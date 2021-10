TV: Andersson hyllar Isak: "Extraordinär spelare"

Sveriges anfallare Alexander Isak stod för ett drömmål i 3-0-segern mot Kosovo i VM-kvalet. I andra halvan av matchen slog han till med ett avslut rakt upp i det bortre krysset från en position utanför straffområdet. Isak medgav efteråt att det är ett av hans snyggaste mål i karriären, något förbundskaptenen Janne Andersson njöt av från sidan.

Andersson går nu ut och hyllar den unge anfallaren.

- "Alex" är en extraordinär spelare. Han är väldigt mogen trots sin ungdom och han kommer utvecklas och bli ännu bättre. Målet var helt fantastiskt och i övrigt var det också bra. Jag är väldigt glad över att ha honom i mitt lag, säger Andersson till C More.

Emil Forsberg gläds också med Isak.

- Det var fantastiskt. Han hade även en soloraid innan som inte gick in. Det är kul för honom, säger Forsberg till C More.



Isak har nu gjort åtta mål på 28 A-landskamper med Sverige. Blågult ställs härnäst mot Grekland på tisdag i VM-kvalet.