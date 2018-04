Oro inför returen - säkerheten skärps i Rom

ENGLAND

The Sun roar sig på Arsenals bekostnad. ”FARSenal”, kallar tidningen klubben, till en bild på Arsène Wenger som tar sig för pannan. Tidningen menar att den officiella orsaken till hans farväl ändrades tre gånger under onsdagen, två gånger av Wenger själv. The Sun tydliggör det med sidorubrikerna ”Kl 12.43: Tidpunkten för mig att lämna var inget jag själv fattade beslut om” som följs av ”Kl 20.00: Jag och Arsenal nådde en överenskommelse om att jag skulle lämna klubben”. Mer Arsenal. ”Exklusivt: Arsenal gör Man United och Chelsea sällskap i jakten på Radjan Nainggolan”. Mer exklusivt. ”Gerrard i samtal om att bli Rangers tränare – och ställas mot Rodgers”. Rodgers är Brendan Rodgers, som hade Gerrard i truppen i Liverpool och som nu är Celtics tränare.

Daily Telegraph fastnar för helt andra citat från Arsenals tränare. ”Wenger: Jag vill träna en annan stor europeiska klubb”, är tidningens tolkning. För fransmannen säger inför matchen mot Atlético i dag, ”Jag hoppas att detta inte är mina sista Europamatcher – mitt mål är att nå Europa igen”.

The Independent naglar också fast Wengers uttalande till en fortsättning som tränare, ”Arsenal ser till framtiden med en ny tränare, men Arsène Wenger gör detsamma med en ny klubb”. Tidningen ger även utrymme för fransmannens filosofiska sida kring sin tränarbana. ”Jag vet inte hur beroende jag är. Jag är lite som en man som spelar rysk roulette varje vecka och sen plötsligt inte har någon pistol längre. Vi får se hur mycket jag saknar den där pistolen”.

Daily Mail har en varning, ”Låt Salah vara”. Den följs av ”Liverpool säger till Real: 200 miljoner euro räcker inte för Salah”. Av artikeln framgår att Liverpool inte sagt något till Real Madrid, att Real inte gjort någon intresseförfrågan och att summan är Mails egen uppskattning. Oh well.

The Times tilldelar Liverpools CL-retur störst rubrik. ”Rom förstärker säkerhetsarrangemanget efter överfall”. Underrubriken: ”Ingen alkohol utanför arenan och extra visiteringar”. 5 000 Liverpoolfans väntas till Rom. Utanför Anfield i tisdags skadades en 53-årig Liverpoolssupporter svårt av en grupp Romafans. Hans tillstånd var i går kväll fortfarande kritiskt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Real Madrids CL-seger störst rubrik. Den noterar att ”Zidane förhandsbokar tredje finalen i rad” samt i en krönika att ”skillnaden med detta Real Madrid är att det kan vinna även de dåliga matcherna”, även när Cristiano Ronaldo inte briljerar. Annars dominerar supportrar förstasidan. ”Spänning hos Juve, eufori hos

Napoli”, beskriver stämningen när supportrarna i scudettostriden kraftsamlade vid respektive lags träningsanläggningarna i går. Större rubrik får ”Bakhållet i Liverpool”. Bilder från Romafans överfall på den nu svårt skadade Liverpoolsupporter följs av en krönika med budskapet, ”Att de är få är inget alibi”. Gazzettan uppger vidare att Roma ”riskerar böter och supporterförbud”.

Corriere dello Sport bygger nästan hela sin förstasida på incidenten i Liverpool. ”Romachocken” följs av en lång rad uppgifter från överfallet. Att ”irländare ligger i koma” och att han skulle ha ”allvarliga hjärnskador”. Även CdS tar upp straffrågan kring Roma, ”Beslut om bestraffning väntas ta tid, ingen risk för uteslutning från turneringen verkar föreligga”.

Tuttosport svarar har en egen”chockrubrik”, ”Allegrichock”. Tidningen har gjort en undersökning. ”Överraskande röstar majoriteten emot att behålla tränaren som vunnit tre ligatitlar och tre cuptitlar”, 53 procent mot 47. Tidningen fortsätter, ”Drömmen på bänken är Klopp, men mer realistiska alternativ är Simone Inzaghi och Pochettino”. Paketet kryddas med lite mercato, ”På transfermarkanden, det är inte bara Martial och Darmian som är möjliga värvningar från Man United, Juve kikar också på Pogba och Fellaini”.

SPANIEN

Marca utbrister triumferande i ett ”Så där ja!” efter Real Madrids CL-semifinal (2-1 mot Bayern München). Tidningen tar också upp att det på nytt blev seger på bortaplan. Så var fallet även i Turin (Juventus) och Paris (PSG). Zidane konstaterar att det inte var en lättfixad seger, ”Vi fick lida”. Marca uppmärksammar i en sidoartikel en tweet från ex-Realspelaren Álvaro Arbeloa. ”Jag har inte sett en så farlig duo som Lucas Vázquez och Marco Asensio sedan Tango & Cash”, skriver Arbeloa. Referensramen är alltså Sylvester Stallone och Kurt Russell i en sågad actionrulle.

AS skriver om en ”Lidandets seger”. Förstasidan pyntas med tränarcitat. ”Heynckes: Vi gav bort två mål till Real” och ”Zidane: Asensio gjorde skillnad”. Krönikören Alfredo Relaño är måttligt imponerad av Reals insats. ”Mål från Marcelo och Asensio och inte mycket mer”, summerar han. På annat håll noterar AS att Atléticos tränare Diego Simeone håller omgivningen på halster om Diego Costa kan spela kvällen Europa League-semifinal mot Arsenal. ”Jag kommer att fatta beslut efter vad som är mest lämpligt för laget, inte för Diego eller för mig”, säger Simeone svävande. Anfallaren har missat de tre senaste matcherna på grund av en muskelskada.

Mundo Deportivo är bitter över resultatet i München. ”Som alltid”, spottar Barcelonatidningen missbelåtet ur sig, och lägger till att ”Real Madrid utnyttjade sina chanser och hade turen på sin sida” och tycker att Bayern borde haft en straff med sig efter en incident med Carvajal och Lewandowski. Krönikören Francesc Aguilar skriver att ”Real Madrid placerar sig på tåget till finalen i Kiev den 26 maj. Men det som hände var att man gjorde det på ett sätt som varit typiskt för dem i Europa på senare tid: genom att hoppa över spärren utan att lösa biljett”.

Sport menar att Barça och spelarna ”Pressar på för Griezmann”. Tidningen skriver att ”Omklädningsrummet har skickat meddelanden för att fransmannen ska skynda på övergången” samt att ”Med tanke på andra bud så får Barcelona locka honom med sign-on-bonus, utöver de 100 miljoner euro hans utköpsklausul ligger på”.

FRANKRIKE

La Provence stryper övrigt nyhetsflöde – Marseille spelar semifinal i Europa League (mot RB Salzburg). Matchen tar över hela förstasidan på regionaltidningen. Ex-presidenten Bernard Tapie tilldelas störst utrymme, ”Ja, jag tror på det”. Varför Tapie? Tja, han är också La Provence största aktieägare. En annan rubrik är ”Deras livas match”, som menar att spelarna behöver hitta samma frenesi som mot RB Leipzig i kvartsfinalen.

L’Equipe känner temperaturen stiga vid Stade Vélodrome. ”Marseille smälter samman”, skriver tidningen, till en bild på lag och publik. OM ”kan räkna med det orubbliga stödet från 63 000 fans”. Real Madrid behöver inget stöd. De bara maler på. ”Obeveklig REALism”, som L’Equipe kallar det på förstasidan. Liksom Bayern München lär förbanna den spanska huvudstadsklubben, så lär PSG också göra det. Inte bara för att man åkte ut mot just Real i åttondelsfinal, utan också för värvningen av Jesé. PSG köpte honom från Real sommaren 2016 för 25 miljoner euro. Hans värde beräknas i dag av Damian Comolli, ex-sportchef i Liverpool, till…noll. ”Jesé är en mardröm ur Financial Fair Play-perspektiv”, säger Comolli. Liksom Jesé (Stoke) har Grzegorz Krychowiak ett föga imponerande Premier League-lån bakom sig (WBA). PSG köpte honom från Sevilla för 30 milj euro samma sommar som Jesé. Han är ”inte värd mer än 8-10 milj euro i sommar”, menar Comolli. Någon som minns Laurent Blanc? Han fick lämna PSG den där sommaren 2016. Sedan dess har han spänt bågen men inte hittat någon ny storklubb. Nu byter han agent. Ut med Jean-Pierre Bernès och Alain Migliaccio. In med…Mino Raiola? Det är ett spår, enligt L’Equipe. Blanc hade hoppats på jobbet i Barcelona, men Valverde fick det. ”Han (Blanc) gör den senaste tiden allt för att också positionera sig i England”, skriver tidningen.

TYSKLAND

Bild hade grinat illa om den inte blott varit en tidning. ”Bittert, Bayern”, klämmer sig in ovanför tidningens logga efter gårdagens hemmaförlust (1-2 mot Real Madrid). Det snackades om målkungarna Cristiano Ronaldo och Robert Lewandowski inför CL-semin. Väldigt lite efter den. På Bilds sexgradiga skalan där ett är bäst, får de båda stjärnorna tillsammans med Bayerns Rafinha lägst betyg av alla, en femma. Högst betyg får Varane, Marcelo, Modric och Asensio. Alla Real Madrid, alla en tvåa.

Sport1 samlar bittra Bayernröster. ”Jag har inte varit här så länge men har inte sett ett så svagt Real Madrid på länge”, säger Niklas Süle, ”Real skulle inte ha kunnat klaga om vi hade vunnit med 5-2”. När Joshua Kimmich får höra om Süles resultatbeskrivning, svarar han, ”Jag skulle säga 7-2”. Thomas Müller är mer filosofisk, ”Vi gjorde oss själva ingen tjänst, vi borde fått med oss ett bättre resultat, vi var för naiva”. Och tränare Jupp Heynckes skjuter in lite mod. ”Det är klart att Real Madrid har en stor fördel nu, men jag tycker vi förlorade oförtjänt och borde ha vunnit, det gör mig ändå optimistisk”, säger han. Inför returen säger Heynckes om Robbens skada att ”vi hoppas att det inte är så allvarligt”. Värre ser det ut att vara för Boateng. ”Det rör sig om en muskelskada i Jeromes fall, och han missar troligen matchen”, säger Heynckes. Liksom Javi Martinez kommer de båda spelarna att undersökas under torsdagen.