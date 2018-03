Vändningen: Tuchel placeras i PSG

ENGLAND

Daily Mirror är som den övriga samväldespress omskakad av australiskt cricketfusk på allra högsta nivå. Medan den bomben briserar över hela sportettan pågår ”Viskleken” i ett litet hörn. ”Chinese whispers”, som täcker dagens fotbollsbilaga till en bild på Gareth Bale, har en dubbelmening. Real Madrid-stjärnan öppnar för en flytt till Kina. Men det verkar som om tidningen själv deltagit i viskleken. Bale, som är i Kina med Wales landslag, svarade bara, ”Jag vet inte vad som händer i framtiden. Men om jag verkligen skulle återvända så är jag övertygad om att jag skulle bli väl omhändertagen”. En artighetsfras. Ungefär som att Bale menar att det vore ”storslaget” att vinna China Cup. Det är två matcher. Kina (6-1) och dagens ”final” mot Uruguay. Chris Gunters lokala fan club skulle i alla fall vara glad (se nedan).

The Times klämmer vid sidan av cricketskandalen (som också tar stort utrymme på nyhetsettan) in ”Exklusivt: Sullivan måste betala 700 000 pund”. Det är West Hams ansatta delägare som anklagas för skattesmitning när han köpte klubben.

The Guardian bjuder på mer från West Hams ledning. ”Jag har aldrig bara lämnat något, och jag tänker inte börja med det nu”, är viceordförande Karren Bradys trotsiga budskap efter turbulensen kring klubben. Intervjun tar sig in på nyhetsettan under rubriken ”Karren Brady om sexism, affärer och krisen i West Ham”.

The Sun ger plats åt Arsène Wenger. Han sin egen klubbkris, sina egna affärer och även sin egen diskriminering. Arsenaltränaren känner av åldersdiskriminering. ”Ju äldre man blir desto mer handlar det om åldersdiskriminering. Jag accepterar att om resultaten inte är bra nog så får man ta konsekvenserna av det. Men jag tycker den ständiga fixeringen vid hur länge man varit i klubben, hur gammal man är, är lite svårt att acceptera”, säger Wenger till BeINSPORT. På tal om hans business. The Sun har ”Exklusivt: Manchester United i dragkamp om Aaron Ramsey”, som värderas till 35 miljoner pund och som även Juventus påstås ute efter.

Daily Star har ett klarläggande om Alexis Sánchez. Uppgifter från Daily Mail förra veckan om att den olycklige chilenaren höll sig för sig själv i Man United och åt ensam på träningsanläggningen fick stor spridning. Med ”Exklusivt: Den verkliga anledningen till att Alexis Sánchez äter för sig själv” presenterar Mirror ett svar. ”Det finns en enkel förklaring till varför Sánchez äter ensam på Carrington”, uppger en källa i United för tidningen, ”Han tränar en halvtimme extra på frisparkar och skott efter att den vanliga träningen är slut. När han duschat färdigt och bytt om, har de flesta av hans lagkamrater redan ätit klart och gått”. Och med det lämnar Headlines England och går vidare till Italien.

Meet the @Chrisgunter16 superfans in China… ❤️ Step aside, Gareth Bale. pic.twitter.com/CNtfBC61vJ — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) March 21, 2018

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport levererar en kontrastfylld förstasida. Tidningen jublar åt Ferraris F1-triumf, men oroar sig över Serie A-klubbarnas siffror. ”TungA räkenskaper”, konstaterar tidningen efter en summering av 2016/2017. ”Skulderna överstiger för första gången två miljarder euro”, skriver tidningen bland annat. Uppslaget över räkenskaperna inne i tidningen har rubriken ”Serie A: smutsen under mattan”. På ytan ser resultaten respektabla ut, omsättningen ökar, men det gör också skulderna. Zlatan v Janne Andersson får en halvsida, signerad Jennifer Wegerup. Rubriken: ”Ett telefonsamtal skiljer Ibra och Ryssland, nu är Sverige skådeplats för en maktkamp”. Det finns lite mer svenskt om man letar ordentligt. I Serie B spelade Perugia oavgjort på bortaplan (1-1 mot Cesena). Matchens lirare? Samuel Gustafson. Han är den enda startspelaren i matchen som når upp till sju av tio i betyg. Mittfältaren passade också till kvitteringsmålet.

Corriere dello Sport ger också Gustafson sju av tio i betyg. Fast på förstasidan är det ”Shejk Antonio” som regerar. Qatarägda PSG erbjuder Chelseatränaren elva miljoner euro, skriver CdSo. Det är The Guardians uppgifter från i går som tidningen utan större finess presenterar. ”Shjek” Antonio är inte den enda målande beskrivninegn. Här finns också ”Tuppen mot lejonen”. Det är landslagsanfallaren Belotti som ställs mot England. Här finns också ”CR7 och Messi: 1 250 mål på vägen fram till Juve och Roma”. Ett ganska meningslöst sätt att skildra de kommande matcherna för Juventus och Roma mot Real Madrid och Barcelona, genom att räkna mål för de spanska lagens fixstjärnor. Enligt tidningen väntas för övrigt Gennaro Gattuso skriva nytt kontrakt med Milan till 2021. Det ska ge ett lönelyft med två miljoner euro. Möte med klubbledningen väntar i veckan.

Tuttosport lovar att ”Szczesny sjunger ut”. Det ligger något i det. ”Meditation och galenskap är mina hemligheter. Jag ville bil musiker men hamnade mellan stolparna, men drömmer om att en dag bli anfallare”, säger Juventusmålvakten. Ett annat citat är ”Min fru och jag trivs i Turin. När ens fru trivs är 80 procent av tillvaron ordnad…”.

SPANIEN

Marca går i F1-stallet McLarens orangea ton. Tidningen är exalterad över Australiens GP och Fernando Alonsos seg…femteplats. Fotbollen får snällt stå tillbaka för denna motorframgång. Dagens största, men lilla, fotbollsrubrik är ”Koke: Med Messi vet man vad han ska göra, men han gör det ändå”. Den spanske landslagsspelaren uttalar sig inför landskampen mot Argentina på tisdag. En annan rubrik är ”Cristiano Ronaldo vill förlänga sin svit”. Portugisen är i strålande målform för både klubb- och landslag. Portugal möter Nederländerna i kväll. För landslaget har Cristiano Ronaldo 20 mål på de 15 senaste matcherna.

AS skriver att ”Cristiano är två mål ifrån sin bästa månad”. Dagens största rubrik kommer med svettiga nyheter för Koke & Co, ”Messi kommer att spela”. Tidningen har med anteckningar i den argentinska förbundskaptenen Sampolis block. Messi, som drogs med lättare skada, tränade med landslaget på Real Madrids träningsanläggning Valdebebas i går, och ”är med i förbundskaptenens planer inför matchen på Wanda Metropolitan i morgon”, påpekar AS.

Sport utfärdar en varning, ”Fara för Umtiti!”. Tidningen har egna uppgifter. ”Förhandlingar om nytt kontrakt strandade, mittbacken begär för mycket” och ”Fransmannen vill ha nio miljoner euro netto om året och Barça vägrar att gå lika högt som Manchester Uniteds erbjudande”.

Mundo Deportivo försöker lägga ”Griezmann-pusslet”. Tidningen skriver att ”Barca anser att det rätt tidpunkt att köpa honom med tanke på ålder, utköpsklausul, erfarenhet och hunger efter titlar”. Pusselbitarna kommer därefter. ”Det finns varianter att passa in honom i ett anfall som redan har Messi, Suárez, Dembélé och Coutinho”.

FRANKRIKE

L’Equipe står knappt att känna igen. Borta är matcher och transferspekulationer. Förstasidan har i stället citatrubriken ”Det var inga små örfilar. Det var knytnävsslag i magen, i ansiktet, överallt…”. Det är ett vittnesmål från en ex-flickvän till en tidigare Ligue 1-spelare. Det är L’Equipes sätt att ta sig an ett ämne, ”Allt fler fall av våld i nära relationer uppdagas inom fotbollen”. Frankrike möter i morgon Ryssland i en vänskapsmatch. Laurent Koscielny kommer att ta plats som mittback. I den snöpliga förlustmatchen mot Colombia i fredags spelade Samuel Umtiti och Raphael Varane. Det är dessa tre spelare som tycks slåss om platserna i den franska VM-startelvan.

Le Parisien tar liksom L’Equipe ett ämnesgrepp. Men där L’Equipe rör sig i mänskliga relationer och värden, rör sig Le Parisien bland på den glittrande ytan. Tidningen synar landslagsspelarnas reklamkontrakt och marknadsvärde. Enligt Advent Consulting som rankar kändisars popularitet och inflytande i Frankrike hamnar (kanske något överraskande) Hugo Lloris i topp. Han följs närmast av Griezmann, och sedan Giroud, Payet, Pogba, Matuidi och Mbappé.

Téléfoot på TF1 synar Sunday Mirrors uppgifter om att Man United funderar på att sälja Paul Pogba. No, no, no, no, no, det stämmer inte alls, menar det franska programmet, och hänvisar till sina källor. Chelsealegendaren Didier Drogba skakar också på huvudet åt uppgifterna. ”Det hettade till mellan oss också. Men José er sig inte på folk han inte också gillar. Han gillar Paul skarpt. Om han (Mourinho) gör så, så är det för att han ger honom stort ansvar”, säger Drogba till Téléfoot.

Canal+ har mer Pogba. Programmet Canal Football Club låter Pogba och Griezmann uttrycka sin kärlek för varandra. ”Tänk om vi kunde spela ihop varje dag…”, säger Pogba drömskt. ”Det hade varit vackert”, svarar Griezmann med blicken fäst i fjärran, innan han med eftertryck lägger till, ”Men observera: jag säger att det skulle vara vackert, inte att betyder inte att jag vill till Man U”. Välkommen till Atlético, señor Pogba.

TYSKLAND

Bild förmedlar dåliga nyheter åt de Arsenalfans som knöt näven och skrek ”Yesss!” med gårdagens uppgifter om att Thomas Tuchel ersätter Arsène Wenger i sommar. Om nu inte Tuchel tänkt klona sig.”Tuchel letar redan assisterande tränare för PSG”, slänger Bild fram. Tidningen påpekar att ex-Dortmundtränaren fört samtal med PSG redan för två veckor sedan, imponerade med att tala flytande franska och letar sedan förra veckan assisterande tränare sedan förra veckan. ”Allt talar nu för PSG”, slår Bild fast med hänvisning till sina källor.

Sky Sport drar kraftfullt i bromsen. ”Bild utgår ifrån att Tuchel ska ta över efter Unai Emery. Enligt Skys information är ett åtagande i Frankrike ganska orealistiskt”. Tv-kanalen tar upp för- och nackdelar med Arsenal, PSG och Chelsea för Tuchel, utan att sätta den ena klubben före den andra. Som kuriosa kan nämnas att Sky till skillnad från Bild uppger att Tuchel inte pratar franska.

Süddeutsche Zeitung menar att det var Bayern Münchens fel att det inte blev något med Tuchel. Tidningen menar att Bayern höll Tuchel på sparlåga Heynckes definitiva besked. När Bayern till slut på allvar närmade sig Tuchel, ja då hade han i stället träffat någon annan. Därmed läggs skulden på Bayerns president Uli Hoeness som in i det sista hoppats på Heynckes, när resten av klubbstyrelsen velat gå vidare med Tuchel.

Kicker, som i går lanserade uppgiften om Tuchel till Arsenal ligger lågt i dagens nummer. Tidningen skriver om att Wengers tid kan ha kommit till sitt slut, att Tuchel är en kandidat. En som inte ligger lågt är Bayern Münchens styrelseordförande Karl-Heinz Rummenigge. Inte när det gäller Robert Lewandowsis framtid. ”Jag gillar att slå vad emellanåt. Jag satsar gärna på att Robert nästa säsong till 100 procent spelar vidare i Bayern”, säger han till tidningen. Han avfärdar också uppgifterna om intresse för Bordeauxs Malcolm rakt av, ”Det är en (tidnings-) anka som landat i en sjö i München”. På förstasidan är det däremot en RB Leipzig-spelare som tar över scenen. Rubriken inför Tysklands kommande landskamp är ”Det är ingen dagdröm längre”, och följs av ”Timo Werner inför klassikern mot Brasilien”.

