SPELARBETYG: Trio stack ut i Sveriges viktiga seger

5 – Världsklass

4 – Väldigt bra

3 – Bra

2 - Godkänd

1 – Underkänd

Alexander Isak

UT 75. Klev fram när Sverige behövde det som mest. Avgjorde matchen med ett fantastiskt mål. Först tunnel och sedan avslut rakt upp i krysset. Var precis innan det nära att göra mål efter att ha snurrat upp flera motståndare inne i straffområdet.

Emil Forsberg

UT 84. Bäst på planen i den första halvleken och var inbladad i det mesta framåt. Var nära att få en assist när han satte Isak i bra läge. Gjorde 1-0 på en kylig straff. Forsbergs kreativitet är väldigt viktig för Sverige.

Viktor Claesson

Låg bakom 1-0 när han fixade frisparken som ledde till straffen som han också fixade. Bra och viktig i presspelet och bröt flera av motståndarnas anfallsförsök.



Ludwig Augustinsson

Assist till 3-0, bra glidtackling som gav Forsberg ett fint läge i den tolfte minuten och var nära att bli målskytt efter en halvtimme när han träffade stolpen på ett inlägg från Kulusevski. Vänsterbacken gjorde totalt sett en stark insats. Okej defensivt och fyllde på offensivt, men får vässa till sina inlägg.

Albin Ekdal

UT 84. Väldigt nyttig för laget. Skyddade sin backlinje, vann dueller och också bra på att lugna ner spelet. Var vaken i första halvlek när Kosovos målvakt sparkade ut bollen, och bröt med en nick som gick fram till Isak som satte Forsberg i bra läge.

Emil Krafth

Högerbacken stod för en bra insats. Gjorde vad han skulle defensivt och bidrog även offensivt. Låg exempelvis bakom en vass omställning tidigt in i matchen som gav en farlig målchans. Hotade även med ett hyfsat skott i andra halvlek.

Robin Olsen

Sveriges keeper hade inte mycket att göra, men var vaken när han behövde vara det. Stod för en vass räddning på en Rashani-skarv i början av den andra halvleken.

Kristoffer Olsson

UT 91. Bra i presspelet och sprang och slet mycket, men fick inte ut så mycket av sin kreativitet.

Dejan Kulusevski

UT 91. Det ville sig inte riktigt i de avgörande lägena. Hade ett vasst inlägg till Augustinsson som träffade stolpen och i andra halvlek vände han snyggt bort en försvarare i straffområdet och avslutade. Slarvade med passningsspelet några gånger med bollar in centralt till motståndare. Stark tvåa.

Marcus Danielson

Mittbacken har inte spelat några matcher sedan senaste samlingen och det syntes i vissa situationer då han tajmade fel, exempelvis när han fick gult kort i första halvlek. Men bra i luftrummet, Danielson var en klippa i egen box.

Joakim Nilsson

Stabil i passningsspelet och överlag en fullt godkänd insats i tävlingsdebuten. Mittbacken hade dock svårt att hänga med i en löpduell mot Rashica i den 17:e minuten, vilket gav Kosovo en farlighet.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Robin Quaison (IN 75), Jens Cajuste (IN 84), Mattias Svanberg (IN 84), Magnus Eriksson (IN 91), Viktor Gyökeres (IN 91)