FEM SPANINGAR: "Petad efter VM - snacka om att ta chansen"

Snacka om att ta chansen

Olivia Schough petades från truppen efter VM, men har krigat sig tillbaka och när Sofia Jakobsson vilades mot Lettland så fick hon starta. Schough tackade för förtroendet och gjorde ett mål och en assist. Så när Lina Hurtig inte kunde spela mot Island så fick Schough nytt förtroende. Då avgjorde hon matchen med sitt snygga 2-0-mål. Det går inte att göra mer än att ta chanserna som man får. Starkt av Olivia Schough.

… men det blir ändå svårt att ta en startplats

Olivia Schough tog chansen, men det blir ändå svårt att ta en startplats när alla spelare är tillgängliga. Det är en tuff position att konkurrera på. Den här samlingen saknades Fridolina Rolfö och mot Island kunde inte heller Lina Hurtig spela. Men Schough gjorde två väldigt starka matcher mot Island och Lettland och satte ändå lite press på de andra spelarna. Sverige har helt klart en fin bredd på kantpositionerna.

Målvaktsvalet

Zecira Musovic vaktade målet i 1-1-matchen på Island. Men i hemmamatchen föll valet på Jennifer Falk. En petning av Musovic snarare än att Falk tagit chansen i tidigare landskamper, med tanke på att hon stått i två matcher där hon inte hade något att göra.

Falk fick mer att göra nu än i matcherna mot Ungern och Lettland, men det var ändå ingen jättesvettig match då Island inte skapade så mycket. Men Falk gjorde vad man kan kräva och kom ut bra och var resolut på en del inlägg. Också lugn och bra med fötterna.

Islands 19-åriga talang svek

Det var mycket snack inför matchen om vänsteryttern Sveindis Jane Jonsdottir. Inte så konstigt med tanke på hennes fina insats i 1-1-matchen på Island. Men i Göteborg var hon väldigt svag. Den 19-åriga talangen kom ingenstans och lyckades inte hota Sverige en enda gång. Mycket tack vara en bra försvarsinsats av Hanna Glas.

Kapten Seger visade vägen

Hon har aldrig förlorat en kvalmatch av värde. Det säger en hel del. Mot Island tog det en kvart innan Caroline Seger växte in i matchen och tog över det centrala mittfältet och vann kampen mot Lyon-mittfältaren Sara Björk Gunnarsdottir. Det behövdes för Island började matchen väldigt bra och under den första kvarten så hade Sverige en del problem och pressades tillbaka. Då ska en kapten ta tag i det och visa vägen för att ta tillbaka laget in i matchen. Och det gjorde Seger. Hon var bra i presspelet och också bra och smart i passningsspelet.