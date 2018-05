Fystränaren: Salah inte arg på Ramos efter ”olyckshändelse”

ENGLAND

The Sun slickar sig om munnen åt nakna kvinnokroppar men upprörs över ett naket mansben. ”Stjärnans sjuka nya tatuering: Raheem skjuter sig i foten” klampar in på förstasidan mellan ”Kylies naken vid 50” och bikinitjejerna från Love Island. En tatuerad M16 på vaden har blivit till ”Gun tat fury”. Den enda som rasar i artikeln är Lucy Cope, ordförande för Mothers Against Guns. ”Vi kräver att han tar bort tatueringen med laser eller täcker den med en annan tatuering. Om han vägrar bör han bli petad från det engelska landslaget”, säger Cope. Raheem Sterling förklarade sig i natt på Instagram: ”När jag var två år gammal blev min pappa skjuten till döds. Jag lovade mig själv att aldrig någonsin röra ett vapen. Jag skjuter med min högerfot, så det finns en djupare mening”. Det finns fler bentatueringar att rasa över i The Sun. En Man United-supporter har orsakat storm i social medier med sin färska tatuering som pikar Liverpool, ”Karius is a legend, 26-05-2018”.

The Times har en fotbollsrelaterad nyhet av annat slag som tar plats på förstasidan. ”Abramovitj kan ta sig till Storbritannien efter att ’ha fått israeliskt pass’”. Chelseaägaren ska på nolltid ha säkrat sig ett israeliskt medborgarskap sedan hans visumförlängning i England fördröjts i kölvattnet på den geopolitiska maktkampen med Ryssland. Israeliska tidningen Haaretz misstänker dock att Abramovitj haft medborgarskapet klart i åratal men hållits hemligt för att inte väcka känslor i Ryssland. En annan stark klubboss i London är nyuppflyttade Fulhams ägare Shahid Kahn. Han lovar att stjärnskottet Ryan Sessegnon fortsätter i klubben. ”Han kommer att vara här den kommande säsongen och leda oss framåt i Premier League”, slår Kahn fast. Samtidigt utesluter han inte helt en försäljning. Klubbar som PSG, Man United, Tottenham och Liverpool har pekats ut som intressenter. ”Om en klubb betalar en astronomisk summa så kommer han ändå inte slå sig in i deras startelva, så han spelar i Fulham kommande säsong; på vilka villkor det vet jag ännu inte”, säger Kahn till tidningen.

Daily Star räknar på andra astronomiska summor. ”José har inte råd med Bale”, kommer tidningen fram till efter att ha knappat på kalkylatorn. ”United tänker inte spendera 335 miljoner pund för Gareth”. Det är 200 milj pund i övergångssumma och 135 milj pund för ett fyraårskontrakt.

Daily Mirror har lustigt nog en identisk uträkning och slutsats under rubriken ”Gareth BILL”. Här finns också gårdagens kvaldrama. ”Sky High Blues” lyfter Coventrys uppflyttning till League 1 (3-1 mot Exeter) med ”Så här känns det att fira första uppflyttningen på 51 år…efter decennier av misär”.

Sky Sports följer upp Liverpools storvärvning av Fabinho, med att Arsenal kom försent till festen. Enligt tv-kanalens källor är Londonklubbens tränare Unai Emery en stor beundrare av mittfältaren, och Arsenal försökte i helgen kapa värvningen. Men Fabinho hade redan bestämt sig.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar Balotellis återkomst i italienska landslaget (2-1 mot Saudiarabien) med ”Azzurro Balo”. Tidningen menar att ”Balotelli är redan huvudperson: gjorde mål och spelar för laget”. Matchen summeras med ”Det nya Italien underhöll i 45 minuter, sedan tog tröttheten över”. Matchens lirare? Mario Balotelli. ”Ramsor och stående ovationer. Alla är redan galna i Balo”, är en rubrik inne i tidningen. I floden av transferspekulationer märks, ”Higuaíns tankar – Lämnar Pipito? Intresset från Chelsea starkt. Juventus vid transferfönstret”. Det är ett Chelsea med Sarri spetsen som skulle sukta efter den argentinske anfallaren. Prislappen sätts till minst 63 miljoner euro och kommer med frågetecken för Chelseas vilja att spendera. Frågetecknet skulle kunna rätas ut med att Moratta slängs in i affären, påpekar Gazzettan.

Corriere della Sera har helt andra planer för Turinklubbens anfall. ”Det galna erbjudandet från Juventus: Higuaín plus 50 miljoner euro för Icardi i Inter”. Det skulle innebära ett sammanlagt värde på cirka 110 miljoner euro, vilket är detsamma som utköpsklausulen Icardi har för utländska klubbar mellan den 1 och 20 juli. Enligt Corriere della Sera har Juventus också bett sina jurister kolla om klausulen ändå inte kan aktiveras av en italiensk klubb.

Corriere dello Sport följer upp den italienska landskampssegern med ”Vi har saknat Balotelli”. Sedan synar tidningen problemen i Milanos rödsvarta gäng. ”Milan, slutet för Li”. Det följs av ”Amerikanska hedgefonden allt närmare” och ”Ultimatum från styrelsen till Yonghong Li: Tio miljoner euro i slutet av månaden annars tar Elliott överkontrollen”. En rubrik från mercaton; ”Vilket klipp, Napoli: Ancelotti fixar Fabia Ruiz”. CdS skriver som vore det hela i det närmaste klart, ”Betisspelaren var tränarens förstaval. Han har en utköpsklausul på 30 miljoner euro, men har redan sagt ja. En mittfältare som både skapar och gör mål”. Enligt tidningen förhandlar Napoli om att få ”rabatt” på utköpsklausulen. Atlético och Roma har tidigare nämnts som intresserade av 22-åringen. I dagarna ska Corriere dello Sport också ha uppgett att Filip Helander är på väg bort från Bologna. Chievo och Sassuolo uppges intresserade av den svenska landslagsbacken.

Tuttosport kör tabloidjargong. ”Balo och Gallo – målshejkerna”. Turinbon Belotti (”Gallo”) gjorde det andra målet mot Saudiarabien.

SPANIEN

Marca ställer frågan, ”Vill du ha dem, Zidane?”. På bild finns fyra potentiella Real Madrid-värvningar: Giménez (Atlético), Alisson (Roma), Mariano (Lyon) och Odriozola (Real Sociedad). Fyra potentiella värvningar, ”oberoende av ’Operation Neymar’”, som Marca uttrycker det.

AS pryder förstasidan med spelare på väg ut genom dörren hos Real Madrid. Men ”Gareth Bale, United har honom som mål” erbjuder inget nytt på förstasidan, utan repeterar bara vad engelska medier skrivit.

Cadena Cope ringar in en förstärkning hos rivalen Barcelona. ”Lenglet nära Barça”. Rykten har förekommit i katalanska medier en tid, men enligt Cope är parterna överens om ett femårskontrakt, en övergång ”kan bli officiell inom kort” och gå igenom den 1 juli. Utköpsklausulen för den 22-åriga mittbacken är 35 miljoner euro. Radiokanalen har också talat med Rubén Pons, Liverpools fystränare som också kommer att följa med Salah till VM i Ryssland. Ämnet var förstås egyptierns axelskada. ”Salah har redan påbörjat sin rehabilitering. I dag (läs: i går) var han gladare, mer optimistisk”, säger Pons. Samtidigt säger han att ”Det egyptiska fotbollsförbundet tror han är tillbaka inom tre till fyra veckor”. Kritiken har haglat mot Sergio Ramos agerande, men får ingen ny näring här. ”Salah har inte sagt något till mig om Sergio Ramos. Jag tror inte han är förbannad på honom”, säger Pons, ”Det var olyckliga omständigheter. Oturligt nog var Salah i obalans när han föll”. Pons understryker att Salah kommer att resa med det egyptiska landslaget till VM den 9 juni.

Mundo Deportivo hävdar att Real Madrid har ”300 miljoner euro att köpa för”, och lägger till att pengarna från en eventuell Gareth Baleförsäljning inte är inräknade. Men störst rubrik får som vanligt en spelare i en annan Madridklubb. ”Därför Griezmann”, lägger tonvikten vid att den förmodade värvning av fransmannen är ”ett strategiskt drag för det framtida Barcelona”. MD påpekar att ”Han har allt: överkomligt pris, idealisk ålder och kvalitet”.

Sport orkar inte ta Griezmann ännu en dag, utan väljer, ”Eriksen, plan B”. Tottenhamdanskens prislapp anges till ”runt 100 miljoner euro”. På förstasidan finns också, ”Avslöjar: Premier League frestar Jordi Alba”, och ett uttalande från Barçabackens agent, ”Vi har väntat på en kontraktsförlängning i ett och ett halvt år”.

FRANKRIKE

L’Equipe visar Olivier Giroud i hällregnet på Stade de France tillsammans med beskrivningen ”Vattentät”. Anfallaren gjorde sitt 31 mål för landslaget i gårdagens segermatch (2-0 mot Irland). ”Trots att han ofta ifrågasatts, tangerade han Zinedine Zidanes totala målskörd”, skriver tidningen. Högst spelarbetyg fick Corentin Tolisso, sju av tio. Bland transferrykten finns att ”Milan är intresserade av Marcelo”. Det är inte DEN Marcelo den italienska klubben är ute efter, utan Lyons 31-årige back. Kontakt ska ha tagits med spelarens entourage, men L’Equipe tvivlar på en flytt. Tidningen skriver på annan plats kring turbulensen i Toulouse, att den har svårt att se Jimmy Durmaz och Ola Toivonen stanna. Det ligger i linje med vad lokaltidningen La Dépêche du Midi skrev i går.

RMC Sport har trots målskörden en stark Giroudskeptiker i Christophe Dugarry. ”Jag är ledsen, men vi blir inte världsmästare med Giroud. Jag vill se Mbappé eller Griezmann som spets”, säger den förre världsmästaren, numera expertkommentatorn.

France Football satsar på en summering av Ligue 1. I den får också Neymar Guldstjärnan, för det högsta betygssnittet. Forne Lyonstjärnan Sonny Anderson kommenterar sin landsman, som ibland kritiserats för sin lekfulla/provocerande spelstil. ”Frankrike är inte van vid den här typen av spelare, kanske förstår man inte hans fulla värde. Det är synd för det är hans artistiska spelsätt som får folk att komma till arenorna, som får barn att drömma”, säger Anderson. France Football presenterar också en intressant krönikör till VM, l’enfant terrible Hatem Ben Arfa, senast i PSG.

TYSKLAND

Bild har besked. ”Transferförbud för Pavlenka och Augustinsson”, lyder rubriken. Det är Werder Bremens sportchef Frank Baumann som uttalar sig. ”Jag är övertygad om att Ludwig och Pawlas spelar med oss nästa säsong. Det förekommer inga andra diskussioner mellan oss och spelarna”, säger Baumann till tidningen. Bild skriver att de två var de främsta spelarna efter Thomas Delaney den här säsongen, och att Werder ”av allt att döma gjort klart med duon att stanna minst en säsong till”. I tidningen understryker Baumann: ”Alla Werderfans kan vara trygga, även om stora bud anländer så kommer vi inte att diskutera dem”. Tränare Florian Kohfeldt sa också för ett par veckor sedan till Weser Kurir att han var övertygad om att Augustinsson stannar. Bild drar sedan stort på att tidningen såg Manuel Neuers test bakom stängda dörrar. Målvakten spelade en halvtimme när a-landslaget slog U20-landslaget med 7-1 (målen på länken här). Enligt Bild verkade Neuer röra sig helt fritt trots åtta månaders frånvaro. Nytt test bakom stängda dörrar väntar mot U20-landslaget på onsdag, sedan det första offentliga, mot Österrike på lördag.

Süddeutsche Zeitung pratar med landslagets målvaktstränare Andreas Köpke om just Neuer. ”Jag tror det är något man kan vara tydlig med: Manuel bör kunna spela mot Österrike. Om han inte är redo, behöver vi inte prata mer om VM”, säger Köpke till tidningen.