Hjelmberg bekräftar - affär på gång: "Är hoppfull - får vänta med bekräftelsen"

Hellberg om sent nyförvärv: "Kanske blir av"

Hammarby IF gick, enligt fotbolldirekt.se, in i transferfönstrets sista dag med en överenskommelse med Bundesliga-klubben Augsburg om den danske mittbacken Frederik Winther, 23, som just nu är på lån från den tyska klubben till det portugisiska laget Estoril.

Winther är däremot ännu inte presenterad, och under onsdagskvällen har Bajen-sportchefen Mikael Hjelmberg jobbat för fullt på träningsanläggningen Årsta IP, där Fotbollskanalen har varit på plats och bevakat Stockholmsklubbens deadline day-aktivitet.

"Sitter och jobbar på för fullt. Vill få allting klart innan jag gör media", hälsade Hjelmberg i ett sms till Fotbollskanalen under onsdagseftermiddagen.

Kort därefter gästade tränaren Kim Hellberg deadline day-sändningen och svarade om det blir något nyförvärv i kväll.

- Ja, det tror jag, kanske att det blir, men vi får väl se. Du (Fotbollskanalen) fångade mig när jag skulle trampa hem, men jag tror och hoppas det. Men man vet aldrig, sa han.

Senare på kvällen gick Estoril ut med ett pressmeddelande. Den portugisiska klubben skrev att Winther "är på väg till Sverige för att representera Hammarby under 2024".

Att lånet med Estoril bröts var därmed ett faktum. Men varken Hammarby eller Augsburg, klubben som 23-åringen i grunden tillhör, bekräftade därefter att affären har gått i lås .

"Estoril önskar Frederik Winther all framgång i de nya utmaningarna som ligger framför honom", skrev klubben på sin hemsida.

Senare under kvällen bekräftar Hjelmberg - utan att vilja nämna vilken spelare det rör sig om - att en affär är på gång. Däremot kan Bajen inte presentera något än, då det återstår viss administration. Det handlar samtidigt om ett köp, berättar han.

- När man eventuellt ska flytta spelare mellan klubbar sent på kvällarna tycker inte alla förbund att det är så jävla roligt att hålla öppet klockan 23 på kvällen. Vi får nog vänta med bekräftelsen till en annan dag, men vi har gjort det vi kan göra. Jag är rätt hoppfull om att det här kommer fungera, säger han i Fotbollskanalens deadline day-sändning.

Ni har kommit överens med Augsburg om att Winther ska bli en Hammarby-spelare, men det är upp till förbund nu?

- Det är en viss administration som vi behöver reda ut, innan vi kan säga så mycket mer.

Är det svenska förbundet som inte har gjort sitt?

- Svenska förbundet är ett av få som har öppet fram till klockan 00, misstänker jag, men andra förbund i övriga Europa har inte lust att hålla öppet till klockan 00 i natt, så de klappar igen vid klockan 16. Men det har de koll på. Så länge svenska förbundet har gjort sitt måste man vänta på en bekräftelse, och den har vi inte fått än.

Samtidigt är han kritisk till Estorils agerande.

- Jag kan tycka att det är lite märkligt att uttala sig på det sättet.

Winther, som är fostrad i Lyngby, kom till Augsburg under 2020, och har även en bakgrund med spel i Brøndby. Hans kontrakt med Augsburg sträcker sig till 2025. Under den här säsongen har han fått knapp speltid med två matcher i Portugal och en match i Tyskland.