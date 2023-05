PANELEN: "För AIK handlar allt om att säkra nytt kontrakt"

ANDRÈAS SUNDBERG

Under derbyt mellan Djurgården och AIK kom det upp banderoller från supporterhåll som uppmanade till både Manuel Lindbergs och Andreas Brännströms avgång. Nu väljer Lindberg att göra just det. Spontana tankar?

Att det till slut blev svårt för Lindberg att vara kvar. Han är den som plockade in spelare efter spelare som han trodde skulle lyfta AIK. Så när laget nu ligger näst sist - kan ligga sist i kväll - så blev trycket på honom för stort.

Tror ni att Brännström blir kvar på sin post?

Det beror på nye sportchefen Thomas Berntsen. Låter styrelsen Berntsen bestämma helt över den här punkten? I så fall borde väl Brännström bli kvar med tanke på att Berntsen i tisdags sa att han har fullt förtroende för tränaren och att det var något han skulle vara tydlig med till styrelsen. Och på måndagen kom samma besked från sportchefen.

Kombinerat med läktarskandalen – hur illa ställt är det för AIK just nu?

Just nu är det illa. I kväll kan laget ligga sist i allsvenskan. Och det kombinerat med vad som hände på Tele2. Klart att det inte är bra. Truppen är tunn och ospetsig så det måste värvas in flera tunga värvningar i sommar.

Går det att peka på vad som gjort att klubben hamnat här? Är det någon enskild orsak som sticker ut, anser ni?

Förre sportchefen Henrik Jurelius var den som anställde Andreas Brännström som tränare. Kort efter fick Jurelius sparken - trots att man inte hade en ny sportchef på gång. Så styrelsen lät Manuel Lindberg vara både vd och tf sportchef. En ganska tung arbetsbörda. Då värvar Lindberg spelare efter spelare som han tror kommer att lyfta AIK - men problemet är att det inte är synkat med Brännström. Så han får spelartyper som han inte vill ha till det sättet han vill spela på med krav på fart och löpningar.

OLOF LUNDH

Rimligt sett till hur han utfört uppdraget och där han under en lång period även varit sportchef. Han har inte fått ihop ett tillräckligt slagkraftigt lag. Lägg till det trycket och arbetsbördan på honom vilket lett till att han både varit tjänstledig och sjukskriven. Sedan faller en del av detta på styrelse och ledning som rekryterade en rätt oprövad kraft till AIK.

AIK kommer säkert att försöka hålla fast vid linjen med Brännström när nu sportchefen Thomas Berntsen kommit in i klubben. Kontinuitet är en framgångsväg och det är inte Brännströms trupp. Kanske kan ett bättre samspel mellan tränaren och den sportsliga ledningen ge bättre resultat. Sedan kommer trycket på Brännström öka radikalt om resultaten uteblir.

Klart att det är ett jobbigt läge men det är en klubb som har resurser att kunna påverka det sportsliga läget på sikt via värvningar. Sedan är det en tid när man kanske måste se över helheten från styrelse och ledning och neråt. Klart att det finns en del frågetecken kring agentinflytande på värvningar och akademiverksamhet.

En del saker sammanföll olyckligt under sommaren och hösten i fjol när man kickade tränare och sportchef i olika omgångar och en del tongivande spelare försvann. Att man inte hade en tydlig plan när tränaren och sportchef fick gå var problematiskt och särskilt den senare då det ökade trycket på Manuel Lindberg parallellt med att det gav honom fria tyglar att stöpa om den sportsliga verksamheten. Något man kan undra om han hade kompetens till.

MARTIN PETERSSON

Att det var en ohållbar situation för Lindberg, som misslyckats på flera sätt. Trycket blev för stort och hade han själv inte hoppat av utgår jag från att styrelsen i slutändan landat i att han skulle få sluta oavsett.

Det skulle finnas en logik i om AIK, med nye sportchefen Thomas Berntsen i spetsen, väljer att avvakta ett beslut kring Brännström fram till sommaruppehållet för att på så vis ge tränaren möjligheten att basa över en annan trupp. Beskedet från norrmannen under måndagen är ju också att Brännström blir kvar. Men det är klart att det börjar brännas för tränaren.

Allt handlar om att säkra nytt kontrakt i allsvenskan. Något annat finns inte. För om det inte händer någonting väldigt snart är risken stor att det här slutar i en nedflyttning. Situationen är oerhört allvarlig. Nu krävs starka ledare, rejäla omtag på många sätt och ett kortsiktigt tänk för att rädda det som räddas kan.

Det är klart att beslutet att sparka sportchefen Henrik Jurelius och att Manuel Lindberg, med sin brist på erfarenhet av och kunskap i en sådan sportslig roll, då klev in som tf sportchef sticker ut. Uppenbarligen visste inte Lindberg vad som krävdes och vad som är viktigt för ett fotbollslag av AIK:s dignitet. Flera rekryteringar i vinter och det faktum att tränaren Andreas Brännström helt hölls utanför arbetet efter att först ha fått signaler om annat blev helt fel.