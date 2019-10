SPELARBETYG: Duo var bäst i Sveriges storseger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-

Robin Quaison

UT 71. Uppvaktades hårt av Maltas försvar och försökte hela tiden jobba sig rättvänd mot mål. Hotade med flera skott utifrån och var pigg överlag. Forwarden ordnade fram självmålet som innebar 3-0 och fixade även straffen som gav 4-0.

Marcus Danielson

Debutanten stötte in en hörna till 1-0 redan efter drygt tio minuter - och därefter fortsatte han att leverera. Nickade bort det som kom in i straffområdet, stod för bra uppspel och stoppade en kontring med en perfekt tajmad glidtackling i den första halvleken. Imponerande första match i den blågula dressen.

Albin Ekdal

UT 63. Centrale mittfältaren stod som vanligt för en stabil prestation i den blågula tröjan. Bra i passnings- och duellspelet. Bröt igenom Maltas mittfält vid flera tillfällen. Såg ut att få ont i andra halvlek och byttes ut efter lite mer än en timmes spel.

Emil Forsberg

Var hårt markerad av Malta. Löpte mycket och gick gärna in centralt i planen. Lyckades ofta slita sig loss och var rejält aktiv matchen igenom. Hade stor del i förarbetet till 3-0-målet och hade själv en lurig frispark från långt håll. På fint spelhumör.

Mikael Lustig

Försökte bidra offensivt genom att fylla på framåt och leverera inspel. Slog en vass långboll i djupet i slutet av den första halvleken som Marcus Berg inte var särskilt långt ifrån att kunna nicka in.

Andreas Granqvist

Stod rätt i defensiven, bjöd på en farlig soloräd som slutade i ett gult kort för Malta och ordnade straffen som gav Sverige 2-0. En solid insats av lagkaptenen som ledde en backlinje som inte sattes på några större prov.

Pierre Bengtsson

Slog hörnan till 1-0 och var säker i passningsspelet. Bidrog offensivt. Släppte dock till en farlighet på en hörna efter en timme.

Sebastian Larsson

Sprang mycket men var ganska anonym i den första halvleken. Dock tvåmålskytt i den andra halvleken, efter att ha satt två straffar på ett stensäkert vis.

Robin Olsen

Hade inte mycket att göra. En dag på jobbet för målvakten.

Kristoffer Olsson

Plockade upp en del boll centralt och var stabil i sitt passningsspel. Försökte driva fram bollen och bryta igenom när han fick läge, men de lägena blev för få till antalet sett över hela matchen.

Marcus Berg

UT 79. Säker uppspelspunkt som bidrog med tillbakaspel och skarvar framåt i planen. Slet på och löpte mycket men utan att få allt att klaffa.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Gustav Svensson (IN 64), Alexander Isak (IN 71), Sebastian Andersson (IN 79)

