TV: Blågul ilska när Berg nekades straff: "Han är inte på bollen"

Tyskland inledde mötet med Sverige i ett rasande tempo. Den regerande mästaren skapade läge på läge samtidigt som Blågult fick slå ifrån sig.

Men efter drygt tio minuter spel stack Sverige igenom med en kontring. Marcus Berg kom fri med Manuel Neuer, men hakades upp av Jerome Boateng just då han skulle till att avsluta. Berg gick i marken, ropade på straff - men huvuddomaren Marciniak Szymon från Polen vinkade avvärjande.

- Han sparkar honom på benet, det är faktiskt lite märkligt, säger TV 4:s kommentator Lasse Granqvist.

Experten Hanna Marklund:

- Det är straff. Boateng är inte på bollen. Det räcker med en liten touch för att Marcus Berg ska tappa kontrollen.

Se situationen där Sverige ville ha straff, i spelaren.

