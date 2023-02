FEM SPANINGAR: "Hela Peking-bänken höll andan"

Nervösa Sigurdsson-väntan

Arnor Sigurdsson, 23, är IFK Norrköpings klart största stjärna och behöver leverera i år för att Peking ska lyfta i allsvenskan. Några minuter in i onsdagens träningsmöte med danska ligatvåan Viborg åkte han på en rejäl knuff och ramlade över en reklamskylt utanför planen. Det tog ett tag innan islänningen reste sig upp igen, och under den stunden var det en nervös väntan för IFK-bänken. Peking behöver definitivt inte en skadad Sigurdsson.

Samtidigt var det även tufft spel under hela matchen, och flera gula kort delades ut. Pekings tränare Glen Riddersholm pratade både med motståndarlagets bänk och domarteamet gällande nivån under matchen, och var långt ifrån nöjd. ”Domaren, du är så dålig nu”, skrek han i andra halvlek.

Bloddrama för Baggesen - en tung startdebut

Peking plockade tidigare i år in den danske vänsterbacken Marcus Baggesen, 19, från Silkeborg, och under onsdagen fick han göra sin första träningsmatch från start. 19-åringen hann dock inte uträtta särskilt mycket, då han fick en motståndares dobbar i huvudet i början av matchen och tvingades lämna planen blodig med ett stort bandage runt huvudet. En minst sagt tung startdebut, men han kommer tillbaka.

Lind kan bli utropstecken i allsvenskan

Victor Lind, 19, anslöt nyligen till Norrköping på lån från Midtjylland över 2023. Den offensive yttern, som har representerat danska U-landslag och rankas som en stor talang i Danmark, har under senaste åren fått varierat med speltid i Midtjylland, samt varit på lån hos HamKam i Norge. Mot Silkeborg i lördags var han pigg och hotade offensivt, och mot Viborg i dag fick han utdelning med ett kyligt avslut till 1-0 i första halvlek.

Dansken hotade även med några giftiga inspel och var lurig att hantera för Viborg-försvaret. Peking-tränaren Glen Riddersholm har tidigare sagt att Lind kan bli en allsvensk profil, och sett till de senaste två träningsmatcherna kan tränaren mycket väl få rätt. Talangen finns där, och Lind kan mycket väl bli ett utropstecken i år i allsvenskan.

Hög tid att värva försvarare

Peking har på pappret en fin offensiv med Christoffer Nyman och Arnor Sigurdsson, som är bland allsvenskans bästa spelare, samt talangfulla Andri Lucas Gudjohnsen, Victor Lind och Laorent Shabani. I defensiva led syntes bristen på alternativ under mötet med Viborg. Peking saknade Isak Ssewankambo, medan Marcus Baggesen utgick skadad, och då fanns det helt plötsligt inte så många beprövade spelare kvar vid sidan av planen. In kom unge Dino Salihovic, som inte gjort speciellt många allsvenska matcher, och Peking behöver därmed få in erfarenhet.

Peking har samtidigt gått ut tydligt med att klubben söker efter en erfaren mittback, och nu med lite mer än en vecka kvar till premiären i svenska cupen är det hög tid att leverera. Tränaren Glen Riddersholm behöver alternativ till sin backlinje. På skadelistan finns som bekant sedan tidigare backarna Jean Carlos de Brito och Christopher Telo. De väntas fortsatt bli borta en längre tid.

Tung start på året

IFK Norrköping har spelat tre träningsmatcher i år, och förlorat samtliga. Peking har under träningslägret i Spanien ställts mot tuffa motstånd i form av danska tabellfyran Silkeborg och tabelltvåan Viborg, men samtidigt är det aldrig roligt att förlora, vilket IFK dessutom gjorde en hel del förra säsongen. Det ska såklart tilläggas att träningsmatcher är just träningsmatcher, samtidigt som Peking inlett ett nytt kapitel under Glen Riddersholms ledning, och det blir spännande att följa laget framöver. Om lite mer än en vecka inleder Peking tävlingssäsongen med spel mot Gais i svenska cupen-gruppspelet, och om det skulle bli förlust då kan det nog infinna sig en viss oro.