Ny Europaturnering planeras – fler svenska lag väntas

TYSKLAND

Sport Bild uppger att från och med 2021 planerar Uefa att introducera en tredje Europaturneringar. Champions League kommer fortsatt att ha 32 lag, Europa League minskas från 48 till 32 lag och den nya turneringen får också 32 lag. Det ska höja kvaliteten på EL samtidigt som exempelvis östeuropeiska och skandinaviska lag får större möjligheter till Europaspel, skriver Sport Bild. Ett tidigare förslag var att utöka EL till 64 lag.

Leipziger Volkszeitung ger gårdagens seger (3-2 mot Zorya) Emil Forsberg som enda RB Leipzig-spelare högsta betyg, ett av sex. ”Sköt in 3-2. Inga ytterligare frågor behövs”, är den korta kommentaren. Själv hade svensken inga tveksamheter att ta den avgörande straffen i 90:e minuten. ”Jag var 100 procent på att jag skulle sätta straffen”, säger Forsberg, ”Nu är vi alla lättade för vår egen skull och framför allt fansen att vi tagit oss till Europa League-gruppspelet”.

Die Welt uppger att ”Exklusivt: Bayern plötsligt blockerade Boatengs transfer”. Enligt tidningen begärde klubben 40 miljoner euro, inklusive bonusar, för Jérôme Boateng. När PSG till slut gick med på den totalsumman, då höjde Bayern prislappen till 50 milj euro. Boateng har redan träffat PSG-tränaren Thomas Tuchel och vill flytta.

Bild har liknande information uppger att Boateng troligen redan informerats att det inte blir övergång. En övergång i motsatt riktning, från Paris till Tyskland, ser det däremot ut att bli. PSG-målvakten Kevin Trapp väntas enligt Bild i dag presenteras av Eintracht Frankfurt.

ENGLAND

Daily Mirror ger José Mourinhos bekymmer en europeisk dimension. Cristiano Ronaldos Juventus fanns på Man Uniteds CL-lott. ”It’s all going RON for José”, slår tidningen fast.

Daily Mail går på i samma anda. ”Just som Unitedtränaren inte trodde det kunde bli värre, Champions League-lottningen gav: José mot Ronaldo”. Men här finns en försök imageputsning för ett tilltufsade United. Relationen mellan vd Ed Woodward och José Mourinho är, tvärtemot ryktena, bra. De båda påstås faktiskt överens om att ge Martial nytt kontrakt och Mourinho sitter minsann säkert. Dessutom nämns som exempel på värmen mellan dem båda att Mourinho numera avslutar mess till Woodward med ”pussar till tvillingarna”, vd:ns treåringar. Tidningen hänvisar till ”källor nära vd:n”. The Guardian har likadana uppgifter, likadana källor. United har med andra ord åter varit ute och ”läckt” positiva nyheter.

The Sun har också med uppgifterna men köper dem inte. Tidningen menar att relationen Woodward-Mourinho må vara bra på det personliga planet, men inte på det sportsliga. Ed Woodward ”tar ett allt större intresse i hur tränare handskas med truppen. Och det innebär också att stå vid sidlinjen på träningarna”, skriver The Sun. Det ger en fet rubrik på sportettan, ”Eyes on the back of his Ed”.

Yorkshire Evening Post har mer Pontus Jansson. Tidningen har redan haft Jansson citat om att Bielsa ”nästan dödade oss” efter förlorade poäng. En annorlunda hyllning från svensken. Nu har Jansson mer lovord för den nya miljön med chilenaren. ”När jag kom tillbaka från semestern i somras, så kändes det som om jag hade skrivit på för en ny klubb. Allt var nytt; vi hade ny personal och allt var så mycket mer professionellt”, säger mittbacken. Det är också en ny Jansson. ”Jag har kanske en liten annan roll jämfört med förra året. Jag vill vara en ledare och en bra lagspelare och hjälpa laget på alla vis i varje ögonblick av matchen”, säger Jansson, ”Jag ser också på mig själv individuellt, jag har tappat fyra kilo sedan förra året, så jag är starkare och snabbare och återhämtar mig snabbare nu är förra året”. Efter två år i Leeds är Jansson bestämd, ”Det här är mitt andra hem”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport håller inte igen. CL-lottningen beskrivs som ”Paradiset” för Juventus och Roma, men ”Infernot” för Inter och Napoli. Tidningen tar också upp att Cristiano Ronaldo uteblev från Uefagalan för att han inte fick priset som Årets spelare. Som ånga andra medier påpekar GdS, ”Cristiano Ronaldo var rasande”. Juvebasen Marotta sa, ”Vi är besvikna” och Ronaldos agent Jorge Mendes spottade ur sig att det var ”löjligt”. Gazzettan närmar sig kvällens stormatch Milan-Roma med bland annat ”Baronens son: Vilken show med Pipita-Pastore, Nils kommer applåder däruppifrån”. Det är en intervju med Nils Liedholms son Carlo Liedholm. Nils hade en fot i vardera klubb, men Carlo tror att han var ”51 procent milanista”. Och vad hade Nils tyckt om en svensk i målet i kväll?, undrar Gazzettan. ”Pappa tittade inte i passet – han hade varit nöjd om det gick bra för Olsen, inte för att han var svensk”, säger Carlo.

Il Secolo XIX intresserar sig mer för en annan svensk. ”Förändringar mot Napoli, Ekdal i play-position”, som en regista, som styr och ställer. Det var så tränare Giampaolo använde svensken under senaste träningen, det är i den rollen Ekdal kan få debutera i startelvan för Sampdoria på söndag. Gazzetta dello Sport har också Ekdal i startelvan.

Corriere dello Sport är av samma åsikt, och har även den Ekdal startuppställningen. På förstasidan är det en helt annan uppställning. Det är ”Pogba till Juve! Cavani till Naploi! Modric till Roma! Messi till Inter!”. Förklaringen följer i ”Champions League-lottningen förvandlar transferdrömmar till obehaglig verklighet i Europaspelet”.

SPANIEN

Marca hyllar förstås ”Den nya kungen”, Luka Modric. Kroaten fick i går Uefas pris som Årets spelare. Tidningen understryker också att det var en ”ärofylld afton för Real Madrid”. Lagets spelare från förra säsongen vann också Bäste målvakt (Navas), Bäste Back (Ramos), Bäste mittfältare (Modric) och Bäste anfallare (Cristiano Ronaldo). På tal om galan, Modric och Real. Klubbpresident Florentino Pérez skickade en giftpil med riktning Inter. ”De försökte ta vår nummer 10 utan att betala”, sa Pérez. Real har redan anmält Inter till Fifa till för olovlig kontakt med spelaren.

AS skriver att ”Modric tog över tronen från Cristiano”, och lägger till att ”Portugisen kom inte till galan då han visste att han inte skulle vinna priset”.

Cadena Cope har en annan arvtagare till Cristiano Ronaldo. Inte till några priser men till hans tröja. Enligt radiokanalen kommer Reals nyförvärv Mariano Díaz att axla portugisens mytomspunna nummer 7. Anfallaren presenteras för medier och publik senare i dag.

Sport ser en ”Bestialisk Champions League”-lottning för Barcelona. Enligt tidningen blir Tottenham, Inter och PSV ”tre svåra rivaler i dödens grupp”. Annat är det för ärkerivalen. ”Lyckan ler mot Real igen”, lyder den bittra rubriken. Roma, CSKA och Viktoria Plzen väntar Los Blancos.

Mundo Deportivo håller med Sport. Det är ”Dödens grupp” som Barça hamnat i. ”En djävulsk lottning”, helt enkelt.

FRANKRIKE

L’Equipe ser bara ”Toppklass” i motståndet för de franska lagen i CL-lottningen, och exemplifierar med bilder på Griezmann/Atlético (för Monaco), Salah/Liverpool (för PSG) och Agüero/Man City (för Lyon). Tidningen påpekar att ”Det blir tufft för Monaco och PSG, mer överkomligt för Lyon”. På transfersidorna konstaterar L’Equipe att Jakob Johanssons Rennes förstärker i sista minuten. Anfallaren M’Baye Niang blev i natt klar på lån med köpoption från Torino. Dessutom väntas Hatem Ben Arfa skriva på för klubben.

RMC Sport har liksom L’Equipe en transferskräll: Eric Choupo-Moting är i Paris för att skriva på för PSG. Den 29-årige mittfältaren, senast i Stoke City som trillade ur Premier League, är utan kontrakt. Han väntas enligt RMC skriva på för tre år med PSG. ”Är det ett aprilskämt?”, undrade ex-PSG-spelaren Jérôme Rothen, numera expert på RMC. Choupo-Moting har spelat under PSG-tränaren Tuchel tidigare. De båda var i Mainz 2011-2014.

ÖVRIGT

Ritzau (Danmark), nyhetsbyrån TT:s motsvarighet i grannlandet, ser till så att ett Anders Christiansen-citat sätter avtryck som rubrik i tidningar över hela landet: ”Dansk MFF-profil: Fotbollen segrade mot FCM”. Mittfältaren sa efter Malmösegern (2-0 mot FC Midtjylland), ”De gick väldigt hårt åt oss och mig. Inte ett ont ord om deras spelstil. Det är också ett sätt att spela på, men jag är glad över att fotbollen segrade”. BT pratar med Bröndbys sportchef Troels Bech som skakar på huvudet åt tanken på att Simon Tibbling skulle lämna klubben för FC Midtjylland. ”Jag kan inte ens föreställa mig vilken kombination av oförutsedda händelser som skulle behöva falla på plats för att Simon skulle bli såld. Skulle det ske så är det till andra summor och till andra adresser”, säger Bech på tal om FCM och deras låga bud. Han fortsätter: ”Jag är glad över att vi har Simon, som den senaste säsongen var bland de fem bästa spelarna i Superligan. Jag är glad för att vi har ett fyraårskontrakt med en av de bästa mittfältarna i Danmark”.

Daily Football Show (Australien) har fått med de första orden från Ola Toivonen efter flytten till Melbourne Victory. Toulouse berättade om övergången i går, den australiska klubben bekräftade nu på morgonen, svensk tid. Han beskriver flytten som ”ett äventyr”. Toivonen: ”Jag vet att Melbourne Victory är en stor klubb i Australien, de blev mästare förra året och spelar i Champions League”, säger Toivonen, ”Om man ger sig ut på ett äventyr så vill man ha möjligheten att vinna”.