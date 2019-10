Uppdrag Malta utfört - men fortfarande långt till EM

VALETTA. Janne Anderssons landslag kan det här med att hantera blåbärslag. Sverige slog Malta utan större problem. Spanien blir något annat och ett poängtapp mot Norge gör det inte lättare.

Den svenska 4-0 segern firades både på planen och i katakomberna på Maltas rätt slitna nationalarena efter slutsignalen. Det hette att Spanien var på väg att vinna i Oslo, men det var då beskedet kom. Norge hade via en straff kvitterat på tilläggstid och klarat 1-1 mot Spanien. Något som innebar att spanjorerna inte alls var EM-klara.

Annars hade det lockat med ett lätt bakrusigt Spanien på Friends Arena på tisdag kväll. Nu är istället Spanien på poängjakt och även Norge är med i matchen igen. Lägg till att Rumänien gjorde sin plikt på Färöarna och vann. Det blir ett drama som håller på in i november när det handlar om platserna i EM 2020.

Samtidigt går det inte annat än att lyfta Sveriges styrka mot svagare landslag. Under Janne Anderssons tid som ansvarig är det 28-0 och idel segrar mot Vitryssland, Malta, Luxemburg och Färöarna över sju matcher. Noll underskattning och fokus på uppgiften har varit effektivt.

Tio minuter var passerade av EM-kvalet på Medelhavsön när en svensk hörna svepte in i Maltas straffområde. Då kom landslagets debutant farande och Marcus Danielson gjorde som han gjort i både Sundsvall och Djurgården under många år. Han skickade in bollen i mål till en svensk ledning.

I en tid när fotboll alltmer handlar om tidig specialisering och toppning och därefter en jakt på miljoner i utlandet och enskild framgång är det något både osannolikt och befriande med Marcus Danielson. Den 30-årige mittbacken har verkligen gått den långa vägen från Eskilstuna via en rad klubbar till sin sanslösa landslagsdebut.

Bara det att han under sina år i GIF Sundsvall läste in en ekonomexamen och att han jobbar en del vid sidan av spelet i Djurgården. När jag träffade honom för ett par veckor sedan, för en poddintervju som finns här, så var han rätt frågande till att flytta utomlands. Han trivs i Stockholm och att kunna köra extra på en revisionsbyrå vid sidan av fotboll.

Även om han gjort en stark säsong i Djurgården så fick han inte plats i EM-kvaltruppen i september. Vilket ledde till en del rubriker när hans dåvarande agent gick hårt åt Janne Andersson. I måndags blev Danielson inkallad efter att Pontus Jansson lämnat återbud och kom därmed sist in i truppen och det var nog få som trodde på spel för honom.

Trots det fick Danielson förtroendet att starta mot Malta när Viktor Nilsson Lindelöfs rygg inte höll. Förutom målet var Dif-backen solid bredvid Andreas Granqvist och undantaget några minuter i slutet av första halvlek så var det aldrig någon större fara framför Robin Olsens mål. Sverige kontrollerade matchen.

Egentligen var det en solid insats över hela den svenska linjen. Ingen föll ur ramen och dessutom fanns det fler utropstecken än Danielson. Robin Quaison. Sebastian Larsson. Pierre Bengtsson. Och Emil Forsberg. Lägg på Alexander Isaks inhopp. Ja, det fanns mycket som gladde en förbundskapten som haft några jobbiga veckor.

Efter segern mot Malta fick han äntligen prata fotboll och berömma spelare. Han plussade extra för Forsberg som han upplevde dansade fram på planen i sin fria roll. Det enda som saknades var ett mål och givetvis borde Forsberg satt läget han fick av Isak och samtidigt borde Isak gjort mål på passning från Forsberg.

Givetvis kan man leta fel och peka på bristen på svenska spelmål och att Malta är ett svagt landslag som bara ska besegras. Men det finns en lätthet kring hur Sverige hanterade både matchen och det som varit i form av rubriker och turbulens. Något som ingav EM-hopp även om det är långt kvar till en plats i slutspelet.

Redan på tisdag är det dags för match igen. Söndagen tillbringar landslaget på Malta för rehab och sedan flyger man tillbaka till Stockholm. Man får alltså ett träningspass inför mötet med Spanien, men det är likadant för motståndarna som är utan Sergio Ramos som är avstängd efter ett gult kort i Oslo.

Om nu Janne Anderssons landslag är bra på att hantera så kallade blåbärsnationer så får man konstatera att man även skakat stora nationer på Friends Arena. Nederländerna fick kryss, Frankrike och Italien fick stryk. På tisdag kommer Spanien och det lutar åt utsålt och kanske vi får en ny urladdning.

För det är klart att det rävs något helt annat än på Malta. Antalet svenska chanser kommer att vara färre och då måste effektiviteten upp. Dessutom måste det gemensamma försvarsspelet sitta och alla behöver vara beredda på att löpa för att se till att ett bolltryggare Spanien inte får tid att hitta blottor och kunna sänka Sverige.

Det enda positiva är att Sverige kan förlora och ändå ta sig till EM via sex poäng i de två sista matcherna. Då har man både Norge och Rumänien bakom sig oavsett resultat i de andra matcherna. Något som borde ge lite mod till Sverige att våga mot Spanien för att kunna avgöra.