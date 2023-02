Riddersholm tror på handlingskraft för att behålla Sigurdsson: "Hoppas få jobba med honom en lång tid"

Arnor Sigurdsson, 23, återvände förra sommaren till IFK Norrköping från ryska CSKA Moskva på lån till i sommar, då Fifa på grund av Rysslands invasion av Ukraina har gjort det möjligt för utländska spelare i ryska klubbar att "pausa" sina avtal för att spela i andra lag fram till i sommar.

Sigurdsson glänste i fjol i allsvenskan, men går samtidigt en oviss framtid till mötes, då han i grunden har kontrakt med den ryska storklubben till sommaren 2024. Norrköping vill förstås behålla islänningen, men samtidigt lär det finnas stor konkurrens framöver om spelarens underskrift.

Nu tror Pekings tränare Glen Riddersholm att det krävs att klubben visar handlingskraft för att ha chans att behålla Sigurdsson, samtidigt som han är glad över att fått chansen att jobba ihop med islänningen - om det inte blir en fortsättning efter juni månad i år.

- Jag vill helst att de runt om klubben, sponsorerna och de i styrelsen, säger tillsammans och hellre i dag än i morgon: "Vi ska göra allt för att Arnor Sigurdsson stannar kvar i IFK Norrköping". Kanske bara en säsong till, och sedan kan han lämna och gå till en extremt hög hylla, säger Riddersholm till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag känner att jag, som tränare, fortfarande kan lära honom grejer och jag tror att vi kan ge honom trygghet för att han sedan ska ta steget ut och etablera sig som en permanent spelare. Om han lämnar vill jag bara njuta av att jag, som tränare, är så priviligierad att jag fått lov att utveckla en spelare som Arnor, som jag har ett bra förhållande till, och som jag värderar högt, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag är fotbollstränare för att jag uppskattar att jobba med spelare med potential och talang. Det ger mig motivation att jobba med spelare som är på den nivån som Sigurdsson är på. Jag hoppas på att få jobba med honom en lång tid, men om inte vill jag bara njuta av det och sedan får andra ta beslut om vi kan hitta ekonomi och motivera Arnor. Arnor kommer bara stanna kvar om vi visar handlingskraft och ambitionsnivå, då han är en toppspelare och där måste vi som klubb visa att vi vill vara på toppnivå, även om två-tre år. Det är det som driver honom.

Riddersholm hymlar vidare inte om Sigurdssons vikt för laget. Han menar att islänningen är ett exempel för andra spelare och är med och bygger en kultur i klubben.

- Om han är på sin högsta nivå är han, enligt mig, allsvenskans bäste spelare. Han är bara toppkvalitet, och han har som tur det i sitt spel. Han är topprofessionell. När de andra vilar, så tränar han. När de andra spelar kort, så tänker han på utveckling. Han är med och lyfter upp kulturen i vår klubb, och om vi ska ta steg och spela i toppen av ligan över tid måste alla spelare i vår klubb titta på en karaktär som Sigurdsson. Han har det en toppspelare ska ha. Han har en inre motivation, en inre drivkraft. Han behöver inte en tränare, som jag, som säger: "Nu kommer du igång, nu jobbar du hårt". Det kommer inifrån, säger han och fortsätter:

- Allt för många spelare tror att självförtroende och förtroende kommer från att tränaren sätter dem i startelvan. Det är inte sant. Då ljuger spelarna för sig själva. Spelare måste förstå att självförtroende och steg kommer från, som jag satt upp på varenda spegel när de går på toa hos klubben: "Look in the mirror, that’s your competition". Det är inte mitt ansvar att ge dem tillit, eller att de ska ta steg. Jag vill hjälpa dem och visa dem vägen, men de ska ta ansvar för sig själva, och om spelarna i IFK Norrköping inte gör det kommer vi inte kunna ta steg som klubb. Där är Arnor Sigurdsson en ambassadör, och om de drömmer om att ta steg, ska de kolla på honom.

Sigurdsson kom första gången till IFK Norrköping under 2017 och slog igenom på rekordtid, vilket gjorde att han under 2018 blev såld till CSKA Moskva. Sedan dess har han gjort 66 matcher i den ryska ligan, firat mål mot både Roma och Real Madrid i Champions League, samt varit utlånad till Venezia med spel i Serie A och fått representera Islands A-landslag vid 26 tillfällen.

En längre intervju med Glen Riddersholm kommer i veckan.