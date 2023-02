Peking testar brasse under Spanien-lägret

IFK Norrköping är just nu på läger i Spanien. Under lördagen föll Glen Riddersholms manskap i ett träningsmöte med danska Silkeborg, och på onsdag väntar spel mot danska Viborg. Peking har med flera nyförvärv på lägret, och under lördagen bekräftade klubbens sportchef Tony Martinsson att förhoppningen är att ta in en mittback och en offensiv spelare inför den kommande säsongen.

Nu står det klart att Peking testar den brasilianske Miguel Henrique de Souza Silva, 19, som kommer att träna med laget under lägret. Mittbacken har ett förflutet i São Paulos och Corinthians ungdomsled.

- Han ansluter här och är här de här dagarna, och sedan får vi se hur det går. Han kommer att vara med på träningarna från och med i morgon, säger Pekings presskontakt Erik Johansson till Fotbollskanalen.

Peking är på läger fram till den 9 februari, då det blir hemresa till Sverige. Så här långt har Peking plockat in vänsterbacken Marcus Baggesen, 19, mittfältaren Elvis Lindkvist, 20, mittfältaren Vito Hammershøy-Mistrati, 30, mångsidige Isak Ssewankambo, 26, och forwarden Victor Lind, 19, på lån, samt mittbacken Kojo Peprah Oppeng, 18, och mittfältaren Stephen Bolma, 18, på lång sikt.

IFK Norrköping hade i fjol en tuff säsong och slutade på tolfte plats i allsvenskan.