Quaison: "Vi hade kryssat utan frisörerna"

Tidigare under söndagen kunde Fotbollskanalen berätta att Sveriges landslag tog in tre barberare i EM-bubblan för att spelarna skulle kunna fixa till hår och skägg inför matchen mot Slovakien i fredags. Det trots att Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg tidigare under mästerskapet testat positivt för covid-19 och landslaget skärpt sina coronarestriktioner.

För forwarden Robin Quaison är det viktigt att vara fin i håret när man spelar.

- Det är jätteviktigt. Det ger en bra självkänsla att ha fixat hår. Då spelar man bättre fotboll, säger en skämtsam Quaison och fortsätter:

- Utan frisörer hade vi kryssat. Med frisörer vann vi.

ANNONS

Högerbacken Mikael Lustig svarade på frågan om landslaget tänkte på riskerna:

- Jo, absolut. Vi tar det på största allvar. Frisörerna var bokade innan och när det blev som det blev (med Kulusevski och Svanberg, reds. anm) vidtog vi åtgärder. De som kom dit satt ute, hade munskydd, visir och var testade innan. Det var inte så att vi bara tog några lallare utanför på gatan som kom in och klippte oss.

Allt för frissan?

- Ja, säger Lustig och ler.

Sverige vann mot Slovakien med 1-0 och står på fyra poäng efter två spelade EM-matcher. Ett kryss mot Polen på onsdag säkrar avancemang till åttondelsfinal.