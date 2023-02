Två Peking-spelare missar Viborg - Riddersholms nya brasse-besked: "Bra potential - men inte det vi söker nu"

IFK Norrköping är ute efter att plocka in en mittback och en forward, och tog i söndags in den brasilianske mittbacken Miguel Henrique de Souza Silva, 19, för provträning under de sista dagarna av lagets träningsläger i Spanien. Brassen, som har en bakgrund i de brasilianska klubbarna Sao Paulos och Corinthians ungdomsled, gjorde under måndagen sin första träning med Peking.

IFK-tränaren Glen Riddersholms första omdöme är att brassen har potential.

- Vi kan se det på två sätt, och det ena är att vi nu sett honom på en träning, vilket vi inte ska dra förhastade slutsatser av, men han verkar ha bra potential. Han är bra byggd, ung och har en naturlig bollbehandling. Sedan tar det lång tid med anpassning, då han kommer från där han kommer, säger Riddersholm till Fotbollskanalen.

Samtidigt menar tränaren att klubben i grunden söker efter en erfaren mittback, vilket brassen i dagsläget inte är och därmed uppfyller han inte den profilen.

- Han är kanske inte precis det vi söker just nu, då vi söker efter en erfaren spelare - om vi skulle få skador och för att se till att vi har konkurrens i truppen. Han är inte riktigt den profilen på det sättet. Det är inte mitt beslut, men han skulle kanske vara en intressant profil att jobba vidare med utifrån ett utvecklingsperspektiv. Det är inte det vi letar efter just nu, men jag ska prata med ”Tonna” (Tony Martinsson, sportchef) om situationen. Det är inte en spelare som kommer lösa utmaningen som vi har nu, säger han.

Riddersholm är också tydlig med att Peking främst såg en möjlighet att titta närmare på spelaren.

- Det var en chans och en möjlighet som vi tog, säger han.

Ännu är det inte klart om 19-åringen är aktuell för Norrköpings nästa träningsmöte med Viborg.

- Vi får se det. Han ska vara med på träningen i morgon, och sedan får vi se om vi tycker att han ska vara med i en del av matchen, säger han.

Riddersholm bekräftar vidare att nyförvärvet Isak Ssewankambo och offensive spelaren Laorent Shabani inte kommer till spel i träningsmötet med Viborg, men däremot kommer både Arnor Sigurdsson och Christoffer Nyman, som klev av mot Silkeborg, att spela.

- Jag kommer spela med så många av de bästa spelarna som möjligt, men däremot kommer inte Isak Ssewankambo och Shabani vara med, då de inte är redo. Jag är inte nervös för deras skador, men det är för tidigt att spela dem på onsdag, säger han.

Norrköping är på läger fram till den 9 februari, då det blir hemresa till Sverige. Så här långt har Peking plockat in vänsterbacken Marcus Baggesen, 19, mittfältaren Elvis Lindkvist, 20, mittfältaren Vito Hammershøy-Mistrati, 30, mångsidige Isak Ssewankambo, 26, och forwarden Victor Lind, 19, på lån, samt mittbacken Kojo Peprah Oppeng, 18, och mittfältaren Stephen Bolma, 18, på lång sikt.