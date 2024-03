Officiellt: Häcken presenterar Lode

Djurgårdens IF

Hellberg om sent nyförvärv: "Kanske blir av"

BK Häcken har varit på jakt efter en mittback, och går nu ut med att den norske mittbacken Marius Lode, 31, ansluter från den norska mästarklubben Bodø/Glimt.

Lode är glad över övergången, och flytten till Sverige.

- Det känns väldigt bra, jag har hört väldigt mycket fint om Häcken från Amor (Layouni), Gunnvor (Halmöy) och från Axel (Lindahl) som varit Bodø/Glimt förr. Jag har följt med lite när Per-Mathias var i klubben och nu är jag glad över att komma till BK Häcken. Jag hoppas att jag kan bidra med vinnarkultur och vara en kulturbärare som kan förvalta kulturen Häcken har haft de senaste åren, säger han i ett pressmeddelande.

Häckens sportchef Martin Ericsson:

- Marius är en dynamisk och spelskicklig mittback som vi har följt under flera år, och under stort sett hela det här övergångsfönstret har vi jobbat för att få till en transfer. I Marius får vi in en spelare som vi tror får en kort acklimatisering med tanke på att han i dag spelar i ett lag med ett liknande spelsätt och att han är tilltänkt till en roll som liknar den han har i dag.

Häcken-stjärnan Amor Layouni spelade tillsammans med Lode i Bodø/Glimt 2018 och 2019. Han öser lovord över nyförvärvet.

- Det är en klasspelare. När jag var där (i Bodø) så var han lätt seriens bästa mittback. Han stod för mycket av vårt spel, säger Layouni i Fotbollskanalens deadline day-sändning.

Hur skulle du beskriva honom som spelare?

- Jag tycker att han är den bästa spelaren jag har sett när det gäller att hantera press, driva förbi motståndarna med bollen. Väldigt snabb också. Nästan snabbare än mig, haha.

Har Martin (Ericsson) frågat något om honom?

- Nej. Ingenting, faktiskt.

Lode anslöt till Glimt från Schalke 04 under 2022, och gjorde 193 matcher med den norska klubben, samt sex framträdanden med Schalke.