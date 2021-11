Lundh: Rött kort till VM i Qatar men emiratet är så mycket mer i Europas fotboll

Helgens måste

På plats i Doha i Qatar för att det är ett år till VM på söndag och med målet att skildra en del kring det kontroversiella mästerskapet. Därav lite senare helgkrönika.

Helgens avstå

Veckans lottning

På fredag lottar Fifa VM-play off där tolv landslag gör upp om tre platser i VM i Qatar. Det går att se 17:00 på fredag på C More och på Fotbollskanalen. Sverige är seedat tillsammans med Portugal, Skottland, Italien, Ryssland och Wales. De oseedade lagen är Polen, Nordmakedonien, Turkiet, Ukraina, Österrike och Tjeckien. När man lottar drar man ett seedat lag som möter ett oseedat lag i semifinal på hemmaplan. Sedan drar man en ny semifinal med ett seedat lag som på hemmaplan tar emot ett oseedat lag. Vinnarna av de två semifinalerna möts i en final om en plats i VM och där är det fri lottning om vilket lag som får finalen på hemmaplan. Man drar tre sådana kvartetter. Det finns en begränsning och det är att Ryssland inte kan dras mot Ukraina av politiska skäl vilket innebär en ökad sannolikhet att Sverige får just Ukraina i semifinal. Drömlott i semifinal är Österrike och mardröm är Polen. När det gäller seedat lag i den andra semifinalen är Skottland en dröm och Italien en mardröm.

Veckans signal från Svenska Fotbollförbundet

Fotbollskanalen och SVT har under hösten haft en rad artiklar och inslag rörande en avdelningschef på Svenska Fotbollförbundet som köptes ut från sin tjänst efter att det framkom att hen betalat ut bidrag till föreningar som hen hade koppling till. I veckan skrev min kollega Martin Petersson om att fotbollsförbundets jurist kontaktat Arvsfonden och förhört sig om vilka uppgifter som nådde media. Arvsfonden är en offentlig myndighet och då är det förvånande att en jurist tar kontakt. Jag trodde man läste om offentlighetsprincipen på juristutbildningen. Klart är att SvFF som INTE är en offentlig myndighet gärna ser begränsning i insynen av det här ärendet.

Veckans lycka till

Poya Asbaghi får chansen i Barnsley. Svenska tränare som prövar lyckan utanför Norden gör sällan succé och får inte heller särskilt lång tid på sig. Nu finns det en svensk ledning i Yorkshire-klubben med Khaled El-Ahmad som vd och David Wernersson som klubbsekreterare. En intervju med Wernersson finns här. Klart att det går att förstå Asbaghi som lämnar U21-landslaget och tar med sig Ferran Sibila som han jobbade med i Blåvitt.

Veckans jackpott

Premier League blir bara rikare och rikare. I USA var det hård kamp om att sända ligan och till slut vann NBC efter att ha lovat att betala 23 miljarder kronor för sex år från hösten 2022. Nästan en tredubbling av priset och ungefär lika mycket som Nent ska betala för sex år av Premier League med start 2022. Så Premier League tar in 46-47 miljarder kronor bara från Skandinavien och USA och det är närmare åtta miljarder om året. Inte konstigt att de andra ligorna faller efter. I USA har La Liga det nästbästa avtalet och man fick 1,5 miljarder om året i åtta år av ESPN. CBS betalar 640 miljoner kronor om året för både Serie A och den italienska cupen. Bundesligas avtal med ESPN ger 300 miljoner kronor om året.

Veckans skrämmande

Den tidigare kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai är försvunnen efter att ha anklagat en partitopp för sexuellt övergrepp. OS i Peking kommer allt närmare och IOK är helt tyst.

Veckans grattis

Diamant Salihu fick Stora journalistpriset för boken Tills alla dör. Det är han väl värd för en bok alla borde läsa. Även vinnarna av årets berättelse (Randi Mossige-Norheim, Magnus Arvidson och Thomas Kanger med P1 Dokumentären ”Vipeholmsanstalten”) och årets avslöjande (Josefin Sköld, Alexander Mahmoud & Patrik Lundberg med jobbet ”Barn till varje pris” för Dagens Nyheter) var väl värda sina priser.

Veckans icke-presskonferens som kanske sa något

I tisdags skulle Janne Andersson och Peter Wettegren haft en presskonferens efter avslutat VM-kval. Den drogs in efter förlusten mot Spanien. Kanske för att VM-platsen inte var klar? Kanske för att seedningen inte var klar? Ännu inget besked om ny presskonferens. Kommer kanske efter fredagens lottning? Klart att det är pressat läge kring den svenska förbundskaptenen efter en höst där en topp mot Spanien inte väger upp dalarna mot Grekland och Georgien på bortapla

Veckans bakslag

ESPN gick under torsdagen ut med uppgifterna om att varningarna från VM-kvalet stryks. Något senare förklarade SvFF:s Håkan Sjöstrand i Aftonbladet att möjligheterna till att det verkligen sker är mycket små. Klart är att Emil Krafth och Zlatan Ibrahimovic redan är avstängda i den första playoff-matchen efter varningar mot Spanien.

Veckans grattis II

Gillade att Peter Kadhammar fick Lukas Bonniers Stora journalistpris för alla år som journalist. När jag som relativt ny på Expressen hjälpte han mig att sålla för att få fram det bästa i ett reportage från Moldavien och Kadhammar är ofta skicklig på att mejsla fram historier som berör och informerar.

Veckans ställningstagande

Under VM om ett år ska Danmark låta sponsorernas utrymme på landslagets träningskläder gå till budskap kring mänskliga rättigheter istället. Det är bra att man har en plan, sedan får man se om Fifas regler tillåter det.

Veckans skifte

Malmö FF kommunicerar kring skador efter att supportrarna efterlyst det. Bra att klubben lyssnat.

Veckans avsked

Bengt Madsen gick bort i veckan och det är ingen tvekan om att han betydde mycket för Malmö FF. Läste Max Wimans minnesruna i Sydsvenskan och uppskattade att han skrev om hela Madsen. Han var en av de sista fotbollspamparna med en ledarstil som inte hade fungerat i dag. Fint av klubben att uppkalla arenan efter Madsen under en dag när man tar avsked.

Veckans ifrågasättande

New York Times skriver om spelaraffärer i Serie A. Om hur Lille och Napoli skiftade spelare och där Serie A flaggar kring affärer rörande 62 spelare och med frågan om vad de är värda.

Veckans moderna idrott

NBA ska börja spela träningsmatcher i Abu Dhabi. Allt är del av ett längre avtal mellan basketligan och huvudstaden i Förenade Arabemiraten.

Veckans läsarbrev

Hej, Vill först poängtera att jag är, och har alltid varit, en "Zlatanälskare". Har bl a skrivit, och fått svar, till din senaste poddgäst rörande Zlatan. Det inlägget handlade inte i heller om något överdrivet positivt utan mer om, ska vi kalla det?, objektiva fakta. Precis som jag tycker att följande gör.

Hur är det möjligt att Zlatans överfall inte diskuteras mer och utförligare i svensk media? Det är ju till hundra procent medvetet och ett solklart rött kort. Ett tilltag som faktiskt kan leda till svåra skador i rygg och nacke vågar jag påstå utan någon som helst medicinsk utbildning. Var finns förbundet i denna fråga? Inte minst, var står Janne Andersson i detta beteende? Han skulle fullkomligt såga i sönder en motståndare, och dess förbundskapten om Zlatan eller någon annan blivit överfallen på det viset. Hur många ungdomar har sett det här? Är detta beteende något som svenska landslaget står för? Jo jag vet, "tjuv och rackarspel" tillhör och så vidare för att göra en stor fråga kort. Men, hur ofta ser man ett så sofistikerat överfall i de stora matcherna? Hade det varit Isak eller Forsberg som gjort något så medvetet så hade det garanterat varit ett annat ljud i skällan. Man blir ju så trött på allt tassande för Zlatan vilket ju faktiskt också bidrar till att hans storhet solkas ner. Kan Zlatan då klandras för att media tassar för honom? Ja det tycker jag faktiskt att han kan då han styr media, och förbundet, med sin makt. Givetvis är det ni media som också sitter på ansvaret och med makt men jävlar vad ni alla, mer eller mindre, de flesta MER, är låsta och fega i Zlatans grepp. Det är ju skrattretande och man tappar ju all respekt till slut. Hälsningar Martin

Svar: Vill först betona att vi tagit upp detta mejl även i podcasten Fotbollskanalen On Tour och det finns naturligtvis en poäng kring det här. Dock tror inte jag att det handlar om att media i det här fallet är i Zlatans grepp. För egen del kunde jag inte se det hela förrän långt efter slutsignalen av matchen på grund av att Sevillas tekniska förutsättningar var usla. Sedan hade inte tacklingen någon större inverkan på matchen, motspelaren blev inte skadad och det kostade inte segern. Visst, Zlatan fick en varning och är därmed avstängd och det var en förbannat ful tackling vars möjliga kort låt åt det orange hållet. Hur mycket Zlatan styr går att diskutera, men det är klart att han fortsatt har makt och det i kraft av sina prestationer.

Veckans krypoaffärer

När Crypto.com som är en handelsplattform skrev ett avtal för att ta övern namnet på Staples Center i Lod Angeles för sex miljarder kronor över 20 år så drog sig både Manchester City och Barcelona ur avtal med tveksamma kryptoaktörer. Ingen tvekan om att branschen kring kryptovalutor är en ny pengakran för idrotten, men där det går att fråga sig om det är för bra för att vara sant. Bara under första halvåret av 2021 gjordes närmare 50 sponsoraffärer mellan aktörer i idrottsvärlden och kryptoindustrin och takten har ökat efter det.

Veckans garv

DN Kulturs Margit Richert skriver om en efterfest på Bokmässan tidigare i höstas som slutade med att jag dagen efter tryckte på henne min bok Sporten och livet enligt Lundh. Jag skrattade när jag läste krönikan och vet att det alltid lönar sig att hänga med på efterfest.

Veckans grattis III

Breakit är en av mina favoritsajter och det var kul att Stefan Lundell och Deqa Abukar fick Stora Journalistpriset som årets förnyare.

Veckans låt

”Motorola” – A36.

Veckans Leeds United

Tottenham borta för ett skadetyngt Leeds. Ny ångest.

Veckans siffra

164 000. Antalet pund som numera utgör snittlönen i veckan i Manchester United. Översatt i svenska kronor innebär det två miljoner kronor i veckan i snitt.

Veckans poddintervju

Djurgårdens Haris Radetinac om att resa sig från två korsbandsskador på ett år, om varför Malmö FF är favoritlaget att möta, om hur länge han ska spela och varför Djurgården tar SM-guld. Sedan tidigare finns närmare 330 avsnitt och ni hittar alla via länken. Bara att lyssna på.