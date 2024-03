Officiellt: Sirius lånar ut Sylisufaj

Djurgårdens IF

Hellberg om sent nyförvärv: "Kanske blir av"

IK Sirius-forwarden Edi Sylisufaj, 24, fick i fjol knapp speltid under Christer Mattiassons ledning, och var under hösten på lån hos Örgryte IS i superettan.

Nu meddelar Sirius att Sylisufaj går på ett nytt lån till Öis över 2024.

- Vi har en väldigt stark konkurrenssituation på de offensiva positionerna i laget och därför väljer vi att låna ut Edi på nytt. Förra sejouren i Örgryte IS blev lyckad och det finns goda förutsättningar för honom att göra det bra igen. Vi önskar både Edi och Örgryte IS ett stort lycka till i superettan 2024, säger Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag, på klubbens hemsida.

Sylisufaj är glad över utlåningen.

- Fantastiskt kul att vara tillbaka. Jag hade en bra höst i Öis och trivdes i laget så det är bara glädje att komma hit igen. Formen är fin och jag är taggad på att spela, säger han.

Örgrytes sportchef Pontus Farnerud:

- Vi har under vintern haft en dialog med både Sirius och Edis rådgivare. Det känns väldigt bra att vi nu hittat en lösning med Sirius och Edi som har visat en stor vilja att vara en del av Öis. Edis egenskaper kommer ge oss ytterligare alternativ och spets i vår offensiv.

Sylisufaj har i grunden kontrakt med Sirius över 2025. Han har gjort åtta mål och tre assist på 63 matcher med Uppsala-klubben, samt fem mål och en assist på elva matcher med Öis.