäst för svensk fotboll. Att han går nu o ger efterträdaren en chans eller att han håller fast vid en principsak, o stannar till sommaren. Kan han inte bryta kontraktet nu bör han inte kunna göra det i vår heller? Det skulle helt enkelt vara ologiskt. Landslaget i fotboll engagerar o det är fruktansvärt tomt utan dessa matcher att se fram emot. Ha en bra dag Anders

Svar: Fattar att det är deppigt. För mig som är gammal nog att ha genomlevt 1980-talet då Sverige missade EM 80, VM 82, EM 84, VM 86 och EM 88 vet jag hur smärtsamt det är. Nu lever EM-kvalet fortsatt i teorin och då går det att förstå att Janne Andersson kör på plus att svensk fotboll har den traditionen. Sedan har fotbollsförbundet fått en ny generalsekreterare i Andrea Möllerberg som börjar 1 november. Först efter det lär utvärdering och väg framåt stakas ut och det är två EM-kval i november. Det skulle förvåna mig om SvFF och Janne Andersson vill köra på när det blir klart att Sverige missar EM. Tror snarare att herrlandslaget har en ny förbundskapten i början av 2024.

Veckans nya agentregler

Söndagen 1 oktober börjar nya agentregler att gälla världen över. Bland nymodigheterna finns nya licenser där man måste klara ett prov för att få det och ett tak på vad agenter får tjäna. I Tyskland har de nya reglerna ifrågasatts via domstol och det verkar inte som om Fifa får igenom det direkt där. Däremot har domstolar i en rad andra EU-länder kastat ut försök att stoppa skiftet. Återstår att se hur det blir och tak på vad agenter kan tjäna och dylika regler brukar pengar hitta vägar runt.

Veckans norska storm

Införandet av VAR upprör i Norge och det hettar nu till kring att norska förbundets mediapartner TV2 tar hand om VAR. Det är stökigt när supportrar, medlemmar och föreningar upplever att de inte fått vara med i den demokratiska processen.

Veckans Leeds United

Hoppet är tillbaka efter överkörningen av Watford förra helgen. Fotbollen var kanske inte på Bielsa-nivå men det fanns tendenser som gladde. Nya tag mot Southampton med tidig match lördag.

Veckans låt

”Song Of Angels” – Jerry Harrisson.

Veckans siffror

1 000 000. Antalet pund som Mohamed Salah drar in i veckan. Agenten Ramy Abbas Issa som hjälper Liverpools stjärna har varit med i en rapport för Harvard Business School som Guardian fått läsa. Att han drar in närmare 13 miljoner kronor i veckan hänger inte bara ihop med lönen från Liverpool utan även intäkter från annat. Det är en försiktig uppskattning av vad han tjänar, och det var nära att Salah lämnade klubben.

Veckans poddgäst

Oliver Berg är gäst på måndag och norrmannen talar om hur han inte passade in i norsk fotboll, om att se på träningar för att utvecklas, om relationen med Henrik Rydström och om att det är svårare att komma längre ut i Europa när man är 30 år. Sedan tidigare finns över 400 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!