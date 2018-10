Scholes: "Till och med Messi skulle få problem i United"

ENGLAND

The Sun signalerar att ingenting har förändrats under landslagsuppehållet. Ligafotbollen är tillbaka och med den José Mourinho, ”Gnälliga Mourinho”. Orden lyser upp sportettan i stora vita bokstäver. Kritiken kommer (igen) från ex-Unitedspelaren Paul Scholes. I en intervju med ESPN säger han bland annat, ”Jag tyckte han (Mourinho) var strålande, men den José är borta. Nu finns bara gnälliga José, vilket är frustrerande”. Det finns mer rubrikammunition i Scholes-intervjun. Som ”Vi brukade på avstånd flina åt Liverpool och Man City när de bytte spelare och tränare varje år och aldrig fick det att stämma. Nu känns det som vi blivit ett Liverpool eller Man City” samt ”Det känns som alla spelare som värvas har problem, som om vi kunde värva Lionel Messi och han skulle ha problem i det här laget”. Från transferfronten: ”Exklusivt: Everton kastar sig in i jakten på Arsenals Aron Ramsey och kan erbjuda 150 000 pund i veckan”. Chelsea och Man United är några av klubbarna som också påståtts intresserade av 27-åringen.

Daily Mail tar avstamp i samma Mourinhointervju som The Sun med ”Till och med Messi skulle floppa i detta United”. Tidningen slänger under rubriken också in att Unitedtränaren väntas stängas av två matcher, efter att ha ställs till svars för att ha levererat svordomar in i en tv-kamera efter vändningen mot Newcastle. På tal om Newcastle så har Mail också, ”Exklusivt: Amerikansk grupp av affärsmän funderar på att bjuda 300 miljoner pund för Newcastle – men en affär kan gå om intet på grund av rädsla för nedflyttning”.

Daily Mirror föredrar att suga på landslagets segerkaramell i Sevilla en stund till. ”Låt detta bli en kväll att minnas”, följs av ”Southgate varnar sina hjältar: Förspill inte denna framgång som vi gjorde efter den häpnadsväckande segern i Tyskland”, när England vann med 5-1 under Sven-Göran Eriksson 2001.

Daily Telegraph har ”Inget kommer att skrämma oss nu, lovar England”. Eller rättare sagt Eric Dier, som gav Sergio Ramos en uppmärksammad tackling men samtidigt prisade spanjoren. ”Han (Sergio Ramos) gör allt så bra, men samtidigt sätter han ner foten och visar att man minsann inte leker med honom. Vi måste göra likadant”, menar Dier.

Bein Sport låter i sin internationella version Chelseas ståndpunkt vara tydlig om Eden Hazard. ”Vi vill att han stannar i Chelsea och vi ska göra vad vi kan för att locka honom att göra det”, säger klubbens ordförande Bruce Buck.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trampar på derbypedalen igen, nu med ”Ninja tar kommandot” (ungefär). Nainggolan stannar inte bara vid Inter-Milan, det blir fler utfästelser. ”Derbyt: Vi är bättre. Scudetton: Det är inte över ännu. Och så här slår man Barça”, skriver Gazzettan på förstasidan.

Corriere dello Sport lockar med ”Drömmar om Baggio”, en intervju med Fiorentinas ”juvel”, Federico Chiesa. Ett myller av lossryckta citat slängs samman. ”Jag tycker inte jag är värd 60 miljoner euro. Jag är bara fokuserad på att spela och ha kul. Jag trivs i Florens, och med Italien kan jag växa: ni ska få se att Mancini kommer att skapa ett stort landslag”. Tidningen förfasar sig också över att

Tuttosport är bara den senaste i raden av italienska sporttidningar som använt landslagsuppehållets nyhetstorka till att göra ett nedslag i mercaton. ”Gyllene män”, skriver Tuttsport, och fortsätter: ”Juve, Napoli och Roma efter Piatek, men Barça med i bilden: Braida i Turin på lördag för att spana in Genoas polska anfallare”. Det är det ledande av alla transferrykten. Tidningen skjuter på annat håll som så många gånger förut de senaste veckorna in en röst till försvar för Cristiano Ronaldo. Det är tv-stjärnan och Juvesupportern Martina Colombari som får en citatrubrik med ”För enkelt att anklaga Ronaldo”.

SPANIEN

Marca kastar om fokus. Borta är nu landslaget. Välkommen klubbfotboll, välkommen Real Madrid. ”Iscos kamp mot klockan”, toppar dagens tidning. Mittfältaren var tillbaka i gruppträning i går och kan vara aktuell för spel mot Levante på lördag.

AS går längre med ”Isco är redan redo”. Enligt tidningen kommer han att få spelminuter mot Levante och vara helt spelbar till El Clásico den 28 oktober. På förstasidan finns också ”Villarreal bryter förbindelserna med Atlético efter värvning av talangen Valera”. Villarreal anser att Madridklubben brutit mot en gentlemen’s agreement efter att ha skrivit kontrakt med 16-åringen. Den sedvanliga sammankomsten vid matbordet mellan klubbledningarna på lördag är inställd.

Sport ger svaret ”Akademin eller akademin”. Det kommer på frågan om värvningar. Tidningen lägger till: ”Barça väljer bort köp av en back och vill att Valverde plockar mer från egna leden” samt ”Bartomeu: Vi håller ögonen på marknaden, men det här är en möjlighet för spelarna från ungdomslaget”. På förstasidan finns också ”Barça bekymrat av Ronaldinhos stöd till Bolsonaro”, den högerextrema presidentkandidaten i Brasilien. Så bekymrade att klubben påstås ha minskat ner Ronaldinhos offentliga uppdrag som klubbambassadör, vilket Headlines TV berättade om i går. Barcelona, via talesmannen Josep Vives, distanserade sig i går kväll från Bolsonaros värderingar men ville inte bekräfta åtgärder mot Ronaldinho.

Mundo Deportivo tycker i stället det är dags att snurra igång silly season-karusellen med kraft. ”Neymar är inte omöjlig”, kastar tidningen ur sig, ”Brasilianaren erbjuder sig fortfarande att återvända och Barça förkastar inte längre idén. Klubbledningen aktiverar bara operationen om tränarstaben vill genomföra den”.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver belåtet om ”Den ene eller den andre” efter segern på Stade de France (2-1 mot Tyskland). Först var det Kylian Mbappé som räddade Frankrike mot Island. Nu var det anfallspartnern Antoine Griezmann som gjorde det. Tvåmålsskytten Griezmann får också fina 8/10 i betyg. Lägst betyg får Kimpembe och Pogba i Frankrike, samt Werner och Kehrer i Tyskland, alla 4/10. Vidare skriver L’Equipe att tränaren Rudi Garcia är överens med Marseille om en kontraktsförlängning till 2021. Avtalet väntas bli officiellt innan matchen mot PSG den 28 oktober.

Le Parisien ger Frankrikesegern en liten puff på förstasidan med ”Signerad Griezmann”. På sporten drar man sig till minnes VM-finalen och utropar glatt att ”Det är den 15 juli i oktober”.

TYSKLAND

Bild är slående positiv trots tyskt nederlag (1-2 mot Frankrike). ”Den här gången var det otur, Jogi”, skriver den på förstasidan och på sporten att det var ”en förlust som på något vis ger hopp”. Anledningen var en frisk vind som blåste genom laget med större mod och med unga spelare som Sané och Gnabry i startelvan. Bild har också en artikel om Ralph Rangnicks hundra första dagar som både sportchef och tränare i RB Leipzig. Hans tränargärning får tummen upp och en svensk lyfts fram i sammanhanget. ”Högpresterande. Rekordköpet Kevin Kampl trivs under Rangnick, samma sak med Emil Forsberg. Rangnick litar på sina ”gamla” spelare och de betalar tillbaka med prestation”, skriver Bild.

Deutsche Welle ger anledning att tro att sättet Tyskland förlorade på kan ge hårt ansatta förbundskapten Jogi Löw arbetsro. ”Vi såg något av ett skifte i dag och det finns positiva saker att ta med sig”, säger förbundsbasen Reinhard Grindel.

Sky Sport sätter spelarbetyg på Frankrikematchen och högst värderade insatser får Manuel Neuer och Leroy Sané som båda når upp till 2/6 (ett är bäst). Lägst betyg får Mats Hummels, 4/6.

ÖVRIGT

VG (Norge) har med en nöjd svensk förbundskapten för Norge. ”Fortsätter vi spela så här är det inte många som slår oss”, sa Lagerbäck efter tisdagens seger (1-0 mot Bulgarien).

Algemeen Dagblad (Nederländerna) är i alla fall lättförståelig. ”Grrrrrrrrrrr!”, är rubriken efter gårdagens match (1-1 mot Belgien). ”Det holländska lejonet ryter igen”, lägger AD till.