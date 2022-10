Spanska identiteten - då spelar Sverige lågt: "Får acceptera det…"

Under fredagskvällen tar Spanien emot Sverige i en träningslandskamp. Men det är inte samma Spanien som kommer spelade EM i somras som kommer att ta emot Blågult. 15 spelare strejkar nämligen då man inte vill spela under nu varande förbundskapten, Jorge Vilda.

Men trots att truppen är förändrad så är den spanska fotbollsidentiteten fortsatt likadan.

- Den spanska idén är egentligen densamma med den individuella skickligheten. Sen får man se om det är någon skillnad. Vi vill gärna försvara högre men någonstans for man acceptera att man hamnar lägre och får fortsätta vara aggressiv och ha samma attityd att vinna boll. Den delen blir intressant - då den spanska identiteten är väldigt passningsskicklig och det gör att vi kommer försvara fler av deras passningar än annat motstånd, säger Peter Gerhardsson.

ANNONS

Linda Sembrant håller med och tror att man kommer att sättas på test när det kommer till passningsspelet.

- De är skickliga på att locka in spelare och sedan explodera bakom och verkligen få förflyttning på motståndare. Det blir en utmaning för oss att vara nära och tajta och noga i pressen - vart tar hon vägen efter hon släpper? De är skickliga i att spela på en tredje spelare och väggspel, säger hon.

Men allt detta har Gerhardsson naturligtvis tagit i beaktande.

- Jag har aldrig mött Spanien men det är en nation som jag följt under alla år. Jag är mer influerad av spansk, tysk och nederländsk fotboll med Guardiola, Arteta och Klopp. Spansk fotboll är skickligt passningsmässigt och det finns delar i det jag försöker ta med. Är man felvänd ska man spela på ett tillslag - men vi kommer få jobba hårt i defensiven för att vinna boll och det blir ett test på vårt aggressiva försvarsspel vilket gör att vi kanske kommer hamna lägre än vad vi gjort mot andra motståndare.

ANNONS

Under fredagskvällen tar Spanien emot Blågult på Estadio Nuevo Arcángel. En match som sänds på C More och TV4 med avsparkstid klockan 20:30.