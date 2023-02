"Ordentligt snack" bakom Shabanis lyft sista omgångarna - vill ännu mer i år: "Det finns inte några ursäkter"

Tidigare Malmö FF-yttern Laorent Shabani, 23, lämnade förra sommaren IK Sirius för IFK Norrköping, och blev noterad för fyra mål och en assist på 28 matcher den gångna säsongen i allsvenskan.

Shabani avslutade säsongen med tre mål på de tre sista matcherna, varav två mot den svenska mästaren BK Häcken i den sista omgången, och vill fortsätta på det spåret i år.

- Jag börjar om från noll och kommer köra all-in. När jag kom förra året var det lite upp och ner i klubben, samtidigt som jag kom mitt under säsongen. Nu får jag vara med under försäsongen, samtidigt som Glen (Riddersholm, tränare) har en hel försäsong med oss. Det blir mer tydligt och man kommer in i det på ett annat sätt. Mitt mål är att börja, där jag avslutade förra året, säger han till Fotbollskanalen.

Shabani känner att han har fler poäng i sig den här säsongen.

- Jag trivs som bäst i den sista tredjedelen och jag har börjat ta mig in mer i boxen och börjat ta fler avslut. Då kommer också poängen, vilket jag började göra i slutet av förra säsongen med tre mål.

Tidigare i veckan uttalade sig Riddersholm om att han ser en stor potential hos Shabani och att 23-åringen inte riktigt förstår själv hur bra han kan bli, vilket dansken vill hjälpa spelaren med.

Shabani har pratat med Riddersholm om just den biten.

- Jag minns att vi pratade förra året, och vi båda var ganska nya. Jag spelade lite i början, men jag tappade sedan min plats, då jag inte presterade bra. Det var också med all rätt, för jag skulle inte spela då. Men sedan tog vi ett ordentligt snack, och då nämnde han de här grejerna, säger Shabani och fortsätter:

- Han sa att det känns som att jag spelar på ett sätt som att jag inte vill göra misstag, att jag inte vågar göra misstag. Det fungerar inte med spelstilen som jag har, då jag måste testa gränser, utmana och gå på avslut. Jag kan inte bara spela enkelt, och det blev mycket bättre.

Shabani menar samtidigt att han helt enkelt bestämde sig för att inte tänka så mycket på planen, och bara köra på.

- Först var det jobbigt och så, men det var också ett nytt system för mig och jag sprang runt och tänkte för mycket på planen. Det var inget som kom per automatik. I slutet föll allt på plats, jag tog verkligen tag i det och ville inte slösa mer tid. Jag fokuserade på att prestera bra för att allt skulle falla på plats, och det var det som hände. Jag körde sedan på autopilot, kan man säga.

Shabani har som dröm att i framtiden spela i ett varmt land och i en bra liga, som i La Liga och i Serie A, men fokuserar nu på att göra en bättre säsong i år i Norrköping.

- Jag ser det som trappsteg och det här är ett steg upp. Jag vill bara ta nya kliv och nu är nästa steg att visa och ta för mig här. Det finns inte några ursäkter.

23-åringen tror även att Peking kan ta sig tillbaka till toppen.

- Vi har ett helt gäng med hungriga och fantastiska spelare. Jag tycker vi ska vara där uppe och slåss, och det har vi kapacitet till, säger han.