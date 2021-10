Ett klassmål signerat Isak gav önskvärt lugn

SOLNA. Kosovo kom allt närmare en kvittering. Då agerade Alexander Isak. Anfallarens briljanta 2-0 dödade matchen och blir ett minne för alla på plats.

Publiken var tillbaka och landslagets jakt på en plats i VM i Qatar 2022 fick åter en värdig inramning av närmare 45 000. När de vandrade hemåt under lördagskvällen var det garanterat många som log av tanken på Alexander Isaks framfart. Vilket otroligt mål som skrev in sig i landslagets historia.

En dryg kvart var spelad av andra halvlek och det var Kosovo som efter pausen kommit närmare och närmare 1-1. Robin Olsen räddade mästerligt på en lobb. Rashani nickade över i fritt läge. En lyft svensk backlinje ordnade offside när Muriqi trodde han rakat in 1-1. Det var ångest för alla som hoppades på en svensk seger.

Matchen stod och vägde när Alexander Isak gav sig av på en oerhörd soloräd och dribblade sig igenom Kosovos backlinje och endast Muric snabba näve i luften klarade målet från 2-0. Isak fångade upp returen själv och fick till ett nytt vasst avslut. Publiken på Friends Arena vaknade rejält efter uppvisningen, men det blev inget av det.

Någon minut senare fångade Isak upp bollen på vänsterkanten. Tunnlade den första försvararen. Klev därefter in i planen. Tryckte av. Denna gång hade Muric inte en chans utan målvakten fick se bollen gå upp i det bortre krysset likt en målsökande missil. Ett oerhört mål med sportslig tyngd.

Alexander Isak talade efter matchen om att det möjligen var det snyggaste målet i karriären. Klart att det gjorde avtryck för alla som följde Sverige-Kosovo. 22-åringen som slog igenom i AIK:s tröja på just Friends Arena för fem år sedan och stod för flera bejublade insatser på arenan, som inte är långt från där han växte upp, visade att han trivs på hemmaplan.

Målet betydde att Kosovo tappade all energi och kraft och var viktigt i en match där Sverige knappast imponerade. VAR såg till att Sverige fick straff efter en halvtimme efter att Viktor Claesson fått se sin nick gå på handen på Hadergjonajs arm. Emil Forsberg var säkerheten själv när han rullade in 1-0.

Straff eller inte? Jo, det är straff men Kosovos tränare var riktigt arg över regelverket. Det var naturligtvis parodiskt att VAR-granskningen inte fungerade direkt utan tog lång tid. Uefa behöver agera för att vässa den processen. Domaren hade inte lätt när han tvingades vänta på att se bilderna på den misstänkta straffsituationen. Dråplig upplevelse för alla involverade inklusive åskådarna på plats samt skärmtittarna både i Sverige och i Kosovo.

Visst, Sverige vaskade fram en del möjligheter att avgöra med ett andra mål men Kosovo växte in i matchen. I början av andra halvlek var Janne Anderssons landslag riktigt skakat. Det varade fram till att Alexander Isak dunkade in 2-0. När hans ersättare Robin Quaison återigen visade sin styrka genom att skicka in 3-0 och vara nära ytterligare mål så blev det till slut en stabil och kontrollerad vinst. Resultatet sminkar över en del av spelet.

Parallellt med Sveriges match fick Grekland en svår match i Batumi mot Georgien och det krävdes VAR i matchminut 90 som gav grekerna en straff och 0-1. Tätt därefter skickade bortalaget in 0-2 och gav landet nytt hopp om att nå VM, antingen via playoff eller att ta förstaplatsen. Grekland har Sverige och Spanien närmast och två segrar innebär att man tar över förstaplatsen i gruppen.

Sverige behöver vara betydligt starkare mot Grekland för att vinna matchen och att ta kontroll om andraplatsen med en möjlighet att vinna gruppen. Lördagens insats mot ett landslag som är rankat 109:a i världen – precis efter Indien och precis före Libyen – räcker inte mot grekerna. Backlinjen måste vara än stabilare och samspelet i laget måste klaffa och ha högre effektivitet. Nu haltade spelet en hel del och missade passningarna bjöd motståndarna på en hel del möjligheter.

Det är tur att Albin Ekdal är tillbaka, för han var saknad i Aten och han ger laget stabilitet. Dejan Kulusevski är avstängd på tisdag och där är Quasion ingen dålig ersättare. Förhoppningen är att Victor Nilsson Lindelöf kan ansluta. Han behövs. Det var för svajigt och ojämnt i försvarslinjerna och det är uppenbart att bristen på speltid påverkar. Oavsett hur bra man än tränar.

Sverige har onekligen ett starkt facit på Friends Arena under Janne Andersson. Inte en enda förlust i kvalmatcher och bara tre poängtapp (Nederländerna, Norge och Spanien) och med publiken bakom laget så är det en kväll att se fram emot när Grekland väntar. Ska man ha VM-ambitioner ska man vinna en sådan match.

Se till att visa klipp från förlusten i Aten för att spelarna ska få känslan av att ta revansch. Och om det krånglar kan man alltid ge bollen till Alexander Isak. Han hittar målen på Friends Arena vilket han visat mot både Spanien och Kosovo.

Det är naturligt att det följer frågor kring VAR-granskningen av det som ledde till Sveriges 1-0 på straff. Varför visade inte TV4 bilder från situationen i väntan på besked från domaren? Svaret är att Uefa ansvarar för VAR och nu krånglade VAR-funktionen. I väntan på VAR får TV4 inte visa slow-motions av händelsen. Det är ett utomstående bolag som är här och sköter VAR och som är anlitat av Uefa.

Upp emot 15 000 biljetter finns till mötet med Grekland. Hur lång tid innan det är slutsålt?

Underbart med rejält med publik på Friends Arena och tidigt under lördagen kunde man se supportrar som samlades och drack bärs. Landskamperna har

Gillar att fotbollsförbundet hyllade Andreas Granqvist, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Marcus Berg och Mikael Lustig inför avspark av VM-kvalet. Det är naturligtvis så att man kanske måste ha någon gräns för landskamper, men hellre hylla fler än tidigare års njugga inställning där SvFF hållit tillbaka. Sedan lirade det inte riktigt när publiken skulle skrika deras efternamn. Varför chansa på det? Blev trist inramning.