Svenska spelarna lugna i Qatar: "Tror mina föräldrar är mer oroliga"

Nyligen dödades den iranske generalen Qassem Soleimani av USA, och i natt svarade Iran genom att attackera två amerikanska militärbaser i Irak. Läget i regionen är spänt, och just nu befinner sig det svenska herrlandslaget i Qatar.

Blågults säkerhetschef Janne Gustavsson är dock lugn.

- För vår del här ser jag ingen anledning till oro just nu. Självklart har vi följt rapporteringen i media och via UD och ambassaden. De har heller inte kommit med några nya rekommendationer efter det som hände i natt. Min gissning var, som de flesta experters, att Iran skulle attackera amerikanska militära mål i Irak eller Israel. Inte här nere. Många är vänner med Qatar, vilket är bra för oss just nu, säger Gustavsson.

USA förbjuder nu sina flygbolag att flyga över regionen och en rad flygbolag hemmahörande i andra länder har också stoppat flygningar i eller över regionen.

- Att luftrum stängs är inga konstigheter. Det är en förebyggande åtgärd, säger Gustavsson.

Enda vägen hem till Sverige just nu för landslaget är att flyga genom iranskt luftrum. Hur Blågult ska ta sig hem om konflikten mellan Iran och USA trappas upp?

- Det får vi ta efterhand. Det finns så många olika scenarion. Vi håller oss uppdaterade.

Spelarna själva säger sig inte tänka på situationen som råder allt för mycket.

- Det är klart att det är lite speciellt. Men vi har fått bra information från första dagen. Jag är trygg, säger IFK Göteborgs mittfältare August Erlingmark.

Även Häcken-mittfältaren Gustav Berggren är inne på samma linje.

- När vi kom hit så hade vi ett snack med en gubbe från ambassaden. Jag känner mig i alla fall relativt trygg. Men det är klart att man följer nyheterna och ser hur det utvecklas, säger Berggren.

- Det är hemskt. Men jag tror nog mina föräldrar är mer oroliga än vad jag är. Här kommer man in i fotbollsbubblan.

Kring det faktum att Sverige ska flyga över Iran på vägen hem säger han:

- Jag har inte tänkt och reflekterat över det så mycket. Men det är klart att det blir en speciell situation.

Rosenborg-forwarden Dino Islamovic vill inte lägga fokus på sakerna som händer i regionen.

- Det är klart att det är tråkigt med krig och konflikter. Men jag är här och fokuserar på fotbollen, säger Islamovic.