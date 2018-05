Franske förbundskaptenen kritisk till PSG-stjärnan: "Han har gjort ett stort misstag"

ENGLAND

Daily Mirror kontrar mordet på Olof Palme med stölden av VM-bucklan. Brott av helt olika karaktär men som förblivit nationella gåtor och nu med ”lösningar” dagarna efter varandra. Mirror blåser bort allt annat på förstasidan för ”VM-exklusivt – Avslöjar: Efter 52 år löser Mirror gåtan om vem som stal Jules Rimet-pokalen. Gangsterbröder genomförde brottet 1966 och ’stal för kicken’”, säger en anhörig. Lika svenskt som ”Skandiamannen”, lika engelskt känns”Sid och Reg”, de nu utpekade bröderna. Pokalen sniffades upp av hunden Pickles en vecka efter stölden, men stals igen i Brasilien 1970 och återfanns sedan aldrig. På sporten står nya Arsenaltränaren Unai Emery med armarna i kors till rubriken ”Vi ska vara orädda”. Bilden är tagen vid Arsenals klubbmärke. Kanonen pekar hotfullt mot spanjorens tinning. Man Uniteds arena byter för dagen, till ”ALD Trafford”. Mourinho är ute efter Toby Alderweireld och samtal med Tottenham har inletts, berättar tidningen under ”exklusiv”-stämpel. En klausul i den 29-årige backens kontrakt gör att han kan lämna klubben för 22 miljoner pund nästa sommar. För en övergång i dagsläget vill Tottenhams ordförande och stenhårda förhandlare Daniel Levy ha närmare 75 milj pund, skriver Mirror.

Daily Mail sätter en nedre gräns för var Tottenham vill ha för Alderweireld med ”mer än 50 miljoner pund”. Men på sportettan är det en annan rubrik som tar störst utrymme. ”Låt oss fånga City”, är budskapet från Emery. Här finns också bild på Wayne Rooney som får skjuts inne på Miamis flygplats. Men det är till Washington Evertonanfallaren på väg, för samtal om en övergång till DC United.

The Times bankar på egen trumma för ”Exklusivt: Inga ryssar i zoner för dopningstester under VM”. Det är ett led i att säkra att spelares prover inte kan manipuleras. Daily Telegraph hade sanrlika uppgifter redan i slutet av förra året.

Daily Telegraph i dag då, här finns Emery, som säger att målet är att plocka Man City, och här finns en intervju med Liverpools målvakt Loris Karius. På frågan om en eventuell straffsparksläggning i CL-finalen säger han att han kommer att studera Real Madridspelarna, men att det inte är avgörande. ”Det är bra med information, men ibland handlar det mer om hur du känner i stunden. Det finns en mix. När man står på linjen så finns det en röst i huvudet som säger vilket håll du ska kasta dig åt”, säger Karius.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport går James Bond i spåren med Carlo Ancelotti som ”Carletto 007”. Bakgrunden är förstås bilden på den nya Napolitränaren rygg mot rygg med klubbpresidenten Aurelio De Laurentiis, båda med pekfinger och tumme formade som en pistol. ”Uppdrag Anti-Juve”, blir som en titel på en De Laurentiisfilm. Suso och Vidal är spelarna Carletto 007 jagar. Kontraktet med Napoli är på tre år och värt 6,5 miljoner euro om året. Presentationen blir den 9 juli, skriver Gazzetta, och följer sedan upp Napolis satsning med ”Svaret från Juve är att äta lunch med Darmian och Morata”, de två PL-spelarna klubben är ute efter. I går träffade Morata Juves sportchef Paratici. Enligt Gazzettan är även Atlético intresserad av Chelseaanfallaren (se även Cadena Ser under Spanien nedan). Enligt GdS dröjer det en aning till innan Gianluigi Buffon är klar för PSG. Nytt möte väntar nästa vecka. Veteranmålvakten uppges också överväga att gå tillbaka på sitt beslut att sluta i landslaget. Svensklaget Bologna väntas i dag meddela att tränaren Donadoni slutar, och vill helst ha Filippo Inzaghi som ersättare.

Corriere dello Sport använder sig av samma bild på Ancelotti och De Laurentiis men med rubriken ”Uppdrag Guld-Napoli”. Samma budskap som Gazzetta dello Sport, bara med andra ord. Enligt CdS är ”David Luiz, Chiesa, Sanches och Suso främsta mål”. Inne i tidningen läggs även målvakten Rui Patricio till. Liksom Gazzettan lyfter även Corriere dello Sport fram Juves intresse för Morata, men lägger till att klubben ”arbetar på ett lån över två år”.

Sky Sport Italia uppger via Gianluca Di Marzio att Chelsea under torsdagen kommer att träffa representanter för Napolis ex-tränare Maurizio Sarri. Londonklubben har under en tid kopplats samman med italienaren. Sarri själv väntas inte närvara vid mötet, däremot vid ett möte med Zenit i Sankt Petersburg de närmaste dagarna.

Tuttosport har ”Juve, fångar Morata”, men varnar liksom Gazzettan att Atlético kastar sitt nät efter spanjoren, som en ersättare till Antoine Griezmann.

SPANIEN

Marca låter Real Madrids Raphael Varane komma fram till vad de flesta andra kommit fram till inför CL-finalen, ”Vi är favoriter”. Ett annat citat från backen: ”Det känns surrealistiskt att det blir min fjärde final”.

AS radar upp gamla Realspelare och dammar av det redan nötta ämnet om att ”Finalisterna från 1981 hoppas få sin revansch”. Spelarna ger tummen upp till dagens lag, med ”Detta Real Madrid är bättre”.

Cadena Ser bekräftar vad många redan förstått, ”Morata vill lämna Chelsea”. Tidningen hänvisar till sina källor, och påpekar att anfallaren har flera möjligheter. ”Bayern München, PSG, Juventus, Inter och Milan är intresserade. Det finns också möjligheter att återvända till Spanien”, menar Ser (se även Gazzetta dello Sport under Italien ovan).

Sport fortsätter på Rodrygospåret. ”30 miljoner” euro, skriker förstasidan ut. Barça uppges vilja använda sig av delbetalningar till Santos och se den 17-årige anfallaren anlända 2020. Betydligt tidigare än så hoppas klubben på en annan anfallare. ”Barça bekräftar att klubben kommer att satsa på Griezmann den 1 juli”. Det är en tolkning av klubbpresident Josep Maria Bartomeus ord i går om att värvningarna inleds då.

Mundo Deportivo tar upp några av de andra svaren från Bartomeu under rubriken ”Det kommande Barcelona”. Som om Messi, ”Han har kontrakt till 2021 och vi hoppas förlänga”. Och så har MD förstås med en notis om gårdagens bekräftelse på en Barçalegendars Japanflytt, ”I dag presenteras Iniesta av Vissel Kobe”.

FRANKRIKE

L’Equipe rör sig bort från PSG, OM och landslag på förstasidan. Störst rubrik är ”Varför de är döda och inte jag?”, som handlar spelaren Hugo Aine i Chambly som liksom flera andra unga spelare drabbats av hjärtproblem. Den enda andra rubriken på förstasidan är ”För den femte stjärnan”, om Lyons försök att i kväll vinna damernas Champions League. Liksom Real Madrid på herrsidan kan Lyon vinna tredje raka titeln. Hos motståndaren Wolfsburg återfinns Nilla Fischer. Toulouse ser ut att behålla sin Ligue 1-status efter bortaseger med 3-0 mot Ajaccio i första mötet. Jimmy Durmaz spelade från start, men byttes i den 66.:e minuten ut mot Ola Toivonen. Durmaz fick nöja sig med 5/10 i betyg. Båda ingår i den svenska VM-truppen. Angers är på väg att sälja Toko Ekambi till Villarreal för 20 miljoner euro. Anfallaren är redan överens med den spanska klubben. Affären väntas bli klar senast i helgen.

RMC plockar upp några av orden från förbundskapten Didier Deschamps om Adrien Rabiot, PSG-mittfältaren som vägrar vara VM-reserv på hemmaplan. ”Han har gjort ett oerhört misstag”, säger Deschamps, ”Jag kan förstå besvikelsen, men därifrån till att ta ett sådant beslut…Det handlar om en ung spelare som varit med i truppen ett tag. Han portar sig själv. Jag hoppas att det ger honom tid att mogna, att tänka”.

TYSKLAND

Bild lockar läsare med ”Jogi Löw: Så gick petningen av Götze till”. Förutom det smärtsamma i det beslutet, så får förbundskaptenen frågan om Manuel Neuer kan vara med i VM-truppen även om han inte är helt och hållet tillbaka från skadan. Han är ju också lagkapten. ”Vi kommer att ha en uppriktig diskussion efter träningslägret i Sydtyrolen. Men om han då inte är 100 procent är det inte rimligt att ha honom kvar i truppen. Att ta med någon bara för att han ska med, det kommer inte att hända!”, säger Löw, som dock är hoppfull om att Neuer kan medverka. Tyskland möter Sverige i den andra gruppspelsmatchen, den 23 juni.

Kicker bygger upp Champions League-finalen som Klopp mot Kroos. Till det sätter tidningen rubriken ”Kröningen”. Dagens transferstory är ”Lewandowski: Chelsea, PSG och Man United lockar”. Men Bayern München inga planer på att släppa anfallaren till någon av klubbarna. ”Vi ska visa fotbollsvärlden att en klubb har mer makt”, säger Bayerns president Uli Hoeness, som också understryker att David Alaba inte är till försäljning. Båda spelarna har kontrakt till 2021. Vidare uppges Bayerns nya tränare Niko Kovac vara ute efter Hoffenheims back Kevin Vogt. En övergång väntas landa på 25 miljoner euro.

ÖVRIGT

Aminata uppmärksammar att Guineas landslag inlett sitt läger i Marocko. I den bekräftade truppen finns två svenskbekantingar Östersunds målvakt Aly Keita är som väntat med. Klart är nu också att ex-MFF:aren Pa Konaté, som även haft chansen att välja både Sverige och Gambia, verkar satsa på Guinea. Spal-backen är nykomling i truppen.