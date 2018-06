”Första sprickorna i tyska landslaget”

Rubrikämne i rött, scrolla ner.

ENGLAND

The Sun låter ”Harry puttar ner Meghan” täcka hela förstasidan. Det är inte prins Harry som gör det mot sin nyblivna utan Harry Kane. I tittarsiffror alltså. 13 miljoner britter såg bröllopet på tv, 21 miljoner såg Harry & Co mot Tunisien.

Daily Mirror understryker att ”Alla älskar Harry”. På det följer bilder på jublande engelsmän och tillägget ”…och nu hejar till och med Pochettino på England”, Kanes spanska tränare i Tottenham. I sin fotbollsbilaga använder Mirror ”They Sphinx it’s all over”, en putslustig version på klassiskt kommentatorscitat, nu anpassat för Egyptens förlust.

The Guardian påpekar att ”Loftus Cheek väntas ersätta Alli” mot Panama. Men här finns förstås också Harry Kane. Och det är Kane själv, som sätter ribban högt. ”Cristiano Ronaldo är bäst i världen tillsammans med Messi. Utmaningen är att vara där tillsammans med dem. För att bli den bäste i världen måste man sikta högt, så sätt inga gränser för dig själv”, säger han.

Daily Telegraph-krönikören Jamie Carragher ser andra förändringar i den engelska startelvan, ”Därför måste Southgate ersätta Sterling med Rashford”. Telegraph har också en VAR-sammanställning: ”Fler straffar och färre offside än i något tidigare VM”. Nio straffar utdömdes under första omgången, och 55,3 procent av målen var på fasta situationer, även det ett rekord. I snitt har bara 2,81 offsideavblåsningar per match utdömts. Telegraph hävdar vidare att ”Sarri vill ha Dries Mertens till Chelsea, men Antonio Conte misslyckades två gånger med att övertala klubben att värva honom”.

Sky Sports uppger på tal om Chelsea att Sarris agent är i London för att pussla ihop de sista detaljerna med klubben.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ett ”Milan i infernot (och tillbaka?)”. Bredvid står en Europa League-buckla i lågor. Ett besked för överträdelser mot Financial Fair-Play-reglerna kan komma redan i dag. ”Det bli nästan säkert uteslutning ur Europa League och kanske böter”. Portningen skulle gälla Europaspel ett år. En räddning, alltså en återkomst från infernot, kan bli idrottens skiljedomstol, CAS. ”Pastore frigör Nainggolan” innebär att Gazzettan liksom L’Equipe i går räknar med att PSG-argentinaren inom mycket kort drar på sig Romas tröja. Till skillnad från den franska tidningen uppger Gazzettan att det fortfarande skiljer i prisbedömningen. Roma vill betala 18 miljoner euro, PSG vill ha 24 milj euro. Under tiden gör sig Nainggolan redo för att byta Roma mot Inter för cirka 35 milj euro. Belgaren letar redan hus i Milanotrakten.

Corriere dello Sport har ”Vi ses i Milano” till en bild på Nainggolan. Mittfältaren dementerade att han sagt så till några fans häromdagen, men att han är på väg till Inter är CdS lika övertygad om som GdS. Liksom att Pastore är på väg till Roma. En annan stor mercatorubrik är ”Barça och Chelsea efter Pjanic”. Redan i går uppgav Mundo Deportivo att Barcelona hade ögonen på Juventusspelaren.

Tuttosport har också Pjanic och Barça i fokus, men framför allt prislappen: ”80 000 000”.

Primocanale, en regional tv-kanal för Ligurien med säte i Genua, uppger att Albin Ekdal är aktuell för Genoa. Klubben, där Oscar Hiljemark redan huserar på mittfältet, väntas agera inom kort. Tuttomercatoweb bidrar med liknande uppgifter via mercatogurun Gianluca Di Marzio. Han uppger att båda Genoa och Udinese är intresserade av Ekdal.

SPANIEN

Marca varnar för ”Fara: Liten motståndare”. Spanien möter i dag Iran. Tidningen påpekar att bara seger räknas. Marca uppger också att Real Madrid får på förstasidan också med att Real gjort klart med en ny målvakt, 19-årige Andrej Lunin från ukrainska Zorya. Övergångssumman är justerad från tidiga uppgifter om 14 miljoner euro till 8,5 miljoner euro, som kan stiga till 12,5 milj euro. Nya Realtränaren Lopetegui får besluta om Lunin ska bli tredjemålvakt, spela med ungdomslaget eller lånas ut.

AS menar att ”Det kommer att bli en belägring” när ett segerjagande Spanien ger sig på Iran. I en krönika skriver tyska fotbollslegendaren Lothar Matthäus att ”trots att man släppte in tre mål, så har Spanien varit den mest övertygande favoriten så hår långt”.

Sport förmedlar ett enkelt budskapet till spanska landslaget, ”Vinna eller vinna”. Tidningen skriver också om Griezmannsagans efterverkningar. Barças vicepresident Mestre berättade i går att klubben kommer att ha samtal med Piqué och Umtiti. Piqué har ett finger med i produktionsbolaget till Griezmanns uppmärksammade presentationsvideo. Piqué twittrade om detta, och Umtiti retweetade dokumentären.

Cadena Cope uppger att Matteo Kovacics representanter bett att kroaten ska få lämna Real Madrid. Men Reals svar ska ha varit ett ”nej”. Kovacic vill nu få chans till mer speltid.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Ständiga förändringar”. Mot Peru i morgon är Blaise Matiudi tillbaka, till vänster på mittfältet, och Olivier Giroud i anfallet, ”Det bör ge Antoine Griezmann mer utrymme”. Det är Tolisso och Dembélé som petas från förra matchen, och Frankrike som byter spelsystem för tredje gången på lika många matcher, den här gången från 4-3-3 till 4-2-3-1.

Le Parisien bidrar till spelsystemförvirringen med att påstå att det trots allt handlar om 4-3-3…men som kan justeras till 4-4-2. Även Le Parisien är hur som helst övertygad om att det är Matuidi och Giroud in samt Tolisso och Dembélé ut.

TYSKLAND

Bild placerar en VM-puff bredvid tidningsloggan. Det är lagkapten Manuel Neuer och citatet ”Vi är förbannade på oss själva”. Tillsammans med veteranerna Hummels och Boateng ska Neuer enligt Bild ha lett ett krismöte med truppen på spelarhotellet. Löw och hans ledarteam var mer åhörare när åsikter ventilerades i kölvattnet på Mexikofiaskot och inför Sverigematchen. Neuer och hans veteranpolare ska ha gett tydligt besked om att det inte finns utrymme för fåfänga vad gäller uttagning inför Sverigematchen: alla får acceptera en petning.

Merkur har utrymme för mer Özil-bashing. Ex-landslagsspelaren Mario Basler fyller det. Om Özil säger Basler att han har ”Ett kroppsspråk som en död groda. Patetiskt”.

Sport Bild skönjer ”De första sprickorna” i förbundskapten Jogi Löws gäng. Det följs av ”Sport Bild avslöjar de farliga gruppbildningarna i landslaget”. Ett påstående som går emot Neuers försäkran i går om det inte finns några problem i truppen. SportBild har även en del silly season. Enligt tidningen har Bayern München informerat Jerome Boatengs agent om att han kan lämna klubben vid bud på 50-60 miljoner euro, annars stannar han. Boateng uppges drömma om Real Madrid eller Barcelona, men PSG, Man City och Man United pekas ut som intresserade klubbar. Bayern har spant in 18-årige Matthijs de Ligt (Ajax) som en möjlig ersättare. Vidare skriver SportBild att Tottenham och Bournemouth är intresserade av kroatiska VM-anfallaren Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), samt att Liverpool är sugna på Bremens målvakt Jiri Pavlenka.

ÖVRIGT

Al Ahram (Egypten) låter Egyptens målvakt Essam El-Hadary efter gårdagens förlust (1-3 mot Ryssland) framföra sin besvikelse. ”Jag vill be alla egyptiska fans om ursäkt för vår förlust mot Ryssland. Alla spelarna har gjort sitt bästa i turneringen. Sådan är fotbollen”, säger El-Hadary. KingFut har däremot en kritiker. ”Hur kan man starta med Mohamed Salah om man vill vinna?”, undrar legendariska ex-förbundskaptenen Hassan Shehata, ”Salahs träning den senaste tiden har varit som återhämtning. Han var inte redo, Cuper skulle haft honom på bänken och använt honom sista halvtimmen för att utnyttja Rysslands iver att vinna”.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger utrymme för en ”reservnation” i VM, Marocko. I dag ställs landslaget mot Portugal, eller snarare Cristiano Ronaldo. ”Förfärlig”, skriver AD med stora bokstäver, till en bild på stjärnan vid bollen och oroliga marockaner på andra sidan.

A Bola (Portugal) knyter i stället förhoppningarna till just stjärnan med en uppmaning på engelska: ”Play it again, Cris”.