TV: Eriksson: "Kan vara skräckinjagande att möta brittiskor"

Sverige möter under torsdagen Irland borta i VM-kvalet. Inför drabbningen har Sverige sex poäng efter två kvalmatcher, medan Irland ännu inte spelat i kvalet. Irland vann dock nyligen mot Australien, som gick till OS-semifinal i somras, med 3-2 i en träningsmatch.

Magdalena Eriksson menar att Sverige är favorit, men har stor respekt för motståndet.

- Det är ett lag som under senaste åren har utvecklats väldigt mycket och som har en tränare som nött in ett bra och stabilt system. De släpper in ganska få mål och har blivit bättre och bättre genom åren, medan Sverige har varit en stornation inom damfotbollen under en lång period, säger Eriksson till TV4 och fortsätter:

- Vi kommer även från en väldigt stark sommar och har gjort väldigt bra resultat. Sett till ranking och allt sådant ska vi vara favoriter och bättre, men vi vet att fotboll inte är så pass enkelt. Det handlar om vem som är där och mest redo för dagen.

Eriksson har spelat i England under en lång tid och vet vad som väntar på planen.

- Jag känner den brittiska fotbollstypen väldigt väl och det är mycket energi, känslor, aggressivitet och framåtanda. Jag tror att det kommer bli en tuff match. Irland har gjort bra resultat nyligen och kommer in med självförtroende. Det gäller att ta sig an deras anstormning och matcha deras aggressivitet. Vi ska samtidigt spela vårt spel och inte bli rädda. Det kan vara ganska skräckinjagande att möta brittiskor när de har självförtroende och är i bra form. För oss handlar det om att matcha det, inte bli skrämda av det och spela vårt spel, säger mittbacken.

Skräckinjagande… På vilket sätt?

- Det kan vara ganska intensivt. Det är en annan typ av fotbollskultur på de brittiska öarna. Det är mycket känslor, medan vi i Sverige kanske är mer rationella, tänkande typer av fotbollsspelare. Det handlar bara om att matcha deras energinivå, vara tuffast upp i närkamperna och spela det spelet som vi alltid spelat under Peter.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson ser också Irland som ett tufft motstånd.

- Vi får vara förberedda på en enorm energi. De spelar väldigt fysiskt, attackerande och med mycket löpningar och duellspel. Nu är det även ett VM-kval hemma mot oss. Det kommer att bli mycket dueller och mycket löpningar. Vi måste vara beredda på att ställa upp på det från den första sekunden.