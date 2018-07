Englands Ghostbusters jagar Sverigespöket

ENGLAND

Daily Mirror tar upp problem och en lösning. ”Om man vill få slut på sin strafförbannelse och slå sin motståndare Sverige som spökar…who you gonna call? GARETHS GHOSTBUSTERS!”. 80-talsmfilmen och dess hitlåt blir till en kampsång för England. Kane, Southgate och Pickford photoshoppas in som rollfigurer, och i stället för ett överkryssat spöke som på filmaffischen finns nu ett överkryssat svenskt förbundsmärke (kanske är det fler än jag som undrar över stavningen i slutet på Svenska Fotbollfö…”rnundet”). Tidningen påpekar att England bara slagit Sverige i två av de 15 senaste mötena.

Daily Star påminner i stället om att chauvinismen inte bara finns på baksidan av dagens tidning. Den är också baksidan av pressens bevakning av en VM-turnering. På bilden i dag finns ett par engelska spelare till feta rubriken ”Kaxiga”. Förklaringen är att ”Svenskar hånar ’arroganta’ lejon”. I skottlinjen är Andreas Granqvists fnysande åt ett uttalande av ex-spelaren Pat Nevin om att England vinner ”99 gånger av hundra”. Nevin bespottas av en del i Sverige som typiskt arrogant engelsman. Han är skotte. Daily Star nämner å sin sida honom inte vid namn i hela artikeln.

The Sun har förresten en artikel om att ”Skottar byter lojalitet, från Colombia till Sverige”. Artikeln radar upp exempel på vädjanden i social medier från skottar till Sverige att vinna. Att tidningen är en ”lads bible” framgår alltför tydligt med en annan artikel, ”England-Sverige: Wags-slaget – vi spanar in den svenska truppens fruar och flickvänner och ser hur de står sig mot våra gyllene tjejer”. På annat håll uppger tidningen att 5 000 engelska fans väntas till Samara, och uppmanar fler att åka. På förstasidan nynnar The Sun inte till ”Footballs coming home” utan till ”Footballs staying home”. Med det menas att allt stannar upp när matchen mot Sverige spelas på lördag klockan tre, lokal tid. The Sun: ”30 miljoner väntas se matchen på tv”, ”Vägar och affärer kommer att vara tomma” och ”Bröllop i kaos då gäster hoppar av”. Silly Season då? Jodå, bland annat ”Exklusivt: Man United vill ha Xherdan Shaqiri, José Mourinho hoppas på avtal för 12 miljoner pund för Stokes ytter, som vill stanna i Premier League”.

The Times har på sin förstasida, under tidningsloggan, ”Vad England behöver göra för att slå Sverige”. Bland annat drömmer sig Tony Cascarino tillbaka till när han var ett (svagt, svagt lysande) namn på fotbollens stjärnhimmel. ”Sverige är som Irland i VM i Italien 1990: tuffa men långsamma”. Han tycker att England ska matcha Sverige med 4-4-2 och låta sin individuella kvalitet och snabbheten fälla avgörande. Krönikören Oliver Kay påpekar att ”Kane behöver bättre understöd från trion bakom sig”.

Daily Mail stannar kvar vid ”Hemligheterna bakom Englands straffsuccé”. Bland punkterna uppger Mail, liksom The Sun, att målvakten Pickford hade tips om de colombianska straffskyttarna skrivna på sin vattenflaska. Han hade en handduk runt vattenflaskan när han träffade sin kollega i motståndarmålet innan straffsparksläggningen började, ”sannolikt för att Ospina inte skulle se texten och varna sina lagkamrater”, skriver Mail.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bjuder på ”Ronaldos carambole”, med den portugisiska stjärnan inklippt vid ett biljardbord där kulor med Juventus, PSG:s och Real Madrids klubbmärken syns. För enligt tidningen är PSG nu en rival om Cristiano Ronaldos kontraktsunderskrift. ”PSG kan släppa Neymar för att ersätta Cristiano Ronaldo”, menar GdS. På förstasidan har tidningen en annan möjlig, eller snarare förväntad, övergång från La Liga till Serie A. ”Zaza till Milan – Valencias anfallare är nära och kommer på lån”. I förbigående nämner Gazzetta dello Sport också att Genoa i går hade ett möte med Crotone om svenska landslagsmittfältaren Marcus Rohdén.

Tuttomercatoweb var inne på liknanden linje i går kväll. ”Exklusivt: Genoa i duell med Udinese om Crotones Rohdén”. Udinese har redan tidigare nämnts som intresserad av 27-åringen, liksom Chievo.

Corriere dello Sport påpekar att det är ”Nu eller aldrig för Cristiano Ronaldo”. Tidningen noterar också att Juventus aktie stigit med rekordsiffran 7,27 procent när handeln stängde i går.

Sky Sport Italia uppger via Gianluca Di Marzio att ”Balotelli fått ett supererbjudande från Kina”. Ett sådant där Kinarykte som tenderar att dyka upp i tid och otid i samband med andra kontraktsförhandlingar. Erbjudandet påstås värt 30 miljoner euro om året. Det är för övrigt i paritet med vad Cristiano Ronaldo sägs diskutera med Real och Juve. Men Balotelli vill helst till Marseille – och där ser han ut att hamna (se Nice-Matin under ”Frankrike”. Sky har också uppgift om en svensk: Samuel Gustafson är nära Hellas Verona. Redan i dag kan han bli klar för klubben, skriver Sky-journalisten Matteo Moretto på Twitter. Troligen handlar det om ett lån. Det har tidigare förekommit uppgifter om att mittfältaren förlängt sitt kontrakt med Torino.

SPANIEN

Marca har för tredje dagen i rad Cristiano Ronaldos flyttrykte som helt ledande story. Dagens rubrik är ”Om jag är värd 100 miljoner euro så är det för att de inte vill ha mig”. Det följs av ”Cristiano tror att priset Real Madrid satte på honom i januari var en inbjudan till att lämna klubben”. Två andra punkter från Marca: ”Real vill att han stannar men kommer inte att stå i hans väg” och ”Möte mellan Pérez och Mendes”, Reals president och portugisens agent. Kontraktsklausulen för att lämna gäller för en klubb som ”inte är en direkt rival”. Cristiano Ronaldos kärlek till Juventus ska ha fötts i samband med hans läckra cykelsparksmål i Champions League som fick till och med publiken på läktarna i Turin att applådera honom. Marca uppger vidare att Álvaro Odriozola byter Real mot Real, från Real Sociedad till Real Madrid. Klubbarna är nära en överenskommelse för den 22-åriga högerbacken värd cirka 40 miljoner euro.

AS försöker till skillnad från Marca desperat klamra sig fast vid VM. ”Sju spanjorer är kvar i Ryssland”, påpekar tidningen, och hittar Belgiens förbundskapten Roberto Martínez, hjälptränare, fystränare och några domare. Kring Cristiano Ronaldo-affären skriver AS bara att det är publiken och pengarna som övertygat Realstjärnan att välja Juventus.

Cadena Ser uppger att förbundsordförande Luis Rubiales förstaval att ta över spanska landslaget är Roberto Martínez, nuvarande förbundskapten för VM-kvartsfinalisten Belgien. Martínez ses som huvudkandidat strax före Michel och Luis Enrique. Martínez själv svarar, ”De känner inte till mig så mycket i Spanien, jag skulle bli förvånad om de ringde”.

Sport har budskap från colombianska landslagsbacken Yerry Mina: ”Jag vill stanna”. Barcelonaspelaren har ryktats till försäljning men nu gjort succé i VM. Och, nej, Sport har inga uppgifter om Barcelonas intresse för Robin Olsen. Det var bara ryktessajten Fichaches.net som kastade fram svenskens namn som alternativ i går, och då kan man lika gärna hänvisa till ”någon på Twitter” som källa. Let’s move on.

Mundo Deportivo drar på ”Arthur meddetsamma”. Klubben väntas senast i morgon göra klart en övergång för brasilianaren, enligt MD. Den 21-årige mittfältaren skriver på för sex år och anländer redan i sommar. Tidigare fanns en överenskommelse med Gremio om att Arthur skulle komma i januari nästa år. Det kan vara dåliga nyheter för Mina. Barça har i Mina, Coutinho och Paulinho redan de max tre icke-EU-spelare som tillåts för La Liga-klubbar, och måste då sälja en.

Rac1 kan också ha dåliga nyheter för Mina. Radiokanalen uppger att Barcelona beslutat sig för att betala utköpsklausulen för Clemént Lenglet, en annan mittback. Klausulen är på 35 miljoner euro, och Sevilla sa så sent som i går att klubben inte säljer den 22-åringen för mindre.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Griezmann och uruguayanerna: Matébröder”, vilket syftar på den i Sydamerika så populära teliknande drycken. Den franska storstjärnan har flera uruguayanska vänner, bland annat är Diego Godín gudfar till hans dotter. Det stannar inte där. Griezmann står också nära uruguayansk fotboll nära. ”Jag bad till och med Godín att fixa en Cavanitröja till mig”, säger han, och berättar även att han länge hade Uruguays flagga som sin ikon på WhatsApp. Enligt L’Equipe är Fekir utmanar till Tolisso och Lemar om en startplats i kvartsfinalen. Mendy är avstängd. Tidningen skriver också att Nantes inlett sin försäsong, men utan svenskt inslag. ”Klubben verkar inte längre räkna med offensiva mittfältaren Alexander Kacaniklic…”, och så nämner L’Equipe ytterligare tre spelare som tillsammans med svensken nu antas byta klubb.

Le Parisien ställer sig frågan, ”Är fransmännen bra supportrar?” på förstasidan. I alla fall är de inte många. Bara 2 000 väntas till kvartsfinalen mot Uruguay i Nizjnij Novgorod.

Nice-Matin uppger på morgonen att Nice stjärnanfallare Mario Balotelli är ”mycket nära Marseille”. Parterna är nu överens om ett treårskontrakt värt 600 000 euro i månaden. Det är den högsta lönen i OM:s historia.

TYSKLAND

Bild låter Lothar Matthäus ranka de kvarvarande VM-lagen. Landslagslegendaren har Sverige sist. ”Det är en enhet full av självförtroende. Zlatans farväl har till och med varit bra för dem: alla känner sig viktiga nu, vilket gör dem farligare. För att nå ännu större framgångar saknar Sverige dock individuell kvalitet”, menar Matthäus, som har England och Brasilien som finallag. Bild uppger vidare att Real Madrid och Dortmund är överens om ett låneavtal för talangen Achraf Hakimi. Det löper över två år.

Kicker kommer med ”Löw + X”, vilket tar sig an förändringar i landslaget. I dagens nummer finns också en fortsättning på Benjamin Pavard. SportBild skrev i går om Bayern Münchens planer på att värva den franska VM-backen från Stuttgart för utköpsklausulen på 35 miljoner euro, som träder i kraft nästa sommar. Enligt Kicker är det redan överenskommet, Pavard ansluter nästa sommar.

Sky Sport är genast framme med mothugg. I natt hade tv-kanalen, ”Exklusivt: Inte bara Bayern – två andra toppklubbar efter Pavard”. Det handlar om Arsenal och Atlético.

ÖVRIGT

DR (Danmark) visar att grannlandet gärna surfar med på Sveriges framgångsvåg nu när det egna landslaget fått packa ihop och resa hem. ”Hjärnan bakom Sveriges VM-triumf: Jag lärde mig mycket i Danmark”, är den rödvitfärgade rubriken. Det är en intervju med assisterande tränaren Peter Wettergren, som tidigare var Ståle Solbakkens högra hand i FC Köpenhamn. Men större inspiration för honom, och även svenska landslaget, är bortgångna vännen Klas Ingesson. ”Jag tänker mycket på vad han sa. Exempelvis att inget är omöjligt. Så är det för oss här i Ryssland, och så var det för laget 1994”, säger Wettergren, ”Han sa också något annat som använder i Ryssland. Han sa att det inte får vara fotboll 24 timmar om dygnet. Det ska också vara kul och fritid. Det har vi tagit till oss och tänkt på, hur vi kan få gruppen att må bra. Man ska inte träna 15 gånger i veckan, utan hitta den rätta balansen. Och det har vi gjort”.

RTS (Schweiz) har räknat på tiden Neymar tillbringat på marken under VM. ”Neymars rullningar har kostat 14 minuters speltid”, är tv-kanalens rubrik. Mot Mexiko senast klockades han för fem minuter och 29 sekunder, med två minuter efter stämplingen av Layoun som det längsta enskilda avbrottet. Neymar är också VM:s mest nedsparkade spelare, 23 gånger på fyra matcher har han fått frispark.