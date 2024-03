Martinsson förklarar korta Ceesay-lånet: "Man vet aldrig"

Djurgårdens IF

Hellberg om sent nyförvärv: "Kanske blir av"

IFK Norrköping tog nyligen in högerspringaren Joseph Ceesay, 26, från Malmö FF på ett kort lån till den 2 juli i år - utan en option om köp.

Nu berättar IFK-sportchefen Tony Martinsson mer om hur han tänkt med värvningen.

- Han har varit igång i träning i plus-minus 14 dagar, och nu kom han upp här för en vecka sedan. Vi kände att vi behövde stärka vår högersida, och han kan spela på flera positioner, så det blir en konkurrenssituation. Vi vet att han är lite matchotränad. Även om det inte är en köpoption vet man aldrig vad som kan hända i framtiden, säger han i Fotbollskanalens deadline day-sändning.

Om det finns förhoppningar om en permanent affär i sommar säger han följande:

- Vi får ta den diskussionen med spelaren och Malmö FF då.

Ceesay har genom åren gjort 41 matcher med Malmö FF, där han har kontrakt över 2026. Han anslöt till MFF från polska Lechia Gdansk under sommaren 2022, och har även en bakgrund i Helsingborgs IF, Djurgårdens IF, IK Brage och IK Frej.